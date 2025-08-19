Žolynai giminę sukvietė į Yglos pakrantę
Į tradicinę Igliaukos miestelio šventę „Žolynai giminę sukviečia“, kuri kasmet vyksta per Žolinę, susirinko daugybė žmonių – savų ir svečių. Ir visi su gera nuotaika, su daina, šokiu, lauktuvėmis ir dovanomis. Juk ne veltui sakoma, kad jeigu per Žolinę daug šoksi ir dainuosi, metai bus labai geri. Dar geresni jie bus, kai visas derlius bus aruoduose. Tad šventė visi – vieni linksminosi Yglos pakrantėje, kiti džiaugėsi pagaliau sulaukę giedros ir net sutemus savo „laivais“ plaukiojo po javų laukus.
Seniūnas Saulius Burbulis duona iš naujojo derliaus grūdų svetingai pasidalijo su visais susirinkusiais. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Pasimėgauti ežero gaiva, pabūti gamtos apsuptyje prie Yglos visada susirenka daugybė žmonių. Juo labiau per Žolinę, kai dėkojama už viską, ką užaugino žemė, ką subrandino darbščios šio krašto žmonių rankos. Traukia čionai ir bendrystė, kuri, pasak šventės „dirigentės“, Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyriaus kultūrinių renginių organizatorės Gintarės Urbonaitės, miestelyje – pati didžiausia vertybė.
Kaip ir dera, šventę pradėjo šeimininkai – Igliaukos šokių kolektyvas „Tryptukas“, vadovaujamas Magdalenos Venckūnienės. Kolektyvas šiai šventei padovanojo ne tik tautinius šokius, bet ir nuostabųjį valsą.
Jautriomis, melodingomis dainomis, pristatytomis eilėmis, džiugino Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyriaus vokalinis-instrumentinis ansamblis „Ygla“ (vadovas Romas Aleksandravičius) ir Balsupių skyriaus moterų ansamblis „Balsė“ (vadovė Rima Rušinskienė). Jaunatviškai skambėjo Alytaus r. kultūros centro Simno skyriaus vyrų vokalinio ansamblio „Credo“ (vadovas Robertas Vilkauskas) atliekamos dainos.
O kur daina, šokis ir svetingi šeimininkai, ten ir svečių netrūksta. Su dovanomis pas savo kraštiečius atskubėjo Seimo nariai igliaukietis Tadas Prajara ir šventragiškis Kęstutis Mažeika. Šilčiausius padėkos žodžius už rūpestį T. Prajara skyrė Onutei Akelaitienei, pavadinęs ją Igliaukos garbės piliete. Be to, Seimo narys įsteigė prizus ir sportininkams. K. Mažeika pasidžiaugė Šventragio kaimo gyventoja p. Barkauskiene, kuri svetingai savo kieme priima „kolektyvus ir visa tai daro iš savo resursų“.
Pasveikinti susirinkusius atvykęs Seimo narys Karolis Podolskis už gražios šventės organizavimą gyrė seniūnijos, kultūros skyriaus darbuotojus, bendruomenės narius, o dovanėlę įteikė bendruomenės „Matutiečiai“ pirmininkei Ievai Sakalauskienei. Marijampolės savivaldybės tarybos atstovai Albinas Mitrulevičius, Alvydas Kirkliauskas ir Eugenijus Alesius perdavė nuoširdžius mero Povilo Isodos linkėjimus ir lauktuves.
Visiems, kurie organizavo renginį, taip pat už gražius svečių sveikinimus, o svarbiausia – Marijampolės savivaldybei, pritariančiai igliaukiečių projektams, padedančiai gražinti miestelį, padėkojo Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis.
Seniūnui įteiktas didžiulis duonos kepalas iš naujojo derliaus grūdų, o duona svetingai pasidalinta su visais šventėje dalyvavusiais.
Šventei ir susitikimui su giminėmis, draugais, kaimynais prisiminti norintieji fotografavosi prie fotosienelės, apkaišytos gėlėmis ir žolynais.
Didžiausios linksmybės laukė vaikų: ir putų šou, ir batutas. Smalsūs jaunuoliai domėjosi Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos l-osios rinktinės 105 kuopos karių ir Igliaukos ugniagesių komandos įranga ir veiklomis. Aistringi sirgalių šūksniai skambėjo iš sporto aikštelės, kur varžėsi krepšininkai, sunkumus kilnojo stipruoliai. Krepšinio karavano nugalėtoju tapo Povilas Baltušnikas, svarsčio kilnojimo čempione moterų kategorijoje tapo Raminta Eklerytė, iškėlusi svarstį net 42 kartus, tarp vyrų stipriausias buvo Egidijus Bendoraitis, svarstį iškėlęs 100 kartų.
Apdovanoti taip pat ir sportininkai, kurie jau antrus metus iš eilės atstovauja Igliaukos seniūnijai Marijampolės savivaldybės seniūnijų sporto žaidynėse ir iškovoja prizines vietas: Tai – šachmatininkai Kęstutis Grinkevičius, Ingrida Brazaitytė ir Rolandas Martinkus, tinklininkai Raminta Eklerytė, Gabija Lukauskaitė, Kamila Sajūtė, Edvinas Pusvaškis, Dangyras Plečkaitis, Aivaras Žukauskas, Darius ir Marius Naujokai, krepšininkai Povilas Baltušnikas, Andrius Žarnauskas ir Matas Šikarskas.
Šventė užsitęsė iki vėlumos. Niekas nenorėjo skirstytis, kai scenoje tikrą ugnį užkūrė Aušrinė „Tikroji išdykėlė“ su šokių grupe „Meliha“ ir šiuolaikiška gyvo garso grupė „Iki Mėnulio“.
O sekmadienį su Žolinės puokštėmis iš gėlių ir žolynų visi rinkosi į Igliaukos šv. Kazimiero bažnyčią, į Švenčiausiosios Marijos ėmimo į Dangų atlaidus.
Su Žoline atkeliauja ruduo, ramesnis laikotarpis, kai neskubant galima nudirbti žemės darbus, susitikti su kaimynais, giminėmis ir prisiminti vasaros dosnumą ir linksmybes.
