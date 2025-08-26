Praūžė antrasis „Seniūnijų žaidynių“ etapas: paaiškėjo, kas susirungs finale
Jau ne vienerius metus vietos gyventojus ir svečius suburia „Seniūnijų žaidynės“. Šie metai taip pat ne išimtis – birželio pradžioje vykusiame pirmajame etape laimėjusios Marijampolės apskrities komandos rugpjūčio 23-ąją vėl susitiko Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione. Kelialapį į finalinį žaidynių etapą Palangoje pelnė prizines vietas užėmusios komandos.
„Seniūnijų žaidynės“ – tai jau tradicija tampantis renginys, kurio tikslas – suburti seniūnijų gyventojus bendruomeniškai ir sportiškai dienai. Tai ne tik puiki proga aktyviam laisvalaikiui, bet ir galimybė atstovauti savo gyvenamajai vietai.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius sveikindamas susirinkusius atkreipė dėmesį, kad tai neeilinė diena. Rugpjūčio 23-oji – Baltijos kelio diena bei Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. „Tokiomis dienomis svarbi vienybė ir bendruomeniškumas. Matydamas gausias komandas tikiu, kad jūs dėl savo komandos ir bendruomenės esate nusiteikę ryžtingai: kovosite, palaikysite vieni kitus, gerai praleisite laiką ir prisiminsite šią ypatingą dieną“, – sakė jis. Mero pavaduotojas dalyviams linkėjo sėkmės, išvengti traumų, atsipalaiduoti, pabūti bendrystėje ir būtinai pasivaikščioti po Marijampolę.
Birželį per pirmąjį „Seniūnijų žaidynių“ etapą penkios seniūnijų komandos rungėsi 8 rungtyse. Tada smiginio čempionais tapo Liudvinavo seniūnija, šachmatų – Igliaukos, futbolo – Marijampolės miesto, šaškių – Mokolų, stalo teniso – Liudvinavo seniūnijos. Šios seniūnijos vyrų ir moterų tinklinio komandos taip pat tapo nugalėtojomis, virvės traukimo rungtyje nugalėjo Marijampolės miesto ir Mokolų seniūnijos, o krepšinio moterų, veteranų ir jaunesniųjų komandų kategorijose nugalėjo Mokolų seniūnija.
Geriausiai pasirodžiusios pirmojo etapo nugalėtojų komandos iš Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Šakių bei Vilkaviškio savivaldybių seniūnijų rugpjūčio 23-ąją susirinko į antrąjį etapą. Čia jų laukė tos pačios rungtys ir net neįskaitinė – seniūnų trikovė. Jos nugalėtojais tapo Vilkaviškis, antrąją vietą užėmė Kazlų Rūda, o trečiąją Marijampolė.
„Seniūnijų žaidynėse“ Marijampolės komandos nugalėjo futbolo rungtyje, vyrų 3×3 krepšinio 18–39 amžiaus kategorijoje ir šaškių bei šachmatų rungtyse. Antroji vieta marijampoliečiams atiteko vyrų 3×3 krepšinio 40+ m. amžiaus rungtyje, tinklinio vyrų ir moterų kategorijose bei stalo teniso šakoje.
Kazlų Rūdos komandos vyrų krepšinio 18–39 amžiaus kategorijoje, smiginio, šaškių, stalo teniso ir šachmatų rungtyse pelnė trečiąsias vietas.
Vilkaviškio komandai pirmoji vieta atiteko vyrų 3×3 krepšinio 40+ m. amžiaus rungtyje, taip pat vilkaviškiečiai pirmąją vietą iškovojo ir tinklinio vyrų bei moterų kategorijose. Pirmąją vietą pelnė ir Vilkaviškio stalo tenisininkai.
Šakių komandos antrąją vietą užėmė vyrų 3×3 krepšinio 18–39 amžiaus kategorijoje, trečiąją vietą futbolo rungtyje ir pirmąją vietą smiginio varžybose.
Virvės traukimo ir moterų 3×3 krepšinio rungčių nugalėtojomis tapo Mokolų seniūnijos komandos. Antrąją vietą virvės traukime užėmė Marijampolės miesto seniūnija.
Po antrojo žaidynių etapo į finalą pateko visose sporto šakose pirmąsias, antrąsias ir trečiąsias vietas iškovojusios komandos, išskyrus futbolą, stalo tenisą ir virvės traukimą. Futbolo ir stalo teniso šakose į finalinį etapą kviečiamos pirmąsias ir antrąsias vietas užėmusios komandos. Virvės traukimo rungtyje į finalinį etapą gali patekti iki keturių komandų iš kiekvienos zonos. Sėkmingiausiai žaidynėse pasirodžiusios komandos jau rugsėjo 13 dieną atstovaus savo kraštui finaliniame žaidynių etape Palangoje.
