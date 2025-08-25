Kalvarijos gimnazijos mokytoja pradėjo bado streiką
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Pradinių klasių mokytoja bei Kalvarijos gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkė Eglė Navickienė pirmadienį paskelbė bado streiką.
Kaip teigia žinią pranešusi LŠDPS, Kalvarijos gimnazijai pradėjus vadovauti naujajam jos direktoriui Evaldui Ulevičiui, pedagogė jau daugiau nei dvejus metus patiria sistemingą psichologinį smurtą.
Pasak jos, 2025 metų kovo 17 dieną Darbo ginčų komisija konstatavo, kad gimnazijos vadovo veiksmai „žemina ieškovės garbę ir orumą, menkina ją psichologiškai, ji jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama. Tokie darbdavio veiksmai rodo akivaizdžią ir tikslingą darbdavio taikomą diskriminaciją.“.
Komisija taip pat pažymėjo, jog darbdavio veiksmai buvo nukreipti į E. Navickienę kaip į LŠDPS narę bei profesinės organizacijos pirmininkę. Nepaisant šių išvadų, situacija mokykloje nepasikeitė.
„Liūdniausia tai, kad Švietimo ministerija neturi įgaliojimų savivaldybės merui, į kurį buvo kreiptasi daugybę kartų, tačiau jokios pagalbos nesulaukta. Nepalanki atmosfera kenkia ne tik man, bet ir visai gimnazijos bendruomenei – mokytojai į darbą eina su nerimu, pasitinkant rugsėjo 1-ąją tvyro slogios nuotaikos“, – pranešime cituojama bado streiką paskelbusi E. Navickienė.
Pedagogė teigimu, bado akcija yra paskutinė galimybė atkreipti dėmesį.
„Vykdau akciją dėl diskriminacijos darbe kaip LŠDPS Kalvarijos gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė. Vien dėl to, kad gyniau profesinės sąjungos narių interesus, diskriminacija pradėta taikyti ir prieš mane asmeniškai. Direktorius ignoruoja kolektyvinės sutarties nuostatas, jau trečią kartą šiais metais bando mane atleisti, o įstaigos lėšos leidžiamos teismams – šiuo metu jų yra net šeši“, – nurodė ji.
E. Navickienės inicijuota bado akcija prasidėjo pirmadienio rytą Kalvarijos gimnazijos kieme.
Tegul pakomentuoja ponia mokytoja ką vaikams teko iškęsti pastaruosius metus.