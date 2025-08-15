Žolinė: nuo protėvių apeigų iki šiuolaikinių tradicijų
Rugpjūčio 15-oji Lietuvoje nuo seno žinoma kaip Žolinė – šventė, jungianti pagoniškąją ir krikščioniškąją kultūras. Senovės lietuviams ši diena simbolizavo vasaros pabaigą ir rudens pradžią, pirmųjų derliaus darbų laiką. Tai metas, kai pievos ir laukai dovanoja paskutines vasaros gėrybes, todėl būdavo įprasta dėkoti gamtai ir dievams už gausą bei prašyti sėkmės ateinantiems metams.
Įsigalėjus krikščionybei, šią šventę pradėta sieti su Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų švente. Šiandien į bažnyčią šventinti nešamos žolynų, javų, daržovių ir vaisių puokštės. Tikima, kad parsineštos namo jos veikia kaip apsauga nuo nelaimių ir ligų.
Protėviams Žolinės – apeigų ir padėkos šventė
Pagoniškoje Lietuvoje buvo tikima, kad rugpjūčio viduryje augalai įgauna didžiausią galią. Todėl, remiantis šaltiniais, įvairius augalus ir žoleles protėviai šiuo metu rinkdavo ne tik maistui ar gydymui, bet ir ritualams bei apeigoms, kurie turėjo apsaugoti nuo nelaimių, užtikrino šeimos gerovę, priminė žmogaus priklausomybę nuo gamtos. Tikėta, kad surinktos paskutinės vasaros gėlės ir javai saugo namus nuo blogio, ligų, žaibo, gaisro. Rugpjūčio viduryje skinti augalai buvo laikomi turinčiais gydomųjų, apsauginių savybių.
Šventės metu žmonės dėkodavo Žemei, Saulei ir dievams už gautas gėrybes, aukodavo dalį derliaus, kad ateinantys metai būtų derlingi. Įprastai būdavo aukojami pirmieji javai, duonos kepalai, medus, vaisiai, daržovės, kartais net gyvuliai. Žolinės dieną pagonys laukuose dažnai palikdavo paskutinę rugių ar kviečių pėdą ir ją surišdavo juostomis ar žolėmis, laikydami, kad tai auka laukų dvasioms. Tikėta, kad ritualas užtikrins gerą kitų metų derlių. Žolinė protėviams buvo laikas, skirtas dėkoti Žemei, Saulei, derliaus ir vaisingumo dievybėms: Žemynai, Gabijai, Saulei.
Krikščionybė išsaugojo senąsias šventės tradicijas
Įsigalėjus krikščionybei, rugpjūčio 15-oji – Žolinė – buvo susieta su Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų švente. Šventė natūraliai susiliejo su senaisiais Žolinės papročiais: žmonės ir toliau rinko žolynus, javus, vaisius, tik juos dėjo ne ant pagoniško aukuro, o nešė šventinti į bažnyčią. Pašventintos puokštės laikomos namų apsaugos simboliu: žmonės jas kiša už namų stogo kraigo, laiko už šventų paveikslų, deda į spintas, manoma, kad kai kas net naudodavo ligų gydymui.
Šventinami žolynai simbolizuoja Marijos globą ir Dievo palaimą šeimai. Į Žolinių puokštę stengiamasi sudėti kuo įvairesnius augalus, kad ji simbolizuotų visą metų derlių. Naudojami rugiai, kviečiai, miežių varpos, vaistažolės, laukų gėlės, obuoliai ar net morkos. Javų varpos simbolizuoja duoną, gausą ir gerovę, vaistažolės – apsaugą nuo ligų, laukų gėlės – grožį ir džiaugsmą, o daržovės ir vaisiai primena sodo ir daržo gėrybių svarbą mityboje.
Okupacinė valdžia Žolinės dvasią slopino, bet nenumarino
Sovietmečiu, kai religinės tradicijos buvo slopinamos, Žolinė laikyta draudžiama švente. Norintieji išvengti nemalonumų, Žolinės neminėjo – apie šventę priminė tik skaičiumi „15“ pažymėtas kalendoriaus lapelis. Kaimuose drąsesnių buvo daugiau. Nors ir kukliai, Žolinę kaimo žmonės minėjo šeimos rate, prisijungdavo kaimynai. Žolynų puokštės buvo renkamos ir šventinamos slapta, perduodant tradiciją iš kartos į kartą.
tkūrus Nepriklausomybę, Žolinė sugrįžo į oficialų švenčių sąrašą. Ji vėl tapo viešai švenčiama: bažnyčiose, miestų aikštėse, kultūros renginiuose. Dabar tai ne tik religinė, bet ir etnokultūrinė proga prisiminti senąsias apeigas, susitikti su bendruomene, pasidžiaugti vasaros gėrybėmis. Šiuolaikinėje Lietuvoje Žolinė simbolizuoja gamtos cikliškumą ir primena, jog ruduo – čia pat. Tai tarsi metas pasidžiaugti paskutiniais vasaros trupiniais.
Marijampolės savivaldybės Leiciškių kaimo žolininkė Monika Smilgytė sako, kad Žolinė jai – vasaros pabaigos šventė. „Pievose ir laukuose jau baigia nužydėti paskutiniai žolynai. Iki šio laiko jau turėtų būti nurinktas visas žolelių derlius“, – tikina moteris ir priduria, kad Žolinės puokštę rišti dar tikrai yra iš ko: „Svarbu sudėti ne kažkokius konkrečius augalus, o tai, kas dar žydi“, – sako žolininkė. Apie šiuo metu žydinčius augalus ir jų panaudojimo galimybes ji pasakoja vaizdo siužete.
Komentarai nepriimami.