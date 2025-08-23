Liudvinavo gyventojai pasigedo turtingesnės žaidimų aikštelės, Marijampolės mažiesiems pramogų netrūksta
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi Liudvinavo miestelio gyventojai, auginantys mažus vaikus. Mamos Liudvinavo parke pasigedo daugiau pramogų, užsiėmimų mažiausiems miestelio gyventojams.
Mažiesiems Liudvinavo parke liko tik sūpynės. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Parke sumažėjo užsiėmimų vaikams
– Anksčiau šis parkas buvo miestelio pasididžiavimas. Ne tik mes dažnai eidavome jame pramogauti su vaikais, šeimomis, bet atvažiuodavo ir iš Marijampolės žmonės. Jaukus, sutvarkytas, prižiūrėtas parkas traukte traukė lankytojus. Visiems buvo ką veikti. Vieni galėjo tiesiog vaikštinėti pėsčiųjų takais, garbaus amžiaus žmonės prisėdę ant suoliukų gėrėdavosi upės tėkme, joje plaukiojančiomis antimis, treti važinėdavo dviračiais. Atskiros zonos skirtos aktyvaus sporto mėgėjams: lauko teniso kortai, aikštynas, treniruoklių zona. Mamos į parką atėję su mažyliais džiaugėsi, kad jie čia turi kuo užsiimti. Sūpynės, lipynės, čiuožykla, smėlio dėžė – visiems pagal amžių ir pomėgius. Tačiau šią vasarą vaikams skirtų įrenginių sumažėjo. Liko tik sūpynės. Vaikai neturi kuo užsiimti, visą laiką juk nesisupsi, – pasakojo ir stebėjosi du ikimokyklinio amžiaus vaikus auginanti Kristina.
Jai pritarė ir Liudvinave gyventi Saulė. Moteris stebėjosi, kad seniūnijos centras taip nusigyveno. „Želsva turi žaidimų aikštelę vaikams, turi ir fontaną, pažiūrėkite, kaip sutvarkyta Šešupės pakrantė Buktoje, kur žmonės renkasi maudytis, žada įsirengti ir žaidimų aikštelę vaikams, o mes, Liudvinave gyvendami ežerų ir upių apsuptyje, neturime nė vienos normaliai sutvarkytos pakrantės, geros maudynių vietos, kokiomis džiaugiasi mažesnių Gudelių ar Igliaukos seniūnijų krašto gyventojai, vykdami prie savo ežerų, – kalbėjo moteris.
Seniūnė Regina Pakrosnevičienė ragina gyventojus būti bendruomeniškiems, kartu siekti, kad miestelyje gyventi būtų gera.
Nesaugius įrenginius teko demontuoti
Su Liudvinavo miestelio gyventojų priekaištais supažindinome Liudvinavo seniūnijos seniūnę Reginą Pakrosnevičienę. Seniūnė patvirtino, kad Liudvinavo parke neliko lipynių, čiuožyklos, o kopėtėlės laipiojimui perkeltos į treniruoklių zoną. „Gavome techninės kontrolės tarnybos techninio patikrinimo ataskaitą, kad šie išvardyti renginiai neatitinka saugumo reikalavimų ir privalo būti demontuoti. Taip ir padarėme. Galvojome įrenginius perkelti į kokio nors daugiabučio kiemą, bet sulaukėme atsakymo, kad jų negali būti ir daugiabučių kieme, nes jie nesaugūs vaikams“, – pasakojo R. Pakrosnevičienė.
Seniūnė, paklausta, ar neketinama demontuotus įrenginius pakeisti naujais, sakė, kad žaidimų priemonės vaikams labai brangios, seniūnija neturi tokių lėšų. Aktyvesnė turėtų būti Liudvinavo bendruomenė, pavieniai gyventojai, kad ir mamos. Jie gali siūlyti idėjas, teikti projektus Marijampolės savivaldybės įgyvendinamai iniciatyvai „Kurk Marijampolei“, kur skiriamas Europos Sąjungos finansavimas. Taip vaikų žaidimų aikštelė būtų atnaujinta.
– Gyventojai nori, kad kažkas kitas visa tai padarytų, bet seniūnija negali rašyti ir teikti projektų. Tai gali daryti fiziniai asmenys, bendruomenės, – kalbėjo seniūnijos vadovė.
Paklausta dėl maudymosi vietų įrengimo Liudvinave, seniūnė sakė, kad sunku ką ir pakomentuoti. Buvo įrengtas pliažas Šešupės pakrantėje, pastatytos persirengimo kabinos, suoliukai, pavėsinė, bet viskas sulaužoma. Pavėsinę teko išgabenti, nes ją „okupavo“ stikliuko mėgėjai. Persirengimo kabinos, suoliukai atnaujinami prieš kiekvieną šiltąjį sezoną, teritorija nušienaujama. „Aš dar ne taip seniai šiose pareigose, kad galėčiau atsakyti, kodėl nėra įrengta pliažų prie ežerų ar upių“, – sakė R. Pakrosnevičienė.
Seniūnė ragina gyventojus teikti iniciatyvas, dalyvauti bendruomenės veikloje. Tik taip, bendromis jėgomis, bendruomeniškumu bus pasiekta norimų rezultatų.
Parkas tvarkomas
R. Pakrosnevičienės teigimu, Liudvinavo parkas prižiūrimas ir tvarkomas, jis vienas gražiausių. „Įrengėme drenažą, kad netelkšotų balos, atnaujinome suoliukus. Tvarkėme sceną, padarėme pakylą, įdėjome duris. Man atrodo, kad taip sutvarkyto parko dar reikėtų paieškoti. Sutinku, kad mažiausiems miestelio gyventojams dabar mažoka pramogų, bet jas sukurti galime visi bendrai“, – kalbėjo R. Pakrosnevičienė.
Kosmonautų mikrorajono vaikai džiaugiasi nauja aikštele
Liudvinavo gyventojams apgailestaujant, kad jų pamėgtame parke mažai pramogų mažiausiems gyventojams, Marijampolės Kosmonautų gatvėje gyvenantys mažyliai pramogauja naujoje žaidimų aikštelėje.
Pasak Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos, 222 kvadratinius metrus užimančioje teritorijoje mažiesiems pramogų netrūksta. Aikštelė saugi, joje paklota liejama guminė danga. Daug įvairių atrakcionų: įvairios sūpynės, tarp jų ir kūdikiams, spyruokliniai įrenginiai, pritaikyti ir negalią turintiems vaikams, besisukančios balansinės sūpynės, lauko batutas, virvinė piramidė, balansinės sūpynės, netgi piešimo lenta.
Iki aikštelės veda naujai įrengti pėsčiųjų takai. Aplinkui pasėta žalia veja.
Šios aikštelės įrengimui skirta 75 500 eurų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto.
Aikštelėje daug įvairių užsiėmimų.
Kosmonautų mikrorajono vaikai džiaugiasi nauja aikštele.
Vieni aikštele džiaugiasi, kiti kelia klausimus
Žmonės nebūtų žmonės, jeigu neiškeltų klausimų ir dėl šios aikštelės vietos pasirinkimo.
Marijampoliečiai susidomėjo, kodėl aikštelei pasirinkta pakankamai nuošali vieta, miesto pakraštys. Juk visiems būtų prieinamesnė žaidimų vieta miesto centre. „Gal todėl, kad čia Seimo narys gyvena?“ – suktai klausė neprisistačiusi skaitytoja.
Meras P. Isoda į skaitytojos pastabas atsakė taip: „Įrenginėti naujas vaikų žaidimų aikšteles pradėjome nuo miesto centro. Įrengėme aikšteles Poezijos, Vytauto, Pašešupio parkuose. Tuomet pasirūpinome, kad ir mikrorajonuose vaikai turėtų užsiėmimų. Žaidimų aikšteles įrengėme Geležinkelio, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio, Beržų gatvėse. Šiemet atėjo eilė Kosmonautų mikrorajonui, nes ten nebuvo jokios aikštelės, o vieta, kur įrengta erdvė, vaikams palanki: labai saugi, tarp namų, tad mes priėmėme sprendimą rekonstruoti seną aikštelę. Taip pat rekonstruosime žaidimų aikštelę ir prie R. Juknevičiaus gatvės 100-ojo namo“.
Mero teigimu, tikrai nežiūrima, kur, kas gyvena, tiesiog iš centro nuosekliai einama į mikrorajonus, nes visame mieste norima sudaryti sąlygas vaikams saugiai ir patogiai leisti laisvalaikį.