www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Sausainių siuntose iš Tailando muitininkai aptiko 2,5 kilogramo kanapių

"Suvalkiečio" informacija

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (ELTA). Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai antradienį siuntose iš Tailando, kuriomis siųsti sausainiai, rado 2,5 kilogramo kanapių.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Kaip teigiama MKT pranešime spaudai, pašto siuntas, atgabentas iš Tailando karalystės ir adresuotas Marijampolės gyventojams, Vilniaus teritorinės muitinės ir MKT pareigūnai patikrino dar liepos 30 d. 

„Nors buvo deklaruota, kad plastikiniuose maišeliuose siunčiami sausainiai, muitininkai dviejuose iš jų aptiko kanapes – iš viso 2,5 kg kvaišalų“, – nurodo MKT.

Surašius prekių sulaikymo protokolus, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kvaišalų kontrabandos. 

Anot MKT, toliau atliekant procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, rugpjūčio 12 d., Marijampolės apylinkės sulaikyti du vietos gyventojai. Jų namuose atlikta krata, abu teigė nežinoję, kad siuntose būta narkotikų.

Po apklausos sulaikytieji buvo paleisti, jiems skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Šiemet MKT pareigūnai jau sulaikė daugiau nei 11 kilogramų įvairių narkotikų kontrabandos. Daugiausia sulaikyta kanapių, kurios dažniausiai siunčiamos pašto siuntomis. MKT duomenimis, pastaruoju metu ypač aktyviai kvaišalai siunčiami iš JAV, Italijos, Vokietijos ir Tailando.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Tai bent skambėjo Meškučiai!
Žolinė Tautkaičiuose: tradicinė ir kitokia Žolinė Tautkaičiuose: tradicinė ir kitokia
Žolynai giminę sukvietė į Yglos pakrantę
„Čia mano tėviškė – tėvų namai“

Įvykiai

Navininkų kaime traukinys susidūrė su automobiliu
Tai – ne smegduobė, tiesiog – duobė
Per rugiapjūtę – gaisrai
Tragiškas gaisras Draugystės 17-ame name: vienas vyras žuvo

Verslas

„Gulbės“ skrydis – atgal į prisiminimus
Maži verslai – didelės bėdos: ne viskas auksas, kas auksu žiba
Dešimtasis Lietuvoje reabilitacijos centras – Marijampolėje
Nuo Marijampolės iki Amsterdamo: „Mantinga“ plečiasi į Vakarų Europą  

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos