Tragiškas gaisras Draugystės 17-ame name: vienas vyras žuvo
Trečiadienį Marijampolėje, Draugystės g. 17-ame name, kilo gaisras. Atvira liepsna degė butas trečiame aukšte, ketvirtoje laiptinėje. Į įvykio vietą atvyko keli Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai, trys policijos ekipažai, dvi greitosios medicinos pagalbos komandos.
Buto savininkė – 38 metų Ernesta B. Kartu bute buvo jos 33 metų sugyventinis ir 47 metų vyras.
Anot namo gyventojų, prieš savaitę sugyventiniai buvo grįžę iš užsienio ir ta proga be perstojo šventė. Kasdien bute buvo girtaujama, rinkosi įvairaus plauko sugėrovai. Tądien, kai kilo gaisras, gyventojai į Ernestos B. butą neapsikentę triukšmo kvietė policiją.
Pasak ugniagesių, pirminiais duomenimis, gaisras kilo dėl gedimo elektros instaliacijoje, kuri buvo virš buto durų.
Manoma, kad girti asmenys miegojo ir nepajuto, kai bute pradėjo sklisti dūmai, nejautė ir karščio. Išsigelbėjęs buto šeimininkės sugyventinis sakė, kad jis prabudo pajutęs dūmus ir karštį. Vyras bandė gelbėti sugėrovus, bet ties išėjimu siautė ugnis, o moteris ir pas juos viešėjęs Svajūnas B. patys nepajėgė gelbėtis. Vyras jau buvo apsinuodijęs smalkėmis, į nieką nereagavo.
Šeimininkės sugyventinis išsigelbėjo iššokdamas iš balkono į kaimynų balkoną.
Ugniagesiai iš degančio buto išnešė jau mirusį Svajūną B. ir buto šeimininkę. Šią medikams pavyko atgaivinti. Moteris nuvežta į Marijampolės ligoninę, bet jos būklė sunki. pacientė komoje, jai konstatuota 70 proc. kūno nudegimo, apdegę kvėpavimo takai.
Išsigelbėjęs jos sugyventinis taip pat buvo nuvežtas į ligoninę. Jam nustatyti pirmojo ir antrojo laipsnio kūno nudegimai, konstatuotas sunkus girtumas. Kraujyje buvo per tris promiles alkoholio. Vyras iš ligoninės savavališkai pasišalino.
Ugniagesiai neabejoja: jeigu ne girtumas, galėjo išsigelbėti visi trys asmenys. Būtų pastebėję dūmus ir spėję išbėgti.
Gaisro metu išdegė buto koridoriaus sienos, lubos ir grindys, durys, aprūko visas butas ir trečiojo aukšto laiptinė, sulieti pirmojo ir antrojo aukšto butai, atjungta elektra.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
