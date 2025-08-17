12-asis festivalis „Marijampolė Music Park“: vienas skambėjimas ir premjera gimtajam miestui
Rugpjūčio 21–29 dienomis jau dvyliktą kartą įvairios Marijampolės erdvės atsivers unikaliam festivaliui „Marijampolė Music Park“: savaitei miestas taps melomanų susibūrimo vieta – klausytojai iš kitų miestų jau domisi, kur galima bus apsistoti… Šis festivalis kasmet pristato vis naujus autorius ir įdomius, dažnai pas mus dar nekoncertavusius kolektyvus. Antradienį susitikime pas Marijampolės savivaldybės vicemerą Artūrą Visockį žiniasklaidos atstovai buvo supažindinti ir su festivalio programa, ir su iššūkiais, kuriuos teko įveikti besiruošiant.
Eglė Kasteckaitė susitikime pas vicemerą Artūrą Visockį žiniasklaidai pristatė šių metų festivalio programą (nuotraukoje dešinėje – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vilija Dulskė). Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Festivalio meno vadovė Eglė Kasteckaitė pasidžiaugė, kad nebe pirmus metus bendradarbiaujant su Marijampolės savivaldybės vadovais, kultūros darbuotojais bei organizacijomis, susijusiomis su renginio programa, viską pavyko sklandžiai išspręsti ir suderinti. Skirtingose, nepritaikytose koncertams erdvėse vykstantiems koncertams reikia ir išskirtinių sąlygų. „Tikrai džiaugiuosi, kad visi, į ką tik kreipiausi, atsiliepė atvira širdimi ir pagelbėjo“, – sakė renginio organizatorė.
Šių metų tema – „Vienas skambėjimas“. E. Kasteckaitė akcentavo, kad impulsą visai programai davė kolektyvas iš Latvijos, ir pradėsiantis festivalį rugpjūčio 21 dieną. Tai a cappella ansamblis „Latvian Voices“, kuris pristatys vokalinio meno grožį, atlikdamas įvairiausius kūrinius. Čia skambės tik balsai, kituose koncertuose bus akcentuojamas vieno instrumento dominavimas.
„Vilnius JJAZZ Ensemble“ atvers pučiamųjų instrumentų spalvas, violončelių kvintetas „Cello Club“ atskleis pasaulio muzikos grožį homogenišku violončelių garsu, pianistas Gintaras Januševičius atvers klasikinio fortepijono meną, o džiazo pianistas Egidijus Buožis panardins klausytojus į neišsenkančias fortepijonines džiazo harmonijas. Modernūs ritmai ir elektroninė muzika atsiskleis kompozitorių DJ Mindaugo Urbaičio ir Mantauto Krukausko pasirodymuose, kuriuos praturtins šiuolaikinio šokio šokėjai Aura Šriubšaitė, Aistė Kulevičiūtė, Aretas Piaseckas ir Beatričė Mažintaitė. Mušamųjų instrumentų tembrus ir grožį pristatys „Giunter Percusion“ projekte grojantys perkusijos meistrai iš Lietuvos ir Latvijos – Sigitas Gailius, Guntars Freiberg ir Pavelas Giunteris.
Jau trečius metus iš eilės rengiama paroda: rugpjūčio 21-ąją, festivalio atidarymo dieną, „Spindulio“ kino teatro fojė dailininkė Kristina Norvilaitė-Geniušienė pristatys unikalią parodą „Barbora Radvilaitė: didinga ir trapi“.
Festivalio koncertų erdvės – Poezijos ir Vytauto Didžiojo parkai, Marijampolės dramos teatro ir Kultūros centro salės, „Spindulio“ kino teatras, Evangelikų liuteronų bažnyčia, Geležinkelio stoties peronas ir Gedimino pasažas (nauja!) taps scenomis.
Rugpjūčio 27 dieną šimtmetį švenčianti Marijampolės geležinkelio stotis jau ketvirtą kartą taps gyvos muzikos scena. Joje jaunas ir talentingas kompozitorius Lukas Butkus pristatys savo kūrinio penkioms violončelėms premjerą „Akiblyksniai“. Luką, kilusį iš Marijampolės, jį sukurti įkvėpė nuolatinės kelionės autobusais ir traukiniais tarp Marijampolės ir Vilniaus – tai laikas, vaizdai ir patyrimai, kuriuos jis vadina akiblyksniais.
Du koncertus – atidarymo ir džiazo – gyvai transliuos lrt.lt kanalas. Vicemeras A. Visockis pasidžiaugė, kad jau dvyliktą kartą marijampoliečiai turės progos ne tik klausytis puikiai atliekamos muzikos, geriausių atlikėjų: „Šie koncertai turi ir edukacinę, pažintinę reikšmę, nes programos ne vien pramoginės. Juk nemaža dalis klausytojų tikrai nenuvažiuotų kitur ir šių koncertų nepasiklausytų.“ Jis dėkojo Eglei Kasteckaitei už ilgametį bendradarbiavimą, atnešantį gražių rezultatų. Festivalio meno vadovė savo ruožtu akcentavo kiekvienų metų programose visada norinti išlaikyti balansą: kad muzika būtų galima ir mėgautis, ir jos klausantis praturtėti.
„Suvalkiečio“ informacija