Marijampolėje apgadinta ant pastato fasado buvusi granitinė skulptūrinė kompozicija
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Marijampolėje pastebėta, kad apgadinta ant pastato fasado buvusi granitinė skulptūrinė kompozicija, informavo policija.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 13 d. buvo pastebėta, kad yra apgadinta ant pastato, esančio Kęstučio gatvėje, fasado esanti granitinė skulptūrinė kompozicija.
Patirta apie 7000 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
ELTOS informacija
Komentarai nepriimami.