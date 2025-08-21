Rugpjūčio 22 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Aleksandras Živanovičius: „Ryšys su sirgaliais man – didelė garbė ir malonumas“
Aleksandras Živanovičius teigia, kad jo santykiai su FK „Sūduva“ sirgaliais yra tiesiog neįtikėtini. Vytauto KURALAVIČIAUS nuotrauka
Futbolo klube „Sūduva“ penkioliktu numeriu žaidžiantis serbas Aleksandras Živanovičius marijampoliečių komandoje žaidžia jau nuo 2017-ųjų. Per tuos metus 38-erių vidurio gynėjas tris kartus tapo Lietuvos čempionu, LFF supertaurės nugalėtoju ir vieną kartą pelnė LFF taurės trofėjų. FK „Sūduva“ kapitonas sako, kad sunkus darbas yra sėkmės formulė, todėl labai svarbu susitelkti.
Susitikimai Vašingtone: ko iš jų tikimės mes?
Dauguma šalių gyventojų prilipę prie televizijos ekranų stebėjo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trampo susitikimą su viltimi, kad gal sulauksime taikos. EPA- ELTA nuotrauka
Pirmadienį Vašingtone vyko Ukrainos ir JAV prezidentų bei Europos lyderių susitikimas dėl ketvirtus metus besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje.
Viena susitikimo temų – saugumo garantijos Ukrainai. Anot JAV prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump), jas prieš Rusiją kovojančiai šaliai suteiks „įvairios Europos valstybės, derindamos veiksmus su JAV“.
Taip pat D. Trampas pranešė derinantis dvišalį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą. Po jo turėtų įvykti trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų ir pats D. Trampas.
Lietuvos ir kitų Europos šalių gyventojai sulaikę kvapą stebi pastaruosius įvykius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Visus vienija didžiausias troškimas, kad karas Ukrainoje pagaliau pasibaigtų. Tik kokia bus to kaina? Be to, situacija Ukrainoje turės įtakos ir saugumui mums, artimiausiems šalies agresorės kaimynams.
Marijampolės gatvėse sutiktų žmonių klausėme, ar jie stebi, kas šiuo metu vyksta Vašingtone, ar domėjosi D. Trampo ir V. Putino susitikimu Aliaskoje, ar pritaria, kad vardan taikos Ukraina paaukotų dalį savo teritorijos, ar tiki, kad karas baigsis.
Liudvinavo gyventojai pasigedo turtingesnės žaidimų aikštelės, Marijampolės mažiesiems pramogų netrūksta
Mažiesiems Liudvinavo parke liko tik sūpynės. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi Liudvinavo miestelio gyventojai, auginantys mažus vaikus. Mamos Liudvinavo parke pasigedo daugiau pramogų, užsiėmimų mažiausiems miestelio gyventojams.
Marijampolės meras Povilas Isoda visiškai išteisintas „čekiukų“ byloje
Povilas Isoda. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Kauno apygardos teismas vakar „čekiukų“ baudžiamojoje byloje visiškai išteisino Marijampolės merą Povilą Isodą.
Meras išteisintas dėl visų trijų kaltinimų – piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo. Jis išteisintas kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
