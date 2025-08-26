www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

﻿

"Suvalkiečio" informacija

Sukčiai prisidengė UNIPARK vardu

unipark.lt nuotrauka

Penktadienį į Marijampolės aps. VPK kreipėsi 47 metų moteris. Ji pasiskundė, kad apgaulės būdu nusikaltėliai iš jos pagrobė beveik 1000 eurų.

Pasak nukentėjusios, iš vakaro, apie 22 val., į mobilųjį telefoną ji gavo SMS žinutę. Siuntėjas pristatė UNIPARK vardu. Bendrovė administruoja parkavimo aikšteles ir miestų stovėjimo zonas, parkavimą oro uoste. Buvo nurodyta, kad tai atsiskaitymas už parkavimą. Mobilioji programėlė buvo su nuoroda, kurią paspaudusi nukentėjusioji buvo nukreipta prisijungti per e.valdžios vartus. Moteris suvedė bankininkystės prisijungimo duomenis.

Vėliau, pasitikrinusi banko sąskaitą, ji pamatė, kad iš sąskaitos nuskaičiuoti 984 eurai.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pyragų diena“ Bagotojoje
30 metų su muzika: Kalvarijos kapelos „Giminės“ kelias
Kraujo lašas, keičiantis likimus
Marijampolės dramos teatras džiugina premjeromis

Įvykiai

Vokietijos pilietė dėkoja Marijampolės policijos pareigūnams
Perėjoje automobilis kliudė pėsčiąją
Iš namo kiemo pavogė „Audi“
Nesulaukęs prekės kreipėsi į policiją

Verslas

Kodėl Stihl benzininiai pjūklai išlieka populiarūs rinkoje?
Elektros linijos remonto darbai sudarkė laukus, kelius ir melioraciją
Uždaryta siena –prarastos rinkos ir įstrigę autovežiai
„Norime būti žinomi nuo Marijampolės iki Majamio“

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos