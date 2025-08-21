Marijampolės meras Povilas Isoda visiškai išteisintas „čekiukų“ byloje
Meras Povilas Isoda neslepia, kad išteisinamasis teismo nuosprendis jį nustebino. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Kauno apygardos teismas vakar „čekiukų“ baudžiamojoje byloje visiškai išteisino Marijampolės merą Povilą Isodą.
Meras išteisintas dėl visų trijų kaltinimų – piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo. Jis išteisintas kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Teisėja Daiva Jankauskienė konstatavo, kad teismas, įvertinęs ištirtų įrodymų visumą nusprendė, jog duomenų, kurie leistų neabejotinai konstatuoti Povilo Isodos kaltę, nenustatė.
„Esminis dalykas – turėjo būti įrodyta, kad suklastotos suvestinės bei ataskaitos. Kadangi kaltinimas formuluojamas, jog šiomis suklastotomis suvestinėmis ir buvo teikti melagingi duomenys buhalterijai ir šių melagingų duomenų pagrindų buvo išmokėtos tam tikros išmokos, tai yra padarytas sukčiavimas. Kaltinimas teigė, kad buvo padarytas ir piktnaudžiavimas tarnyba (..) Nenustačius dokumentų suklastojimo fakto, nėra pagrindo konstatuoti, kad apgaule pasisavintos išlaidos“, – sakė teisėja.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Byloje kaltinimą palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius sakė, kad analizuos nuosprendžio motyvus ir tada spręs, ar skųsti išteisinamąjį nuosprendį Lietuvos apeliaciniam teismui.
Meras nebuvo atvykęs į teismą išklausyti nuosprendžio.
Teismas paskelbė, kad politikas įtraukė labai mažas išlaidas už televiziją, internetą – jos kartais nesiekdavo 6 eurų per mėnesį. Vieną sąskaitą sudaro 1 euras 45 centai.
Prokuroras D. Valkavičius sako, kad meras naudojo kitų asmenų mokėjimo instrumentus atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
P. Isodos byloje taip pat yra jo artimųjų, kitų partijos narių kuro čekių.
„Iš tikrųjų nemaža dalimi atvejų už kurą buvo atsiskaitoma kitų asmenų kortelėmis, tie duomenys buvo teikiami. Dėl to galėjo susidaryti įspūdis, jog tokios išlaidos nėra susijusios nei su Isoda, nei su jo veikla, kaip Tarybos nario. Tačiau tokiai išvadai teismas neturi pagrindo, kadangi nustatė, jog giminaičių kortelėmis apmokėtas kuras galėjo būti panaudotas Tarybos nario veiklai. Nieko čia nuostabaus, kad šeimos narys pildė kuro baką, o po to tuo automobiliu naudojosi būtent Povilas Isoda, vykdydamas Tarybos nario veiksmus“, – paskelbė teisėja.
Jos manymu, liko nepaneigta mero versija, kad kitų asmenų, ne šeimos narių, kuro kvitai ataskaitose atsidūrė per neatidumą ar aplaidumą.
Vakar iškart po to, kai buvo paskelbtas teismo nuosprendis, „Suvalkiečio“ pakalbintas meras Povilas Isoda sakė, jog tokio teismo nuosprendžio nelabai tikėjosi.
– Tiesą sakant, teismo nuosprendis mane nustebino, nes buvau nusiteikęs, kad jis bus kitoks, teks toliau bylinėtis aukštesnės instancijos teismuose.
Kita vertus, nuo pat teismo proceso pradžios su mano advokatu žinojome, kad tie nusižengimai, kuriais buvau kaltinamas, turėjo būti vertinami ne pagal Baudžiamąjį kodeksą. Galimos mano klaidos buvo ištaisytos, tą dalį išmokų, kurios galėjo kelti abejonių dėl jų teisėtumo, Savivaldybei grąžinau dar pernai. Savivaldybės administracija visą padėtį žinojo, tuos „čekiukus“ matė, tad šįkart ir teisme pavyko įrodyti, kad nesu kažkoks nusikaltėlis.
Šis teismo nuosprendis rodo, kad buvo įvertintos visos aplinkybės, į jas įsigilinta, nes jau ir Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus byla bei po to sekęs jo išteisinimas rodė, kad būtina labiau įsigilinti į visas aplinkybes ir jų vertinimą. Tad džiaugiuosi, kad atsirado teisėjų, kurie labiau įsigilina į bylą, nebijo, pasveria galimo nusižengimo mastą ir poveikį“.
P. Isoda neslėpė neabejojantis, kad prokuratūra šį teismo nuosprendį skųs. „Jeigu reikės, ginsimės toliau, – sakė Savivaldybės meras. – Aš esu nusiteikęs dirbti kaip iki šiol tikiu, kad viskas bus gerai“.
„Suvalkiečio“ ir ELTOS informacija
