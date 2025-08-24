Pyragėliai su špinatais
Pamatę nuotraukoje šiuos pūstažandžius pyragėlius, nenumokime ranka: „Čia ne mano žanras, tokios tešlos niekada negaminau ir negaminsiu“. Išties – jiems reikalinga sluoksniuota bemielė tešla. Bet yra geroji naujiena: puikiai tinka ir pirktinė bemielė tešla!
Pyragėliai, sako jų autorė Kristina DEMBINSKIENĖ, skanūs tiek šilti, tiek atvėsę. Be to, tai puikus užkandis išvykai. O įdaras koks skanus!
Reikės:
150 g špinatų,
180 g varškės,
2–3 česnako skiltelių,
50 g sviesto,
žiupsnelio druskos,
1 vnt. kiaušinio įdarui,
1 vnt. kiaušinio aptepimui,
500 g sluoksniuotos bemielės tešlos (tinka ir šaldyta).
Svieste pakepinkime špinatus su smulkintu česnaku, kol špinatai sukris ir suminkštės. Palikime šiek tiek atvėsti. Sumaišykime su varške ir kiaušiniu, pagardinkime druska.
Tešlą atšildykime (jei naudojame šaldytą), šiek tiek pakočiokime ir supjaustykime kvadratais. Į kiekvieną kvadratą dėkime po šaukštą įdaro, užlankstykime kraštus (galima formuoti vokelius arba trikampius), gerai suspauskime (tam puikiausiai tinka šakutė).
Pyragėlius dėkime į skardą, išklotą kepimo popieriumi, aptepkime plaktu kiaušiniu, pabarstykime sezamo sėklomis. Kepkime iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 10–15 minučių, kol gražiai apskrus.
Skanaus!
Parengė Daiva KLIMAVIČIENĖ