„Čia mano tėviškė – tėvų namai“
Į tradicinę krašto šventę sekmadienį pakvietė Akmenynai (Kalvarijos sav.). Kasmet šv. Roko atlaidai sutraukia čia gimusius, augusius, gyvenusius ir tebegyvenančius pasimelsti, o po to ir dalyvauti smagioje šventėje, kur pilna muzikos, gardžių kvapų, šurmulio ir juoko.
Miestelio kapinaitėse pastatytas naujas koplytstulpis.
O prasidėjo šventė šeštadienį jautriu išėjusiųjų Amžinybėn pagerbimu. Jų atminimui miestelio kapinaitėse vietoje seno kryžiaus atidengtas naujas ąžuolinis koplytstulpis. Jo autorius – tautodailininkas Antanas Lastauskas. Metalinį kryžių-saulutę sukūrė Žilvinas Sadauskas. Koplytstulpį pašventino Šv. Roko bažnyčios klebonas Rimantas Venslova. Prie koplytstulpio pagaminimo ir pastatymo darbais ir lėšomis, pasak Akmenynų seniūnijos seniūnės Danguolės Sinkevičienės, prisidėjo žmonės, kurių artimieji ilsisi šiose kapinėse. Restauruotas senasis kryžius pastatytas kitose Akmenynų seniūnijos kapinaitėse.
Sekmadienį po šv. Mišių Akmenynų šv. Roko bažnyčioje, kurias aukojo parapijos klebonas R. Venslova ir Gražiškių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Kęstutis Sprangauskas, šeimininkai ir svečiai pasklido po išpuoselėtą, šventei pasipuošusią mokyklos aikštę.
Ir ko tik čia nebuvo! Ir amatininkai, ir tautodailininkai, ir prekybininkai, siūlantys ir gražių daiktų, ir pramogų, ir skanumynų. Viliojo bitininko Jono Karpavičiaus medus ir jo žmonos Ingos suvenyrai, išskirtiniai Danutės Saukaitienės, Alvydo Matulevičiaus, Virgilijaus Bespalovo ir Angelės Janulevičienės darbai. Domėjosi svečiai istoriko Algimanto Babecko knyga „Laiko žingsniai Akmenynų krašte“. Vytautas Adamavičius vežiojo arkliuku, menininkė A. Janulevičienė gražino vaikučių veidukus. Išalkusius Liubavo medžiotojų klubo vyrai vaišino ypatinga sriuba, o kaimynai iš Lenkijos – ką tik iškeptu paršeliu ir rūgštynių sriuba.
Gediminas Bobina ir Tadeušas Protoševičius kvietė pasistiprinti ypatingais patiekalais.
Arčiau scenos kvietė „darbščios ir šnekios, o kai reikia ir dainą traukiančios, ir rugius pjaunančios“ viešnios iš Dzūkijos Janė ir Pranė. Atvykusiems į šventę jos linkėjo geros nuotaikos ir malonaus bendravimo.
„Visą laiką smagu atvažiuoti čia, nes mano penkeri metai prabėgo šioje mokykloje mokytojaujant. Šventė prasidėjo vakar, vyksta šiandien, bet labai norisi, kad šventė tęstųsi kiekvieną dieną, kad mes vienas kitam galėtume pasižiūrėti į akis su šypsena, su džiaugsmu, suremti pečius ir padaryti didelius didelius darbus“, – sveikindamas susirinkusius linkėjo Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas.
Ir meras, ir vicemerai Vaida Skuolienė bei Antanas Burinskas, ir Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas džiaugėsi darbščiais, rūpestingais ir visada pasiruošusiais padėti šio krašto žmonėmis. Svečių dovanos buvo skirtos Dariui Mockui, Vilmai Karpavičienei, Tautvydui Teneniui ir Eimontui Glaveckui.
Akmenynų liaudiškos muzikos kapela „Akmenėlė“ šiemet mini dešimtmetį.
„O didžiausias džiaugsmas, kad seniūnijoje kuriasi jaunos šeimos, gimsta vaikučiai. Tad labiausiai ir norisi pasveikinti jauniausius seniūnijos gyventojus, nes naujagimis seniūnijoje, savivaldybėje ir visoje Lietuvoje tampa retenybė ir brangenybė“, – šypsodamasi kalbėjo Akmenynų seniūnijos seniūnė D. Sinkevičienė ir sveikino mažiausius bendruomenės narius Leoną Lenkauską, Noelą Čiuplytę, Aroną Sukadelską, šventėje dalyvavusį su mama Rasa.
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas, Akmenynų seniūnijos seniūnė Danguolė Sinkevičienė, Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas ir vicemerai Vaida Skuolienė bei Antanas Burinskas pasveikino vieną iš jauniausių Akmenynų seniūnijos gyventojų Aroną Sukadelską ir jo mamą Rasą.
D. Sinkevičienė dėkojo Kalvarijos savivaldybės vadovams, Tarybos nariams, Akmenynų bendruomenei, kultūros darbuotojams, seniūnaitėms ir visiems, puoselėjantiems savo namų aplinką ir gražiausiomis spalvomis puošiantiems seniūniją ir savivaldybę.
Nuoširdi seniūnės padėka ir sveikinimas su praėjusiu gimtadieniu buvo skirta ir Aistiškių bendruomenės pirmininkei Marijai Murauskienei.
Šventėje apsilankęs Seimo narys Kęstutis Mažeika pastebėjo, kad „Akmenynuose, atrodo, net akmenys žydi“. Palinkėjęs visiems susirinkusiems sveikatos, jis pasidžiaugė jaunomis šeimomis, kurios įsikūrė seniūnijoje, ir Editai bei Remigijui Gražuliams įkurtuvių proga dovanojo Lietuvos trispalvę su viltimi, kad bent per šventes ji plevėsuotų jų sodyboje.
Dar vieną dovaną – istorinę Lietuvos vėliavą – Seimo narys įteikė jubiliejų švenčiančiai kapelai „Akmenėlė“ ir palinkėjo, kad jos muzika skambėtų visoje Lietuvoje.
Kad taip ir bus, net neabejojama. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro (KC) Akmenynų liaudiškos muzikos kapela „Akmenėlė“, vadovaujama Vilmos Zdanienės, susibūrusi prieš dešimt metų, kaip visada, jaunatviška ir kūrybinga. Juolab kad kolektyvą papildė jauni, talentingi muzikantai Liepa ir Mykolas. Už bendrystę, susiklausymą ir meilę muzikai vadovė dėkojo visiems kapelos nariams.
Gausiai susirinkusius su švente sveikino Kalvarijos sav. KC Aistiškių laisvalaikio salės vokalisčių kolektyvas ,,Aistutė“, vadovaujamas Ritos Linciuvienės, ir Marijampolės KC Baraginės jaunimo kapela „Svaja“ (vadovas Antanas Maziliauskas).
Pabūti drauge, išgirsti svečių sveikinimų, pasiklausyti savų ir atvykusių atlikėjų į Akmenynų mokyklos aikštę susirinko žmonės ne tik iš savos seniūnijos.
Žvarboką sekmadienio vakarą žiūrovus įkaitino žavioji atlikėja Laisva, charizmatiškasis Ištvanas Kvikas bei romų teatras „Sare Roma“ ir popdainininkas, dainų autorius Igoris Jarmolenka. Susirinkusieji dainavo ir šoko, o besiskirstydami žadėjo ir vėl susitikti.