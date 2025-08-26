www.suvalkietis.lt
Šeimų futbolo turnyras Gižuose: pergalę iškovojo Eidukaičiai

"Suvalkiečio" informacija

Laimėjo kiekviena šeima, pasirinkusi savaitgalį praleisti aktyviai. Autorės nuotrauka


Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro stadione įvyko smagus ir sportiškas Šeimų futbolo turnyras. Gižų kaimo bendruomenės ir VšĮ Sveikatingumo studijos „Vikmeka“ organizuotame renginyje susigrūmė penkios šeimos: Svirupskiai, Kaškevičiai, Urkai, Buividavičiai, Eidukaičiai. Pastarieji finalo kovoje dėl nugalėtojų vardo įveikė Svirupskius. Trečioje vietoje liko dėl jos su Kaškevičiais kovoję Urkai.

Geriausia šeimų turnyro nugalėtoja vienbalsiai išrinkta Kotryna Eidukaitytė – ji apdovanota asmeniniu rėmėjų prizu.

Turnyras ne tik sukūrė azartišką sportinę atmosferą, bet ir tapo tikra švente bendruomenei: tribūnose netrūko palaikymo, aikštėje – garbingos kovos ir draugiškų šypsenų. Nors pergalę šiemet šventė Eidukaičiai, laimėjo kiekviena šeima, pasirinkusi savaitgalį praleisti aktyviai. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja dalyviams ir savanoriams bei tikisi, kad kitąmet turnyras pritrauks dar gausesnį komandų skaičių.

Viktorija SVIRUPSKYTĖ

