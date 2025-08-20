Nori įsivaikinti ukrainiečių vaiką? Rinkis iš katalogo…
Įsivaizduokite, kad naršote interneto svetainėje, kurioje įvaikinimui pateikiamos vaikų kandidatūros. Vaikai surūšiuoti pagal akių, plaukų spalvas ir amžių, tarsi jie būtų kokie gyvūnai veislyno kataloge. Ir tai – ne fikcija. Tai vyksta okupuotame Luhanske. Separatistinė vadinamosios Luhansko Liaudies Respublikos (LLR) administracija savo interneto svetainėje paskelbė katalogą, kuriame siūlo įsivaikinti iš Rusijos okupuotų teritorijų paimtus, pagrobtus Ukrainos vaikus.
Rusų šeimoms įsivaikinti siūlomų daugelio ukrainiečių vaikų tėvus nužudė okupacinės valdžios atstovai. Rusijos tikslas yra aiškus ir bauginantis – sunaikinti šių vaikų, kaip ukrainiečių, tapatybę ir ištrinti jų praeitį.
Duomenų bazėje vaikų kandidatūras galima filtruoti pagal išvaizdą, parengtoje medžiagoje pateikiami išsamūs aprašymai apie jų asmenybes, raidą, taip pat nuotraukos. Visa tai primena naminių gyvūnėlių globos įstaigų skelbimus, kuriuose jos ieško globėjų šeimininkų neturintiems gyvūnams. Negana to, tokiame kataloge pateikiama ir jautri informacija, kuri normaliose šalyse įvardinama kaip griežtai saugomi asmens duomenys.
Įsivaikinti siūlomų ukrainiečių vaikų aprašymai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti neutralūs, netgi teigiami, tačiau būtent tai ir yra baisiausia, nes kalbama apie nepilnamečius, kurie dėl okupacijos atplėšti nuo savo namų ir šeimų.
Tokia informacija apie tėvų netekusius ar pagrobtus ukrainiečių vaikus pateikiama separatistinės Luhansko Liaudies Respublikos administracijos tinklapyje.
Štai kaip galimiems įtėviams pristatomas keturmetis Ruslanas: „Darbštus, bendraujantis, draugiškas ir besišypsantis. Domisi vaidmenų žaidimais, draugiškas su bendraamžiais. Padeda surinkti žaislus. Mėgsta lipdyti iš plastilino ir piešti. Dalyvauja rytinėse programose, šoka.“
O štai šešiolikmečio Kyrylo aprašymas: „Bendraujantis, atviras, darbštus, siekiantis tikslo. Visada sąžiningai atlieka užduotis. Švelnaus būdo. Sportuoja, mėgsta treniruotis sporto salėje.“
10 metų Anastasiia pristatoma taip: „Tvarkinga, stropi, gera, bendraujanti, draugiška, nemėgsta konfliktų. Sąžiningai atlieka užduotis ir pareigas. Dalyvauja grupės gyvenime. Rami, lengvai užmezga kontaktą su bendraamžiais ir suaugusiaisiais. Mėgsta žaisti su lėlėmis, piešti, šokti.“
„Katalogo“ rengėjai dažnai apibūdina vaikų reakciją į tam tik-rus veiksmus. Dažnos frazės, kad „išgirdęs muziką pradeda ploti“ ar „vykdo paprastus suaugusiųjų nurodymus“. Tokie apibūdinimai negali būti viešai skelbiami, juolab rašant apie vaikus.
Dar vienas svarbus dalykas – pristatydami įvaikintojų „rinkai“ ukrainiečių vaikus okupantai nenurodo, kas nutiko, kur kiekvieno vaiko tėvas ir motina. „Kataloge“ šios vietos tiesiog paliktos tuščios – juk kaip okupacinis režimas paaiškins, kur dingo nepilnamečių tėvai? Jokios informacijos taip pat nėra ir apie tai, kas šiuo metu rūpinasi vaikais, nors čia pat skelbiama jautri informacija ir pateikiamos aiškios vaikų nuotraukos.
Kalbėdamas apie tai Čekijos leidiniui „EuroZprávy.cz“ Europos saugumo studijų instituto vadovas Hlib Fishchenka griežtai kritikavo okupantų veiksmus. „Rusija vykdo plataus masto ir sistemingą nusikalstamą veiklą prieš Ukrainos vaikus, naudodama metodus, kurie tiesiogiai primena šiuolaikinę prekybos žmonėmis formą. Okupacinė vadinamosios LLR administracija sukūrė internetinį katalogą, kuriame vaikus, pagrobtus iš laikinai okupuotų teritorijų, siūloma „įsivaikinimui“, – sakė H. Fishchenka.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nepilnamečių ukrainiečių vaikų duomenų bazėje pateikiami išsamūs išvaizdos, charakterio, fizinės bei psichinės raidos aprašymai, taip pat nuotraukos. „Tai – ne globėjų paieška ir ne globa, o ciniškas bandymas įteisinti deportaciją ir priverstinę asimiliaciją, o tai yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės, įskaitant Ženevos konvencijas, pažeidimas“, – pabrėžė H. Fishchenka.
Jis akcentavo, kad rusai vykdo nusikaltimus, turinčius genocido elementų. „Šiltų, „rūpestingų“ aprašymų naudojimas yra Rusijos propagandos dalis, siekiant paslėpti tiesą: vaikai prievarta atplėšiami nuo šeimų, atimama jų gimtoji kalba, kultūra ir pilietybė. Daugeliui išduodami nauji rusiški dokumentai. Dėl to jiems tampa sudėtinga ar netgi neįmanoma grįžti į Ukrainą. Tokius veiksmus galima kvalifikuoti kaip karo nusikaltimą ir genocido elementą, nes jie nukreipti į Ukrainos tapatybės naikinimą keičiant pilietybę“, – apibendrino ekspertas.
„Save Ukraine“ generalinis direktorius Mykola Kuleba savo įraše X platformoje pabrėžė: „Šie vaikai nėra „karo našlaičiai“. Jie turėjo vardus, šeimas ir Ukrainos pilietybę. Daugelis neteko tėvų per apšaudymus. Kitus prievarta išvežė ir įregistravo naujais vardais bei pavardėmis, išdavė naujus dokumentus. Dabar šie vaikai siūlomi Rusijos šeimoms. Su jais elgiamasi kaip su bešeimininkiais naminiais gyvūnais, kuriems gyvūnų globos organizacijos ieško naujų šeimininkų. Būkime atviri: tai nėra įvaikinimas. Tai nėra globa. Tai yra skaitmeninė prekyba vaikais, užmaskuota biurokratija“.
Straipsnis parengtas bendradarbiaujant su „Ukrainian Students for Freedom“ ir Europos saugumo studijų institutu
Inna LUKIANENKO