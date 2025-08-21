Navininkų kaime traukinys susidūrė su automobiliu
Marijampolės AVPK nuotrauka
Vakar apie 14.30 val. Kalvarijos savivaldybės Navininkų kaimo (Sangrūdos sen.) geležinkelio pervažoje lengvasis automobilis „Nissan Juke“ susidūrė su keleiviniu traukiniu. Traukinys važiavo iš Krokuvos į Mockavą.
Automobiliu vyko Lazdijų rajono gyventojai. Mašiną vairavo 82 metų vyras, kartu važiavo 72 metų moteris.
Sunku pasakyti, kodėl vairuotojas įvažiavo į pervažą. Policijos turimais duomenimis, pervažos signalizuojantys įrenginiai veikė.
Prireikė ugniagesių pagalbos. Dėl sulankstyto automobilio kėbulo neatsidarė mašinos durelės, nebuvo galima pasiekti viduje buvusių žmonių. Hidrauliniais plėstuvais gelbėtojai atidarė automobilio dureles, išlaisvino žmones. Po medikų apžiūros moteris išvežta į gydymo įstaigą.
Pirminiais duomenimis, pavojus jos gyvybei negresia.
Komentarai nepriimami.