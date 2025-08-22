www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Marijampolėje apgadinta ant pastato fasado buvusi granitinė skulptūrinė kompozicija

"Suvalkiečio" informacija

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Marijampolėje pastebėta, kad apgadinta ant pastato fasado buvusi granitinė skulptūrinė kompozicija, informavo policija.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 13 d. buvo pastebėta, kad yra apgadinta ant pastato, esančio Kęstučio gatvėje, fasado esanti granitinė skulptūrinė kompozicija. 

Patirta apie 7000 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

ELTOS informacija

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

NVO dieną organizacijos dalijosi idėjomis ir patirtimis
Sūduvos dieną, Kanklių metais…
Ketveri karo Ukrainoje metai: dainos ir eilės taikos vardan
Keičiasi balsavimas „EUROVIZIJA.LT“ finale – vyks tik internetu

Įvykiai

Grindinio akmuo apgadino automobilį
Vagys vėl apiplėšė plovyklą
Sukčiai ištuštino įmonės sąskaitą
„Kauno Žalgirio“ sirgaliai vos nesudegino Marijampolės futbolo maniežo

Verslas

Verslo įmonių bendruomenė auga
Marijampolės centre – naujas gruziniškų patiekalų restoranas
Žiemą kelių darbininkai žūklauja, remontuoja namus ir eina tėvystės atostogų
VMI: gyventojai jau gali deklaruoti pajamas, iš darbdavių trūksta apie 4 proc. duomenų

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos