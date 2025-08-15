Rugsėjis vis arčiau: kas naujo laukia šiais mokslo metais
Rugpjūčiui ritantis į antrąją pusę didesnis pagyvėjimas jaučiasi mokymo ir ugdymo įstaigose. Mokyklose, darželio skyriuose vyksta remontai, persitvarkymai, ruošiamasi naujiems mokslo metams.
Dideli darbai Petro Armino progimnazijoje
Marijampolės savivaldybėje remonto, atsinaujinimo darbai atliekami beveik visose ugdymo įstaigose. Meras Povilas Isoda juokauja, kad lengviau pasakyti, kur niekas nevyksta, negu išvardinti darbus gimnazijose, progimnazijose, darželio skyriuose. Darbus skubama baigti iki rugsėjo 1-osios.
Pasak mero, didelis remontas vyksta Marijampolės Petro Armino progimnazijoje. Atnaujinama ne tik mokyklos aplinka, bet ir kuriamos kokybiškesnės sąlygos mokinių ugdymui, poilsiui. Tvarkomas mokyklos pastatas: įrengiamos lietaus nuotekos, lauko drenažas, atnaujinamas stogas, cokolis, fasadas, keičiamos lauko durys. Visi šie darbai finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis, o jų vertė siekia daugiau kaip 1 mln. eurų.
„Tai tik pirmasis žingsnis. Artimiausiu metu pasitelkus Europos Sąjungos investicijas daugiau kaip 600 tūkst. eurų bus skiriama vidaus ir lauko erdvių atnaujinimui. Numatyta modernizuoti aktų salę, mažąją sporto salę, biblioteką, kabinetus. Holas prie aktų salės virs jaukia edukacine ir poilsio erdve, atsinaujins koridoriai II ir III aukštuose, valgykla, sporto salė. Bus keičiama elektros instaliacija, lubos, grindys, šviestuvai, sienų apdaila“, – pasakojo P. Isoda.
Vidinis mokyklos kiemas taps aktyvaus laisvalaikio zona, kurioje bus įrengta elastinga guminė danga, laipynės, batutas, šachmatų ir futbolo stalai, karuselė, balansavimo takas, poilsio suoliukai. Visa įranga bus pritaikyta ir vaikams su specialiaisiais poreikiais.
„Džiaugiamės, kad šis projektas keičia ne tik mokyklos veidą, bet ir kuria visavertes sąlygas kokybiškam, šiuolaikiškam ugdymui“, – sakė meras.
Dėmesys ugdymui
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pastatas suremontuotas, lauko erdvės sutvarkytos ir atnaujintos praėjusiais mokslo metais. Mokykla graži, jauki. Pasitinkant naujuosius mokslo metus didelis dėmesys skiriamas ugdymui. „Svarbiausia naujiena – esame patvirtinti tarptautinio bakalaureato kandidatai. Tai labai didelis pasiekimas. Išklausėme vadovams skirtus kursus, dar vyks kursai mokytojams ir lauksime ekspertų įvertinimo“, – kalbėjo progimnazijos direktorė Asta Skripkienė.
Pasak direktorės, šiais mokslo metais jau galima pradėti įgyvendinti tarptautinio bakalaureato pradinę programą, kuri orientuota į patyriminį ugdymą, tarptautiškumą, globalaus pasaulio suvokimą per vaikui artimiausią aplinką. Pradinių klasių mokiniams bus siūlomos anglų kalbos neformaliojo ugdymo programos.
„Daug moksleivių lanko prailgintą dienos grupę. Norėdami, kad ir po pamokų moksleiviai laiką leistų kūrybingai ir prasmingai, sugalvojome kiekvieną dieną skirti kokios nors srities gilesniam pažinimui, mokomojo dalyko tobulinimui. Vieną dieną – anglų kalbos žinių stiprinimui, antrą – informatikos, trečią – skaitymo įgūdžių tobulinimui, ketvirtą – kūrybiškumo ugdymui“, – pasakojo direktorė.
Džiaugiamasi „Tūkstantmečio mokyklos“ programos vaisiais. Atnaujinta edukacinė erdvė pradinių klasių mokiniams, tikimasi, kad iki rugsėjo 1-osios pavyks įrengti ir multifunkcinę erdvę, taip pat per mokslo metus įsirengti kalbų laboratoriją.
Pasak direktorės, šiuos mokslo metus pasitinkama ir su nauja tvarka dėl mobiliojo ryšio telefonų naudojimo progimnazijoje. „Yra susitarimai su mokyklos bendruomene dėl telefonų ribojimo. Norime, kad moksleiviai nesinaudotų telefonais valgykloje, pradinukai telefonais galėtų naudotis tik po pamokų, penktų–aštuntų klasių moksleiviai – tik per ilgąją pertrauką, ugdymo proceso metu telefonų visiškai atsisakyti“, – pasakojo vadovė.
A. Skripkienės teigimu, šiemet mokiniai į progimnaziją ateis vilkėdami atnaujintas uniformas, nes audinys, iš kurio buvo siuvamos ankstesnės, jau nebegaminamas.
Dar viena naujiena – rugsėjo 1-ąją kviečiama mokytojui dovanoti ne gėlę, bet knygą. Tai būtų dovana visai mokyklos bendruomenei, bibliotekai. „Mūsų mokykla tvari, priklauso EKO tinklui, todėl ir pagalvojame apie tokią idėją. Kviečiame būti racionaliais piliečiais, skaitymas yra vertybė. Vieną knygą mokytojui gali dovanoti visa klasė. Yra pateikiamas pageidaujamų knygų mokyklos bibliotekai sąrašas. Galima pirkti ir savo nuožiūra, kad jos tiktų moksleiviams“, – kalbėjo A. Skripkienė.
Rūpesčiai ne vien dėl remontų
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje šiomis dienomis bus baigtas kapitalinis valgyklos remontas. Jam Marijampolės savivaldybės administracija skyrė 89 tūkst. eurų. Direktorės pavaduoja Ieva Jurkšaitienė pasakojo, kad mokykla mokslo metus pasitiks įrengusi vaikams nusiraminimo kambarį, bus įsigyta sensorinė įranga. Remontuojamas prailgintos dienos grupės kabinetas, vyksta kai kurių klasių kosmetiniai remontai, atnaujintas aikštyne bėgimo takas, krepšinio aikštelė.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktorės Editos Mik-lovienės teigimu, šiemet mokykloje didelio remonto nevyko, sutvarkyta ikimokyklinio ugdymo skyriaus virtuvė ir sanitarinis mazgas.
Anot direktorės, didžiausias rūpestis – specialistų komplektacija. Naujaisiais mokslo metais moksleivius pasitiks atsinaujinęs pedagogų kolektyvas, neramina, kad kai kurių mokytojų – matematikos, fizikos – dar neturima. Gera žinia, kad jau galima įsigyti vadovėlių su atnaujintomis programomis, o moksleivių laukia penkiomis dienomis trumpesni mokslo metai.
Kiekvienoje mokymo įstaigoje – kas nors naujo
Marijampolės savivaldybės administracija informavo, kad iš biudžeto 82 tūkst. eurų skirta Sūduvos gimnazijai. Už šias lėšas numatyta įrengti persirengimo kambarius ir dušų kabinas, įsigyti elektroninių cigarečių detektorių. Mokykla, įsisavindama projektines lėšas, pasirūpino ir bibliotekos atnaujinimu, teliko pakabinti šviestuvus.
Baigiamas remontuoti ir Sūduvos gimnazijos sporto salės priestatas.
Sūduvos gimnazijoje rengiami persirengimo kambariai, dušai.
Jono Totoraičio progimnazijai iš Savivaldybės biudžeto 3 tūkst. eurų skirta keltuvo remontui, „Žiburėlio“ mokyklai-daugiafunkciui centrui – 29 tūkst. Eur šildymo sistemos ir kanalizacijos vamzdynų remontui. Darbai vyksta ir Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriuose.
Mero teigimu, daug darbų prieš naujuosius mokslo metus mokyklose ir darželiuose atliekama ir įsisavinant Europos Sąjungos lėšas pagal parengtus projektus.
Apie juos papasakosime kituose „Suvalkiečio“ numeriuose.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
