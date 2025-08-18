Rugpjūčio 19 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Prisidengiant servitutu suniokoti rapsai ir kviečiai
Kuktų žemės ūkio bendrovės vadovas Antanas Jasiulevičius sako, kad konstrukcijas elektros linijai atnaujinti gabenti buvo galima dabar, kai derlius nuimtas. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Lietingi orai Marijampolės savivaldybės Kuktų žemės ūkio bendrovei (ŽŪB) javapjūtės darbus suvėlino iki rugpjūčio antrosios pusės. Be nuostolių apsieita nebus. Vėluojant pjūčiai prastėja grūdų kokybė, be to, dėl drėgmės pertekliaus supirkėjai taiko nuoskaitas. Lyg to būtų maža, dalies derliaus nepavyksta nukulti dėl neatsakingo elektrikų darbo. Tiksliau – dėl jų rangovų, kurie dar birželį Kuktų ŽŪB laukuose, greta elektros linijos, paliko konstrukcijas jai atnaujinti ir iki šiol jų nejudina. Kuktų ŽŪB vadovas Antanas Jasiulevičius sako, jog kelias tonas sveriančios gelžbetonio konstrukcijos trukdė nupjauti javus, o jas gabenant javai buvo išmaitoti neatstatomai. Ten, kur tos konstrukcijos paliktos, negalima bus sėti ir žieminių rapsų. „Baisiausia, kad gali būti, jog darbai bus pradėti jau po žiemkenčių sėjos. Dėl to prarasime dalį ne tik šių, bet ir ateinančių metų derliaus“, – nerimo neslėpė pašnekovas.
Marijampoliečiai pasigedo maršrutinio autobuso į Marių parką
Suoliukas, kur keleiviai galėtų laukti autobuso, kol kas tuščias. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Birželį džiaugėmės žinia, kad Marių parko sala laimėjo pirmąją vietą nacionaliniame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. Profesionali komisija ir skaitytojai iš visos Lietuvos išrinko Marių parko salą kaip geriausią ir gražiausią žaliosios erdvės projektą šalyje.
Išties kadaise apleista ir užmiršta teritorija šiandien tapo viena mylimiausių Marijampolės vietų. Marių parko saloje galima vaikščioti takais Šešupės pakrante, maudytis, degintis, užsiimti aktyviu sportu, žvejoti ar tiesiog gėrėtis puikiais gamtos vaizdais. Nenuostabu, kad sala, ypač savaitgaliais, kai oras vasariškas, būna pilna poilsiautojų. Žmonių čia pakanka ir eilinę savaitės dieną. Tik senjorai, kurie patys nevairuoja automobilių, apgailestauja, kad jiems šis gražus gamtos kampelis nepasiekiamas.
Žolynai giminę sukvietė į Yglos pakrantę
Seniūnas Saulius Burbulis duona iš naujojo derliaus grūdų svetingai pasidalijo su visais susirinkusiais. Marijos BURBIENĖS nuotrauka
Į tradicinę Igliaukos miestelio šventę „Žolynai giminę sukviečia“, kuri kasmet vyksta per Žolinę, susirinko daugybė žmonių – savų ir svečių. Ir visi su gera nuotaika, su daina, šokiu, lauktuvėmis ir dovanomis. Juk ne veltui sakoma, kad jeigu per Žolinę daug šoksi ir dainuosi, metai bus labai geri. Dar geresni jie bus, kai visas derlius bus aruoduose. Tad šventė visi – vieni linksminosi Yglos pakrantėje, kiti džiaugėsi pagaliau sulaukę giedros ir net sutemus savo „laivais“ plaukiojo po javų laukus.
Žolinė Tautkaičiuose: tradicinė ir kitokia
Iškilmingai atvyksta ir „Titnago“ artistai! Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Tradicinė, nes jau daug metų čia gyvuojantis teatras (šiais metais jo jubiliejus – 75-eri!) šią dieną sukviečia visus: nuo seno tikėta, kad jeigu per Žolinę nesisvečiuoji ar pats giminės, svečių nesukvieti – nebūsi visus metus nei turtingas, nei laimingas. Gal dėl to, kad šią dieną „Gegnės“ teatro kiemas visada lalėdavo, skambėdavo, čia ir gyveno Gerumas…