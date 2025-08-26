www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Girti ir neturintys teisės vairuoti

"Suvalkiečio" informacija

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Savaitgalį Marijampolės regiono keliuose siautė gerokai įkaušę, teisės vairuoti neturintys asmenys. Apie vienus iš jų pranešė neabejingi gyventojai, kiti įkliuvo policijai reidų metu.

Šeštadienio naktį pareigūnai gavo pranešimą, kad Marijampolės savivaldybės Katiliškių kaime važinėja neblaivus vyras. Pareigūnai P. Katiliaus gatvėje sustabdė automobilį „VW Touran“. Prie vairo sėdėjo 32 metų Marijampolės savivaldybės gyventojas. Vyras neturėjo teisės vairuoti, nėra jos įgijęs. Be to, jis buvo girtas. Alkoholio matuoklis jo kraujyje užfiksavo 2,11 prom. Kartu važiavo taip pat gerokai girtas dvidešimtmetis. Jam nustatytas 2,74 prom. girtumas.

Sekmadienį Kalvarijos savivaldybės Brazavo kaime pareigūnams įkliuvo automobilio „Peugeot“ vairuotojas. 36 metų Kalvarijos savivaldybės gyventojas buvo girtas. Jam nustatytas 2,04 prom. girtumas. Be to, jis neturėjo teisės vairuoti.

Šeštadienio rytą Vilkaviškyje, Nepriklausomybės gatvėje, pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį „Opel Meriva“. Paaiškėjo, kad prie vairo – neblaivus, teisės vairuoti neturintis Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojas. Vyrui nustatytas vidutinis girtumas – 1,78 prom.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pyragų diena“ Bagotojoje
30 metų su muzika: Kalvarijos kapelos „Giminės“ kelias
Kraujo lašas, keičiantis likimus
Marijampolės dramos teatras džiugina premjeromis

Įvykiai

Vokietijos pilietė dėkoja Marijampolės policijos pareigūnams
Perėjoje automobilis kliudė pėsčiąją
Iš namo kiemo pavogė „Audi“
Nesulaukęs prekės kreipėsi į policiją

Verslas

Kodėl Stihl benzininiai pjūklai išlieka populiarūs rinkoje?
Elektros linijos remonto darbai sudarkė laukus, kelius ir melioraciją
Uždaryta siena –prarastos rinkos ir įstrigę autovežiai
„Norime būti žinomi nuo Marijampolės iki Majamio“

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos