Valdovų insignijos ir kiti Vilniaus katedros lobyno radiniai įrašyti į Kultūros vertybių registrą
Šiandien kultūros ministras pasirašė įsakymą, kuriuo remiantis į Kultūros vertybių registrą įrašytas išskirtinės vertės radinių rinkinys iš Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos. Tarp 58 nacionalinės reikšmės vertybėmis pripažintų objektų – Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Aleksandro Jogailaičio, Barboros Radvilaitės bei Elžbietos Habsburgaitės insignijos ir įkapės.
„Tai neeilinės istorinės ir kultūrinės vertės radiniai, tiesiogiai susiję su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų istorija. Jų įrašymas į registrą – ne tik formalus teisinis žingsnis. Tai valstybės įsipareigojimas užtikrinti, kad šis unikalus paveldas būtų tinkamai ištirtas, išsaugotas ir prieinamas visuomenei. Šios vertybės yra neatsiejama mūsų valstybingumo istorijos dalis, todėl turime padaryti viską, kad ateities kartos galėtų jas matyti ir jomis didžiuotis“, – sako kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Sprendimas priimtas remiantis Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos išvadomis, pritarus Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros paveldo departamento teikimu. Iš viso į registrą įrašyta 10 objektų komplektų, kuriuos sudaro 58 vertybės. Be minėtų valdovų insignijų (karūnų, skeptrų, žiedų), sąraše taip pat yra vyskupo Benedikto Vainos epitafija, unikalios Šv. Kazimiero koplyčios plaketės, kiti vyskupų pektoralai ir žiedai, istorinis faleristikos rinkinys, kiti juvelyrikos dirbiniai bei monetos.
„Vertybių įrašymas į Kultūros vertybių registrą – atsakingas procesas, reikalaujantis kruopštaus pasirengimo, juolab kad daugelis jų buvo itin prastos būklės. Todėl ypač svarbu buvo jas tiksliai identifikuoti ir pateikti kuo išsamesnę informaciją, o tai nesuderinama su skubotu veikimu. Be to, apsauga šioms vertybėms pradedama taikyti nuo pat registravimo proceso pradžios, o patyrusių specialistų vykdomas prevencinis konservavimas leidžia užtikrinti jų stabilumą“, – pabrėžia sritį kuruojanti kultūros viceministrė dr. Ingrida Veliutė.
Įrašytoms į Kultūros vertybių registrą kilnojamosioms kultūros vertybėms taikoma valstybės teisinė apsauga. Tai reiškia, kad atsiveria galimybė gauti papildomą valstybės finansavimą jų tyrimams, restauravimui ir pritaikymui eksponuoti visuomenei. Atsižvelgiant į išskirtinę valdovų insignijų reikšmę, ateityje bus svarstoma galimybė jas paskelbti kultūros paminklais – aukščiausią apsaugos lygį turinčiais objektais. Viena iš vertybių jau eksponuojama Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
