Rugpjūčio 26 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Siuvimo ir tekstilės įmonėms – sunkios dienos. Kas laukia ateityje?
Šalies siuvyklos išgyvena sunkius laikus – gerokai mažėja užsakymų, įmonės atleidžia darbuotojus ar apskritai bankrutuoja. Statistika rodo, kad per pastaruosius dvejus metus bankrutavo net 30 šalies siuvimo įmonių, šiemet per 1-ąjį pusmetį – dar aštuonios. Kas bus toliau, ar siuvimo pramonė išgyvens sunkmetį ir sulauks geresnių laikų?
Kalvarijos gimnazijos kieme pradinių klasių mokytoja pradėjo bado streiką
Vakar rytą Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja bei gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkė Eglė Navickienė pradėjo bado streiką.
Sangrūdoje išskirtinės progos: 30-oji krašto šventė, šv. Baltramiejaus atlaidai, parapijos 100-metis
Ypatingų, širdžiai mielų švenčių, kuriose tiesiog gera būti, negali sužlugdyti ir pats blogiausias oras. Tuo puikiai buvo galima įsitikinti savaitgalį apsilankius Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos krašto šventėje.
Ši šventė – tradicinė. Vyksta kasmet. Šeštadienį žmonės renkasi linksmintis, šokti, dainuoti, o sekmadienis – atgaiva sielai. Vyksta šv. Baltramiejaus atlaidai. Bet šiemet Sangrūdos krašto šventė ypatinga. Ne tik todėl, kad ji rengiama jau trisdešimtąjį kartą. Šimto metų jubiliejų mini ir Sangrūdos parapija.
Buvusį policijos šerifą iš Kalifornijos sužavėjo Lietuva
Gyvenimas yra pilnas netikėtumų ir atsitiktinumų. Tai galėtų patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė, Jūrės miestelio bendruomenės pirmininkė Žaneta Štreimikytė-Mockeliūnė. Daugiau kaip prieš 30 metų Vokietijoje ji susipažino su amerikiečiu, su kuriuo po to daug metų visai nebendravo, o pastaruoju metu netikėtai atnaujino pažintį, susibičiuliavo ir šiomis dienomis buvęs policijos šerifas, jau išėjęs į atsargą Tomas Orsolinis (Thomas Orsolini) pirmą kartą apsilankė Lietuvoje. Čia jis ne tik dalyvavo Žanetos sūnaus Žygimanto vestuvėse, bet ir susitiko su kolega, Kazlų Rūdos policijos komisariato viršininku Rolandu Stikliumi.
