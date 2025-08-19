Tai – ne smegduobė, tiesiog – duobė
Pasirodžius informacijai, kad Vilkaviškio rajono Kataučiznos kaime sekmadienį atsivėrė smegduobė, sukruto gyventojai ir tarnybos. Kudirkos Naumiesčio ugniagesių komandos pareigūnai pasakojo, kad jiems paskambino vietinis gyventojas ir informavo, jog atsivėrė smegduobė. Gaisrininkai, nuvykę prie geriamojo vandens šulinio, rado atsivėrusią apie 0,5 kv. m duobę, aplinkui buvo labai netvirtas gruntas. Teritorija aptverta STOP juosta, informuoti artimiausi gyventojai ir seniūnijos darbuotojai.
Pasak Klausučių seniūnijos seniūnės Juditos Skystimienės, tai – ne smegduobė. Paprasčiausiai ištrupėjo vieno šulinio renties betonas, gausesnis lietus išplovė žemes, ir atsirado skylė. Pastatas, prie kurio yra šulinys, priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei, anksčiau čia buvo bendruomenės namai. Dabar namas negyvenamas. Šuliniu naudojasi vienas gyventojas, kiti turi vandentiekį.
Seniūnės teigimu, teritorija aptverta, kad būtų saugu ir niekas neįkristų. Šulinys bus suremontuotas, aplinkui esanti vieta sustiprinta.
Seniūnės žiniomis, nei jų seniūnijoje, nei visame Vilkaviškio rajone niekada nebuvo atsivėrusių smegduobių.
