Jubiliejinė poezijos šventė„Po rugpjūčio dangumi“
Šeštadienį Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje surengta jau dvidešimtoji, tradicinė poezijos šventė „Po rugpjūčio dangumi“. Ją, kaip ir kasmet, organizavo regiono poetus ir rašytojus vienijantis literatų klubas „Sietynas“. Šventės metu savo eiles skaitė ne tik Marijampolės kūrėjai, bet ir svečiai iš Alytaus, Vilkaviškio ir kitų Lietuvos kampelių.
Klubo nariams tradicinis renginys – didelė šventė. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Jau 26 metus veikiantis Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ priešpaskutinį vasaros šeštadienį tradiciškai pasitiko jubiliejine poezijos švente „Po rugpjūčio dangumi“. Savaitgalį mieste vyko renginiai, skirti Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti bei Baltijos kelio dienai paminėti. Būtent dėl to literatų renginio organizatoriaus, Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininko Ričardo Jurgelevičiaus teigimu, poezijos skaitymų renginyje negalėjo dalyvauti Savivaldybės vadovai. Nepaisant to, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis perdavė padėkas kūrėjams. Už aktyvią veiklą organizuojant Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ renginius apdovanoti klubo nariai Rita Volteraitienė, Janina Martynaitienė ir Romualdas Ivanauskas.
Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius pasveikino susirinkusius į jubiliejinę poezijos šventę.
Tradiciškai poezijos skaitymai pradėti uždegant šventės aukurą. Jį įžiebė vyriausi literatų klubo „Sietynas“ nariai Gema Galinienė ir Romualdas Ivanauskas.
„Sietyno“ šventės aukurą įžiebė Gema Galinienė ir Romualdas Ivanauskas.
„Po rugpjūčio dangumi“ poezijos skaitymus pradėjo 10 marijampoliečių. Skambėjo eilės apie meilę, gyvenimo prasmę ir net apie kompozitorių Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Siekiant paminėti M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, Seimas 2025-uosius metus yra paskelbęs šio kompozitoriaus, dailininko metais, būtent dėl to eilės apie jį skambėjo itin simboliškai.
Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ daugiau nei du dešimt-mečius užsiima įvairia veikla: ne tik rengia kasmetinę poezijos šventę, bet ir leidžia savo narių kūrybą, organizuoja susitikimus su kitais literatų klubais.
Komentarai nepriimami.