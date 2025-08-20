Tai bent skambėjo Meškučiai!
Tikrai nebe pirmą kartą Meškučiuose surengta vasaros šventė, tačiau, nuolat ten besilankantys sako: kaskart vis įdomiau, smagiau, išmoningiau. Šį kartą irgi buvo žadėta visokių linksmybių ir atrakcijų – viskas ir įvyko, dargi su kaupu. Nes pradėta rengtis, tvarkytis ir puoštis dar gerokai iki Žolinės, nes dirbo visi draugėn susibūrę – ir bendruomenė, ir kultūros žmonės, ir visi, kas supranta, kad vienas nieko nepadarys… Nors to vieno(s) vardas buvo minimas itin dažnai – tai bendruomenės pirmininkė Sandra Merkevičienė. Jai dėkojo garbūs svečiai ir saviškiai, o ji pati sakė esanti daug kam dėkinga…
Padėka Kęstučiui Kubiliui (centre) už automobilių ekspoziciją. Kairėje bendruomenės pirmininkė Sandra Merkevičienė, dešinėje Mokolų seniūnijos seniūnas Žydrūnas Krulikas ir renginio vedėja Eglė Alenskaitė. Autorės nuotraukos
…Taigi rinkosi šeštadienį žmonės į Meškučius, o dangus vis niaukstėsi, gera nežadėjo. Bet – pakrapnojo ir iki tamsos, kurią išmoningai raižė lazerių spinduliai ir raštai, beliko tik džiaugtis. Subtiliai renginį „Kai liaudies dainos prabyla vaizdais“ pradėjo šeimininkai – Marijampolės KC Meškučių skyriaus vaikų ir suaugusių vokaliniai kolektyvai, kartu su Igliaukos „Tryptuko“ šokėjais sukūrę pakilią nuotaiką. Šokių kolektyvas vėliau skėlė kibirkštis, demonstruodamas įvairius žanrus, pasirodė ir kiti laukti svečiai. O dar daug ką traukė aikštės krašte išrikiuoti „Kubilkiemio“ seni automobiliai, garavo šilkinė košė ir kiti patiekalai, vaikus kvietė batutas.
Pradžia: iškilmingai šventę pradeda šeimininkų kolektyvai ir svečiai iš Igliaukos.
Ir – kaipgi Meškučiai be meškų? Buvo čia jų visokių: galėjai apžiūrėti, o su didžiosiomis – netgi nusifotografuoti. Beje, pirmą kartą šventę papuošė bendruomenės vėliava, paskelbus konkursą buvo išrinktas Aurelijaus Stiklakio pasiūlytas logotipas.
Tai bent!
…Buvo daug gražių akimirkų – argi viską surašysi? Šventėse reikia dalyvauti, nes tik pats būdamas pajunti dvasią.
Lina VOLUNGYTĖ