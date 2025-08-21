Marijampoliečiai pasigedo maršrutinio autobuso į Marių parką
Birželį džiaugėmės žinia, kad Marių parko sala laimėjo pirmąją vietą nacionaliniame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. Profesionali komisija ir skaitytojai iš visos Lietuvos išrinko Marių parko salą kaip geriausią ir gražiausią žaliosios erdvės projektą šalyje.
Išties kadaise apleista ir užmiršta teritorija šiandien tapo viena mylimiausių Marijampolės vietų. Marių parko saloje galima vaikščioti takais Šešupės pakrante, maudytis, degintis, užsiimti aktyviu sportu, žvejoti ar tiesiog gėrėtis puikiais gamtos vaizdais. Nenuostabu, kad sala, ypač savaitgaliais, kai oras vasariškas, būna pilna poilsiautojų. Žmonių čia pakanka ir eilinę savaitės dieną. Tik senjorai, kurie patys nevairuoja automobilių, apgailestauja, kad jiems šis gražus gamtos kampelis nepasiekiamas.
Tokio maršruto nėra numatyta
„Suvalkiečio“ redakcija sulaukė garbaus amžiaus marijampoliečių klausimo, kodėl į Marių parko salą nekursuoja joks maršrutinis miesto autobusas, neužsuka ir priemiesčio keleivinis transportas.
Anot gyventojų, jie mielai vyktų į salą, kad ir ne savaitgaliais, bet paprastomis dienomis. Juk norisi pabūti gamtoje. „Patys jau nevairuojame automobilių. Vaikai ne visada gali nuvežti, o labai norėtųsi šiltą dieną pabūti saloje, pasėdėti ant suoliukų, kurių čia daugybė, pasigrožėti gamta, pasivaikščioti takais“, – kalbėjo žmonės. Anot jų, toks autobusas galėtų kursuoti bent vasarą, tuomet, kai karšti orai, kai norisi pabėgti iš miesto.
Uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės autobusų parkas“ direktorė Dalytė Venčkauskienė patvirtino, kad į Marių parko salą nekursuoja nei miesto, nei priemiesčio maršrutiniai autobusai. Anot direktorės, kokiais maršrutais leisti autobusus, sprendžia Marijampolės savivaldybės administracija. Sprendimo organizuoti naują maršrutą nebuvo.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, paprašytas pakomentuoti senjorų prašymą, sakė, kad Savivaldybės teritorijoje yra daug gražių tvenkinių, ežerų, užtvankų ir kitų rekreacinių teritorijų, bet neturima į šias vietoves atskirų autobusų maršrutų, specialiai ten autobusai nevažiuoja, nes kol kas Savivaldybei tai būtų per didelė prabanga. Juolab kad akivaizdu, jog tokie reisai ir nuostolingi.
– Marių parko sala neišskirtinė, specialus keleivinis autobusas į ją nevažiuoja netgi vasarą. Be to, šiuo metu Poilsio gatvė, kuria važiuojama į Marių salą, nėra pritaikyta viešajam transportui, nes ji tiesiog per siaura. Išeitis yra – į Marių parko salą galima ateiti nuo Kvietiškio stotelės, o iki jos atvažiuoti miesto ar priemiesčio autobusu arba pasinaudoti maršrutiniais autobusais, važiuojančiais link Želsvos, Liudvinavo, – kalbėjo meras.
P. Isodos teigimu, šiuo metu ruošiamas projektas Poilsio gatvės rekonstrukcijai. Įgyvendinus projektą gatvė bus išplėsta iki dviejų eismo juostų, įrengti pėsčiųjų – dviračių takai. Tada gal atsiras ir galimybė nukreipti šia gatve ir viešąjį transportą.
Vasaros maršrutas į Palangą
Marijampolės autobusų parkas vasaros maršrutu vadina maršrutinį tarpmiestinį autobusą į Palangą, kuris pradeda kursuoti birželio 1 dieną, o keliones baigia rugpjūčio 31-ąją.
Pasak Roberto Dobrovolskio, siekiama, kad keleiviams maršrutinis transportas būtų patogus, prieinamas.
Paklaustas, ar toks reisas finansiškai naudingas Autobusų parkui, Eksploatacijos skyriaus viršininkas Robertas Dobrovolskis sako, kad maršrutas į Palangą yra vasaros orų veidrodis. „Jeigu autobusas pilnas keleivių, vadinasi, orai geri, saulės pakanka. Jeigu prie Baltijos jūros važiuoja pustuštis autobusas, akivaizdu, kad – šalta. Šią vasarą birželį ir netgi liepą važinėti šiuo maršrutu buvo nuostolinga, leidome nedidelius autobusus, nors ir tie važiavo pustuščiai. Rugpjūtį atsigauname. Ir dabar matau, kad Žolinės ilgajam savaitgaliui jau išpirkti bilietai, leidžiame į reisą didesnį nei 40 vietų autobusą“, – pasakojo R. Dobrovolskis. Prie jūros važiuoja pensininkai, moksleiviai, studentai, šeimos.
Eksploatacijos skyriaus viršininkas pasidžiaugė tendencija, kad daugiau žmonių renkasi maršrutinį transportą, užuot važiavę savo automobiliais, nors tokio kelionių autobusais lygio, koks buvo iki COVID-19 pandemijos, dar nepasiekta. Ypač palankios sąlygos naudotis viešuoju transportu gyventojams buvo sudarytos nuo šių metų balandžio 1-osios, kuomet startavo naujos transporto lengvatos. Anksčiau moksleiviai vykdami tarpmiestinio susisiekimo maršrutais neturėdavo nuolaidų, dabar jiems įsigyjant bilietą, kaip ir studentams, taikoma 50 proc. nuolaida, o važiuojant priemiesčio autobusais – 80 proc. nuolaida.
Taip pat didesnės nuolaidos numatytos šeimoms, kurios keliauja visuomeniniu transportu. Ir tėvams, ir vaikams taikoma 50 proc. nuolaida.
Permainos palietė ir pensinio amžiaus žmones. Anksčiau 50 proc. lengvata keliaujant tarpmiestinio susisiekimo maršrutiniais autobusais buvo taikoma tik sulaukusiems 70 metų. Nuo balandžio 1-osios ji galioja visiems, išėjusiems į pensiją, tai yra nuo 65 metų. „Pastebime, kad keleivių, kuriems taikomos lengvatos, maršrutiniais autobusais važiuoja daugiau“, – kalbėjo R. Dobrovolskis.
Pasak Eksploatacijos skyriaus viršininko, vasarą Autobusų parko finansus gelbsti užsakomieji reisai. Birželį daug keliauja mokiniai. Labiausiai pamėgti maršrutai: Vilnius, Kaunas, Rumšiškės, Anykščiai. Autobusus specialioms kelionėms užsisako įmonės, organizacijos. Keliaujama po Lietuvą, buvo užsakomųjų reisų ir į Estiją, Lenkiją. Autobusus užsisako sportininkai.
– Džiaugiamės, kad daugėja važinėjančių mūsų parko autobusais keleivių, stengiamės, kad keliauti žmonėms būtų patogu, saugu, – sakė R. Dobrovolskis.
