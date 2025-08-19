Jaunimo klimato laboratorija: įgalinant jaunimą tvariai ateičiai
Klimato kaitos iššūkiai vis labiau skatina ieškoti naujų sprendimų, o švietimas tampa vienu svarbiausių įrankių šioje kovoje. Šiemet jau trečią kartą organizuojama „Jaunimo klimato laboratorija“ (Youth Climate LAB) kviečia 16–26 metų jaunuolius iš visos Europos kartu kurti ateities klimato švietimo viziją.
Kas tai yra?
„Jaunimo klimato laboratorija“ – tai „Education for Climate Coalition“ iniciatyva, suburianti jaunus žmones bendrai kūrybai ir tarptautiniam bendradarbiavimui. Šių metų tema – tradicinės ekologinės žinios (TEK) ir jų integravimas į šiuolaikinę švietimo aplinką. TEK – tai šimtmečiais išpuoselėtos, tvarios praktikos, padėjusios bendruomenėms gyventi darniai su gamta.
Ši laboratorija yra ne tik mokymosi erdvė, bet ir platforma, kurioje jaunuoliai gali išbandyti idėjas praktiškai. Dalyviai dirbs mažose tarptautinėse grupėse, mokysis iš ekspertų ir vieni iš kitų. Tokia aplinka suteikia galimybę ne tik įgyti žinių, bet ir lavinti komandinio darbo, lyderystės bei kūrybinio mąstymo įgūdžius.
Ką gaus dalyviai?
Rugsėjo 15–20 d. dalyviai:
• Dalyvaus penkiose interaktyviose sesijose su ekspertais ir bendraamžiais.
• Sukurs mokymosi scenarijų ir parengs penkias praktines rekomendacijas.
• Už aktyvų įsitraukimą gaus dalyvavimo pažymėjimą.
• Du išskirtiniai dalyviai pristatys rezultatus Briuselyje per „Education for Climate Day“ spalio 23 d.
Be to, visi dalyviai galės užmegzti ilgalaikius ryšius su kitais projekto dalyviais, kurie gali tapti būsimų iniciatyvų partneriais. Tokie tinklai dažnai virsta bendrais projektais, jaunimo mainais ar net socialiniais startuoliais, susijusiais su aplinkosauga ir tvarumu.
Kas gali dalyvauti?
Kviečiami visi, kurie:
• Yra 16–26 metų.
• Gyvena Europos švietimo erdvės šalyje.
• Domisi klimato ir švietimo temomis.
• Moka anglų kalbą darbo lygiu.
Dalyvavimas nereikalauja ankstesnės patirties tarptautiniuose projektuose – svarbiausia yra motyvacija ir noras įsitraukti. Tai puiki proga tiems, kurie nori išbandyti save tarptautinėje erdvėje pirmą kartą.
Kaip prisijungti?
Paraiškas reikia pateikti iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. užpildant oficialią registracijos formą.
Visi kandidatai bus pakviesti į trumpą pokalbį, kuris atliks tinkamumo patikros funkciją.
Atrankos metu vertinama motyvacija, gebėjimas dirbti komandoje ir aiškiai perteikti idėjas. Nors vietų skaičius ribotas, net ir nepatekę dalyviai dažnai gauna kvietimus į kitus panašius renginius bei mokymus.
Jaunimo klimato laboratorija – tai daugiau nei mokymai. Tai galimybė prisidėti prie ateities kūrimo, užmegzti ryšius su bendraminčiais ir pritaikyti tvarias idėjas realiame gyvenime. Dalyvavimas gali tapti atspirties tašku tiek asmeniniam, tiek profesiniam augimui, o svarbiausia – suteikia balsą jaunimui, kuris nori matyti tikrus pokyčius pasaulyje.
Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/youth-climate-lab-empowering-youth-sustainable-future_en
