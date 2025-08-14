„Sūduvos pelėdų“ komandos narės – futbolo vaikščiojant čempionės
„Sūduvos pelėdos“ Juodkrantėje tapo šalies čempionėmis.
Marijampolės futbolo vaikščiojant komanda „Sūduvos pelėdos“ Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos organizuotame integracinio Lietuvos futbolo čempionate „Futbolas vaikščiojant“ B pogrupyje pelnytai iškovojo pirmąją vietą.
Čempionatas vyko rugpjūčio 7 dieną Juodkrantėje. III etape dalyvavo 15 komandų iš Gargždų, Plungės, Klaipėdos, Kauno, Priekulės, Tauragės, Marijampolės.
„Sūduvos pelėdos“ nuo pat pirmųjų rungtynių demonstravo puikų žaidimą – komandos narės išsiskyrė ne tik techniniais gebėjimais, bet ir susitelkimu. Kiekvienas perdavimas, smūgis ir taktinis sprendimas gynyboje buvo gerai apgalvotas. Komanda įveikė stiprias varžoves, pelnydama žiūrovų ir konkurentų pagarbą.
FK „Sūduvos pelėdos“ išsiskiria ne tik sportiniais pasiekimais, bet ir stipria bendryste. Komandos narės pabrėžia, kad jų sėkmė gimsta iš pasitikėjimo, draugystės ir bendro tikslo siekimo. Ši pergalė – tai ne tik trofėjus, bet ir įkvėpimas visiems, kurie tiki sunkaus darbo ir ryžto galia.
Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos organizuojamas čempionatas – tai socialinė iniciatyva, skatinanti aktyvų gyvenimo būdą vyresnio amžiaus žmonėms, kuri mažina socialinę atskirtį ir stiprina bendruomeniškumą. „Sūduvos pelėdos“ – gyvas įrodymas, kad sportas gali būti įtraukus, saugus ir prasmingas bet kokio amžiaus žmonėms.
Mūsų komanda siekia ne tik pergalių, bet ir skleidžia žinią apie futbolo vaikščiojant naudą. Marijampoliečių vizija – Lietuva, kurioje kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo, turi galimybę sportuoti, bendrauti ir jaustis reikalingas. Komanda aktyviai dalyvauja bendruomenės renginiuose, kviečia naujus narius ir bendradarbiauja su kitomis iniciatyvomis, skatinančiomis sveiką gyvenseną.
Po pergalės „Sūduvos pelėdų“ laukia nauji iššūkiai. Komanda tikisi ne tik išlaikyti aukštą žaidimo lygį, bet ir toliau skleisti žinią apie futbolo vaikščiojant naudą bei džiaugsmą.
Laima VAIČIŪNIENĖ, „Sūduvos pelėdų“ žaidėja
