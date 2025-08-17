Senoji Kalvarijos universalinė atgyja
Jau kuris laikas Kalvarijos centre, prie pagrindinių gatvių sankryžos, stovintis pastatas buvo tylus. Dabar jame ir vėl kuriasi prekybininkai.
Dar šiemet pastato išorė, pasak savininko, bus suremontuota. Sigito GRIGAIČIO nuotrauka
Kažkada vienintelė miesto universalinė parduotuvė, kurioje, kaip tuomet atrodė, buvo visko, buvo tapusi statybininkų pamėgtu prekybos centru. Šiam išsikėlus į miesto pakraštį, Alytaus gatvę, senasis „univermagas“ tuščiais langais žiūrėjo į kitapus sankryžos esančius Savivaldybės rūmus ir išpuoselėtą miesto centrą.
Kad pastatas turi naujuosius šeimininkas, gandai sklandė jau senokai. Kas jame bus, taip pat buvo tik spėliota. Vieni matė čia restoraną, kiti – viešbutį, dar kiti – mados namus. Visiems norėjosi, kad pastatas būtų gražus, nestovėtų liūdnas, bet jokiu būdu nebūtų nugriautas.
Į visus svarstymus ir spėliones „Suvalkiečiui“ atsakė marijampolietis Antanas Motūza, kuriam nuosavybės teise dabar priklauso pastatas. Pasak jo, minčių, kokia veikla būtų vystoma šiame pastate, buvo visokių. Deja, tai susiję su didelėmis pertvarkomis.
– Pastato, kurio bendras plotas – apie 1000 kvadratinių metrų, viduje, abiejuose aukštuose, kursis prekybos įmonės. Visas pastatas bus išnuomotas. O pirmiausia dar šiais metais sutvarkysime pastato išorę, modernizuosime fasadą: panaikinsime karnizus, kurie nefunkcionalūs, išlyginsime sienas, uždėsime struktūrinį tinką, kad atrodytų šiuolaikiškai, – artimiausiais darbais dalijasi A. Motūza.
Norinčiųjų čia įsikurti, pasak p. Antano, yra daug, tačiau ne visi priimami.
– Pastato vidus skaidomas į kelias dalis. Patalpų nerengiame iš anksto, nes vienam reikia 100 kvadratinių metrų, kitam 150, 50 ar 30, vienas norės taip, kitas kitaip, ar kažko papildomo, taigi pirma atsiranda nuomininkas, paskui pagal jo poreikius tvarkome patalpą. Norinčių čia įsikurti yra nemažai, tačiau ne visus galime priimti, kad nereikėtų didelio pertvarkymo. Dar yra laisvų vietų. Įsikurti galėtų ir mini baras, nes centre kažko tokio kaip ir nėra, o sąlygos čia tinkamos – ir vanduo, ir kanalizacija, be to, ir vieta gera, – sako A. Motūza.
Antradienį pastatas Vytauto g. 2, Kalvarijoje, atvėrė duris lankytojams. Pirmoji ir kol kas vienintelė nuomininkė Laura Valatkevičiūtė pakvietė į antrame aukšte, maždaug pusantro šimto kv. metrų erdvėje, įsikūrusią sendaikčių krautuvėlę, intriguojančiu pavadinimu „Balta palapinė“.
Pirmoji buvusios statybinių prekių parduotuvės patalpose Kalvarijos centre įsikūrusi Laura Valatkevičiūtė pirkėjams siūlo įvairių drabužių, buities prekių, kosmetikos ir t. t. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
– Viskas ir prasidėjo nuo baltos 40 kvadratinių metrų palapinės, kurią prieš metus mes su draugu pastatėme Mockų kaime, Sangrūdos sen., – šypsosi įkurtuvių Kalvarijoje išvakarėse aplankyta Laura. – Joje prekiavome senais ir naujais drabužiais, patalyne, rankšluosčiais, namų apyvokos daiktais, interjero detalėmis, vinilinėmis plokštelėmis, kosmetika, bižuterija, įvairiomis smulkmenomis. Tokios pat prekės ir dar daug naujienų pirkėjų lauks ir čia. Žmonės mus rado pasienio kaime, tad neabejojame, kad apsilankys ir parduotuvėje Kalvarijos centre. Dirbsime visas dienas, išskyrus pirmadienius, – sako Laura, neatmesdama minčių plėsti verslą šiose patalpose.