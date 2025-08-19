Ir paprastas troškinys gali tapti neįprastas!
Atrodo, nieko naujo – tiesiog įprastas vištienos troškinys su daržovėmis. Bet jis gali būti neįprastas. Pavyzdžiui, su trapiomis tešlos kepurėlėmis. Štai tokią idėją mums šį kartą pasiūlė Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) virėjo specialybės mokytoja Kristina DEMBINSKIENĖ.
Tešlai reikės:
300 g kvietinių miltų,
½ šaukštelio druskos,
200 g šalto sviesto,
1 kiaušinio trynio,
2–4 šaukštų šalto vandens.
Troškiniui reikės:
2 šaukštų aliejaus,
1 vidutinio svogūno,
2 vidutinių morkų,
500 g vištienos filė,
150 g pievagrybių,
200 g žirnelių (šviežių ar šaldytų),
40 g sviesto,
1,5 šaukšto miltų,
100 ml balto nealkoholinio vyno,
200 ml vištienos sultinio,
100 ml riebios grietinėlės (ne mažiau 30 proc. riebumo).
Aptepimui – kiaušinio trynys.
Gaminame tešlą: miltus ir druską sumaišome su sviestu, įdedame trynį ir supilame šaltą vandenį. Tešlą suminkome, suvyniojame į plėvelę ir šaldome šaldytuve 30 min.
Ruošiame troškinį: aliejuje pakepiname kubeliais pjaustytus svogūnus ir griežinėliais pjaustytas morkas. Apkepinus daržoves sudedame kubeliais pjaustytą vištieną ir kepiname, kol vištiena apskrunda. Tada sudedame smulkintus pievagrybius ir žirnelius, kepiname 2–3 min. Į apkepintą masę įdedame sviestą, jis ištirpinamas, tada pabarstome miltais ir maišome, kad nesusidarytų gumuliukai. Supilame vyną, po truputį sultinį ir grietinėlę. Troškinį paverdame, kol padažas sutirštėja. Pagardiname druska ir pipirais.
Kepame: orkaitę įkaitiname iki 200 °C. Tešlą iškočiojame ir išpjauname apskritimus, šiek tiek didesnius nei naudojamų kepimo formelių viršus. Troškinį supilstome į karščiui atsparius indelius (iki ¾ tūrio), jų viršų uždengiame tešlos lakštais. Kraštus švelniai prispaudžiame, tešloje padarome skylutes, paviršių patepame kiaušinio tryniu.
Kepame 20–25 minutes, kol tešla įgauna auksinę spalvą ir tampa traški.
Skanaus!
Parengė Daiva KLIMAVIČIENĖ