Girti ir neturintys teisės vairuoti
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Savaitgalį Marijampolės regiono keliuose siautė gerokai įkaušę, teisės vairuoti neturintys asmenys. Apie vienus iš jų pranešė neabejingi gyventojai, kiti įkliuvo policijai reidų metu.
Šeštadienio naktį pareigūnai gavo pranešimą, kad Marijampolės savivaldybės Katiliškių kaime važinėja neblaivus vyras. Pareigūnai P. Katiliaus gatvėje sustabdė automobilį „VW Touran“. Prie vairo sėdėjo 32 metų Marijampolės savivaldybės gyventojas. Vyras neturėjo teisės vairuoti, nėra jos įgijęs. Be to, jis buvo girtas. Alkoholio matuoklis jo kraujyje užfiksavo 2,11 prom. Kartu važiavo taip pat gerokai girtas dvidešimtmetis. Jam nustatytas 2,74 prom. girtumas.
Sekmadienį Kalvarijos savivaldybės Brazavo kaime pareigūnams įkliuvo automobilio „Peugeot“ vairuotojas. 36 metų Kalvarijos savivaldybės gyventojas buvo girtas. Jam nustatytas 2,04 prom. girtumas. Be to, jis neturėjo teisės vairuoti.
Šeštadienio rytą Vilkaviškyje, Nepriklausomybės gatvėje, pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį „Opel Meriva“. Paaiškėjo, kad prie vairo – neblaivus, teisės vairuoti neturintis Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojas. Vyrui nustatytas vidutinis girtumas – 1,78 prom.
Komentarai nepriimami.