Grįžta „Sporto naktis“

"Suvalkiečio" informacija

Jau šešti metai organizacija „Jaunimas YRA“ marijampoliečius kviečia į vieną laukiamiausių aktyvaus laisvalaikio renginių – „Sporto naktį“. Tad jau rytoj 18 val. sporto entuziastai susitiks Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione ir ne tik išmėgins savo jėgas, bet ir, tikime, pajus pergalės skonį.

Šiais metais renginio dalyviai varžysis septyniuose sporto turnyruose: 5 km bėgimo, badmintono, stalo teniso, tinklinio (4×4), futbolo (5×5), krepšinio (3×3) ir net e-sporto.

„Sporto naktyje“ dalyvauti gali jauni (14-29 m.) ir vyresni bendruomenės nariai (30+). Komandos gali būti mišrios, gali dalyvauti net keliuose turnyruose.

Renginio programa:

18 val. – 5 km bėgimas;

19 val. – badmintono ir stalo teniso turnyrai;

20 val. – tinklinio turnyras, e-sporto apšilimas, futbolo (5×5) turnyras;

21 val. – e-sporto turnyras (registracija vietoje);

22 val. – krepšinio (3×3) turnyras.

Po krepšinio turnyro vyks tritaškių konkursas

