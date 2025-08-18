Pietvakarių Lietuvoje prasideda Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono pratybos „Dragūno įniršis 2025 – II“
Asoc. LK nuotrauka
Šiandien pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Kazlų Rūdoje esančiame brigados generolo Kazio Veverskio poligone prasideda Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono organizuojamos būrių vertinamosios lauko taktikos pratybos „Dragūno įniršis 2025 – II“. Pratybos vyks iki rugpjūčio 26 dienos. Jose dalyvaus apie 600 karių ir 90 technikos vienetų.
Šiandien padaliniai persidislokuos į Kazlų Rūdos poligoną, kur visą savaitę vykdys gynybos operacijas naudodami šarvuotus visureigius JLTV ir kitą bataliono techniką.
Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas informuoja, kad karinė technika intensyviai judės maršrutu Klaipėda – Kazlų Rūda rugpjūčio 18-19 dienomis ir Kazlų Rūda – Klaipėda rugpjūčio 25-26 dienomis. Pratybų metu imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai bus naudojami tik poligono teritorijoje. Taip pat intensyviai skraidys dronai.