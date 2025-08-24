www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Pyragėliai su špinatais

"Suvalkiečio" informacija

Pamatę nuotraukoje šiuos pūstažandžius pyragėlius, nenumokime ranka: „Čia ne mano žanras, tokios tešlos niekada negaminau ir negaminsiu“. Išties – jiems reikalinga sluoksniuota bemielė tešla. Bet yra geroji naujiena: puikiai tinka ir pirktinė bemielė tešla!
Pyragėliai, sako jų autorė Kristina DEMBINSKIENĖ, skanūs tiek šilti, tiek atvėsę. Be to, tai puikus užkandis išvykai. O įdaras koks skanus!

Reikės:
150 g špinatų,
180 g varškės,
2–3 česnako skiltelių,
50 g sviesto,
žiupsnelio druskos,
1 vnt. kiaušinio įdarui,
1 vnt. kiaušinio aptepimui,
500 g sluoksniuotos bemielės tešlos (tinka ir šaldyta).

Svieste pakepinkime špinatus su smulkintu česnaku, kol špinatai sukris ir suminkštės. Palikime šiek tiek atvėsti. Sumaišykime su varške ir kiaušiniu, pagardinkime druska.

Tešlą atšildykime (jei naudojame šaldytą), šiek tiek pakočiokime ir supjaustykime kvadratais. Į kiekvieną kvadratą dėkime po šaukštą įdaro, užlankstykime kraštus (galima formuoti vokelius arba trikampius), gerai suspauskime (tam puikiausiai tinka šakutė).

Pyragėlius dėkime į skardą, išklotą kepimo popieriumi, aptepkime plaktu kiaušiniu, pabarstykime sezamo sėklomis. Kepkime iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 10–15 minučių, kol gražiai apskrus.

Skanaus!

Parengė Daiva KLIMAVIČIENĖ

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Jau dvyliktąjį kartą skamba parkai ir miesto erdvės
Iš VDU Botanikos sodo Kaune ritasi galinga didžiojo jurginų žydėjimo banga
Nuo parodų iki piligrimystės: patvirtinta plati palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metų minėjimo programa
Gandrams pamojo Baltramiejus

Įvykiai

Girti ir neturintys teisės vairuoti
﻿
Marijampolėje apgadinta ant pastato fasado buvusi granitinė skulptūrinė kompozicija
Navininkų kaime traukinys susidūrė su automobiliu

Verslas

Siuvimo ir tekstilės įmonėms – sunkios dienos. Kas laukia ateityje?
„Gulbės“ skrydis – atgal į prisiminimus
Maži verslai – didelės bėdos: ne viskas auksas, kas auksu žiba
Dešimtasis Lietuvoje reabilitacijos centras – Marijampolėje

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos