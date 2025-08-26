www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Poeto Prano Vaičaičio gimtinėje – futbolo šventė

"Suvalkiečio" informacija

Šeimų turnyro dalyviai su gera nuotaika. Evaldo ŠEMIOTO nuotrauka

Šiais metais pirmas šeimų futbolo šventės „Vieninga šeima“ etapas įvyko lietuviškos spaudos platintojo, tautinio atgimimo Suvalkijoje pradininko, kalbininko Petro Kriaučiūno sodybos vietoje (Plokščiuose, Šakių r. sav). Antrasis surengtas poeto Prano Vaičaičio gimtinėje Sintautuose.

Šeimų futbolo šventės dalyviai ne tik turėjo galimybę pasivaržyti Lietuvos istorinės asmenybės gimtinėje, bet ir pasiklausyti Rūtos Vaičaitytės skaitomų poeto Prano Vaičaičio eilėraščių.

Šeimos atvyko iš Kauno (Stankaičiai, Karašauskai), Kauno rajono (Švedai, Karpavičiai), Marijampolės savivaldybės Mokolų kaimo (Zubrickai), Marijampolės (Svirupskiai), Batniavos (Gustainiai).

Pirmąją vietą iškovojo Svirupskių šeima iš Marijampolės, antrą vietą užėmė kauniečiai Stankaičiai, o trečios vietos prizai atiteko Karašauskų šeimos nariams.

Martynas KARPAVIČIUS

