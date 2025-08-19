Anonsinis vaizdo įrašas: Jaunieji žurnalistai renginyje #EYE2025
Ką reiškia, kai tūkstančiai jaunų žmonių susirenka Europos demokratijos širdyje?
Renginyje #EYE2025 Strasbūre jaunieji Europos žurnalistai dalyvavo diskusijose, lankėsi dirbtuvėse ir išgirdo, ką jaunimas iš visos Europos galvoja bei siūlo. Tai – unikali proga jaunimui ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir tiesiogiai bendrauti su Europos politikais, ekspertais bei kitais aktyviais piliečiais.
Šiemet į Strasbūrą susirinko daugiau kaip 8 000 dalyvių iš visų 27 ES valstybių narių ir kitų Europos šalių, o programa apėmė šimtus renginių, skirtų ateities Europai kurti.
Šis renginys tapo ne tik įkvėpimo, bet ir naujų idėjų šaltiniu jauniems lyderiams, kurie siekia kurti Europą be sienų. Kiekviena istorija, pasidalinta šiame renginyje, prisideda prie bendro mūsų žemyno ateities paveikslo.
Peržiūrėkite mūsų anonsinį vaizdo įrašą ir pajuskite Europos jaunimo renginio energiją!
Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/news/teaser-video-young-journalists-eye2025_en
