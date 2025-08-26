Sukčiai prisidengė UNIPARK vardu
unipark.lt nuotrauka
Penktadienį į Marijampolės aps. VPK kreipėsi 47 metų moteris. Ji pasiskundė, kad apgaulės būdu nusikaltėliai iš jos pagrobė beveik 1000 eurų.
Pasak nukentėjusios, iš vakaro, apie 22 val., į mobilųjį telefoną ji gavo SMS žinutę. Siuntėjas pristatė UNIPARK vardu. Bendrovė administruoja parkavimo aikšteles ir miestų stovėjimo zonas, parkavimą oro uoste. Buvo nurodyta, kad tai atsiskaitymas už parkavimą. Mobilioji programėlė buvo su nuoroda, kurią paspaudusi nukentėjusioji buvo nukreipta prisijungti per e.valdžios vartus. Moteris suvedė bankininkystės prisijungimo duomenis.
Vėliau, pasitikrinusi banko sąskaitą, ji pamatė, kad iš sąskaitos nuskaičiuoti 984 eurai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
