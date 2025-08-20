Prisidengiant servitutu suniokoti rapsai ir kviečiai
Lietingi orai Marijampolės savivaldybės Kuktų žemės ūkio bendrovei (ŽŪB) javapjūtės darbus suvėlino iki rugpjūčio antrosios pusės. Be nuostolių apsieita nebus. Vėluojant pjūčiai prastėja grūdų kokybė, be to, dėl drėgmės pertekliaus supirkėjai taiko nuoskaitas. Lyg to būtų maža, dalies derliaus nepavyksta nukulti dėl neatsakingo elektrikų darbo. Tiksliau – dėl jų rangovų, kurie dar birželį Kuktų ŽŪB laukuose, greta elektros linijos, paliko konstrukcijas jai atnaujinti ir iki šiol jų nejudina. Kuktų ŽŪB vadovas Antanas Jasiulevičius sako, jog kelias tonas sveriančios gelžbetonio konstrukcijos trukdė nupjauti javus, o jas gabenant javai buvo išmaitoti neatstatomai. Ten, kur tos konstrukcijos paliktos, negalima bus sėti ir žieminių rapsų. „Baisiausia, kad gali būti, jog darbai bus pradėti jau po žiemkenčių sėjos. Dėl to prarasime dalį ne tik šių, bet ir ateinančių metų derliaus“, – nerimo neslėpė pašnekovas.
Kuktų žemės ūkio bendrovės vadovas Antanas Jasiulevičius sako, kad konstrukcijas elektros linijai atnaujinti gabenti buvo galima dabar, kai derlius nuimtas. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Pasigenda darbo kultūros
Elektros linijas aptarnaujančio personalo lankymasis ūkininkų laukuose – jokia naujiena. Dėl to ir nustatomi servitutai, kurie suteikia teisę naudotis kito asmens žemės sklypu arba jo dalimi tam tikroms reikmėms. Pavyzdžiui, privažiuoti prie inžinerinių tink-lų – elektros stulpų ir linijų ar patekti prie kito sklypo. Kuktų ŽŪB vadovas pripažįsta, kad technika, gabenusi sunkiasvorį krovinį, važiavo servituto teritorija, tačiau krovinys buvo iškrautas už jo ribų – tiesiai į žieminius kviečius. „Servitutas driekiasi palei elektros liniją, o mūsų technologinės vėžės – išilgai jos. Juk buvo galima naudotis mūsų vėžėmis. Važiuodami servituto teritorija jie išmaitojo didelę dalį javų“, – nusivylimo neslėpė pašnekovas. „Buvo galima išvengti nuostolių suderinus darbus. Pavyzdžiui, keliuose mūsų dirbamuose laukuose rengiamos vėjo jėgainės. Rangovai su mumis susisiekė, pranešė, jog planuojami darbai. Pasidomėjo, kada būtų geriausias metas atgabenti įrangą, pradėti statybos darbus. Paaiškinau, kada derlius bus nuimtas, kada planuojame sėją. Sutarėme darbų laiką, kuris būtų tinkamas abiems pusėms, ir visi liko patenkinti“, – palygino A. Jasiulevičius.
Užblokavo kelią į laukus
Prie elektros linijos driekiasi servituto teritorija. „Servitutas – tai viskas galima?“ – retoriškai klausia A. Jasiulevičius.
Kuktų ŽŪB vadovas pripažįsta, kad didžiausią apmaudą ir pyktį jam kelia situacijos absurdiškumas. A. Jasiulevičius pasakoja, kad elektros linijai atnaujinti skirta įranga buvo atvežta birželį ir ten stovi iki šiol. „Nesuprantu, kam ją reikėjo vežti, jei vis dar nieko nedaroma. Žala padaryta visiškai be reikalo“, – apmaudo neslėpė pašnekovas.
Praėjusią savaitę, antradienį, A. Jasiulevičius laukuose išvydo sunk-vežimius, gabenusius dar vieną partiją elektros linijai atnaujinti skirtos įrangos. Pamatęs, kad didelių gabaritų krovinį darbininkai ketina iškrauti ant kelio, kuriuo į laukus patenka UAB „Lifrania“, Kuktų ŽŪB vadovas stabtelėjo ir draugiškai paprašė darbininkų krovinį padėti tolėliau.
Gelžbetonio konstrukcijos elektros linijai atnaujinti sukrautos už servituto teritorijos. Jos trukdė nukulti derlių, trukdys ir žiemkenčių sėjos darbams.
„Jie sutiko, sakė, gerai. Nekilo minties stebėti ir tikrinti, kaip tesiamas pažadas. Juo labiau, neturiu ir teisės, bet tiesiog suprasdamas, kad kolegoms žemdirbiams kils nepatogumų patekti į lauką, patariau krovinį padėti kitur“, – pasakojo pašnekovas. „Po kurio laiko važiuodamas pro tą vietą nustėrau – visas sunkiasvoris krovinys buvo sudėtas ant kelio“, – pykčio ir nusivylimo neslėpė A. Jasiulevičius ir pripažino, kad pasijuto tarsi gavęs antausį.
Bręstančius javus pavertė autostrada
Įrangą gabenę automobiliai vyko palei elektros liniją. Žalos pasėliams buvo galima išvengti, jei sunkvežimiai būtų važiavę technologinėmis vėžėmis. Antano JASIULEVIČIAUS nuotrauka
UAB „Lifrania“ vadovas Patrikas Pikoliu (Patrick Picoleu), sužinojęs, kad sunkiasvoris krovinys iškrautas ant kelio, kuriuo traktoriai ir kombainai važiuoja į laukus, labai nenustebo. „Elektros linijos atnaujinimo darbais rūpinasi Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“, tačiau pati jų neatlieka. Mūsų žiniomis, darbus vykdo rangovas, UAB „Connecto Lietuva“. Toks elgesys tapo jų vizite kortele – manęs jau niekas nebestebina“, – pripažino žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės vadovas. Minimas kelias – ne vienintelė vieta, kur UAB „Connecto Lietuva“ pridarė žalos UAB „Lifrania“. P. Pikoliu skaičiuoja, kad iš viso skirtingose vietose suniokota apie 5–6 hektarai pasėlių. Didžiausia žala padaryta laukui Trakiškiuose, prieš buvusią Marijampolės veislininkystės įmonę. „Bręsti pradedančiuose kviečiuose buvo išvažinėta tiesiog autostrada“, – teigė pašnekovas. „Neviltis mane apėmė, kai pamatęs artėjančią techniką paprašiau darbininkų važiuoti greta esančiu lauku, kuriame derlius jau buvo nuimtas. Deja, su tais žmonėmis man nepavyko susitarti – jei gerai supratau, jie kalbėjo ukrainietiškai. Nepaisydami mano prašymo jie tiesiog man matant nuvažiavo per bręstančių rapsų lauką“, – prisiminė „Lifranios“ vadovas. „Problema yra darbo kultūros, ūkiškumo nebuvimas“, – atkreipė dėmesį pašnekovas.
„Daug kartų yra tekę susidurti su AB ESO, kai šios bendrovės darbuotojams reikia patekti prie inžinerinių tinklų per mūsų laukus. Visada su mumis susisiekiama, pranešama, darbai derinami. Čia – jokio dialogo. Žalos sukėlėjų teko ieškotis pačiam. Skambinau, rašiau laiškus, prašiau įspėti iš anksto apie darbus, pranešiau, kokia žala padaryta. Kas iš to – įmonė tik žada, kad darbai bus pradėti netrukus, žala – atlyginta, o iš tiesų technika toliau važiuoja ir niokoja naujas vietas laukuose“, – nusivylimo neslėpė pašnekovas.
Abejoja, ar žala bus atlyginta
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14-ąją, P. Pikoliu pasakojo sulaukęs rangovų „Connecto Lietuva“ pranešimo, kuriame siūloma užpildyti protokolą ir nurodyti bendrovei padarytą žalą. Jau minėjome, kad „Lifranios“ vadovas suskaičiavo, jog suniokota beveik 6 ha žieminių rapsų ir kviečių. Šiame plote buvo galima prikulti apie 14 tonų rapso ir maždaug 10 tonų kviečių. Be to, nežinia, ar užpildytas dokumentas bus ko nors vertas. „Kai patys ėmėme baksnoti pirštais ir ieškoti tiesos, kažkas pradėjo judėti. Tik man neatrodo, kad įmonė nuoširdžiai ketina prisiimti atsakomybę. Protokolas – labai vienašališkas, prisidengiama ir teisinamasi servituto taisyklėmis ir įstatymu. Netikiu, kad visa patirta žala bus atlyginta, o jei ir atlyginta – tik iš dalies“, – įsitikinęs Kuktų ŽŪB vadovas A. Jasiulevičius. „Mudu su Patriku ne vieni nukentėjome. Elektros linija driekiasi per daugybės skirtingų žemės savininkų laukus. Mums, dirbantiems didesnius plotus, žala nemaža. Ką kalbėti apie ūkininkus, kurie teturi, tarkime, 10 ha ir iš jų netenka 5 ha dėl kažkieno aplaidumo. Tai prilygsta katastrofai“, – palygino A. Jasiulevičius ir dar kartą pridūrė, kad tokios situacijos buvo galima išvengti, jei darbai būtų buvę derinti su ūkininkais.