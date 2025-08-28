Jau dvyliktąjį kartą skamba parkai ir miesto erdvės
Nes vasaros pačioje brandoje (nesakykime, kad ji baigiasi) vėl pakvietė ypatingas muzikos festivalis „Marijampolė Music Park“. Nuo praėjusio ketvirtadienio muzika skamba ir dar skambės ten, kur jau buvome įpratę laukti koncertų, ir ten, kur nesitikėjome. Muzika įvairaus skonio, amžiaus ar patirčių klausytojui, pradžiuginanti ir nustebinanti. Toks nuo pat pradžių buvo šį renginį organizuojančios VšĮ „Sol artis“ ir vadovės Eglės Kasteckaitės sumanymas – įpusėjus dvyliktam festivaliui jau aišku, kad tai vis tebeveikia.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda dėkojo Eglei Kasteckaitei už ilgametį bendravimą ir įteikė kultūros ambasadorės ženklą.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
„Pavasario laiškas Žygimantui“
Taip vadinasi viena parodos „Barbora Radvilaitė: didinga ir trapi“ dalių – jautraus ir užburiančio pasakojimo, kuriuo šiais metais pradėtas 12-asis festivalis „Marijampolė Music Park“. Tai jau trečias kartas, kai renginys pradedamas paroda „Spindulio“ kino teatro fojė – visos jos išskirtinės. Šį kartą į kvietimą atvežti marijampoliečiams savo ypatingą parodą atsiliepė grafikė, knygų dailininkė ir dėstytoja Kristina Norvilaitė-Geniušienė, Vilniuje turinti ir savo galeriją. Kūrėja labai daug nuveikusi, jos darbai eksponuoti daugelyje šalių, vien autorinių parodų surengusi daugiau nei 80…
Kristina Norvilaitė-Geniušienė apie kiekvieną parodos kūrinį galėtų pasakoti ilgas istorijas.
Autorė pasidžiaugė galimybe prisidėti prie muzikos festivalio įvairovės, nes žino Eglės Kasteckaitės organizuojamų renginių kokybę. Pačiai Kristinai ši paroda labai brangi – ne tik todėl, kad įdėta daug darbo (vien pasiruošimas, medžiagos paieškos, epochos, kurioje gyveno Barbora Radvilaitė, studijavimas truko daugiau nei metus) ir buvo įdomu. Šiandien ji sako, kad esame labai turtingi, bet nežinome arba ir nenorime giliau pažinti savo istorijos. Beanalizuojant tai, kas surinkta po trupinį, lyginant Lietuvos ir kitų šalių gyvenimą Barboros epochoje autorė sakė praturtėjusi visapusiškai. O Barboros Radvilaitės paveikslas jai susidėliojo iš daugybės fragmentų. Ekspozicijoje įvairios technikos – lino raižiniai spausti ant medžio, monotipijos (jas įkvėpė išlikę tikri Barboros laiškai, rašyti Žygimantui Augustui iš Dubingių, autorė interpretuoja jų vertimus), asambliažas „Barboros kambaryje ruošėmės šventei“… Spalvos ir ornamentika, detalės, būdingos tai epochai, daug rankų motyvų – pasak autorės, „vienos rankos Barborai padėdavo, kitos kenkė, o tikro Barboros Radvilaitės portreto juk nėra, visi nutapyti jau daug vėliau.“ Kristina Norvilaitė daug bendravo su į parodos atidarymą susirinkusiais žmonėmis, sakė, kad bendravimas padėjo ir dirbant, kūrėją palaikė ir Radvilų giminės…
Būtinai užsukite į šią parodą „Spidulio“ kino teatre – ji veiks tik šią savaitę.
„Meilė yra“, – tvirtina svečiai iš Latvijos
Nuotaikingas, balsingas, turtingą repertuarą įvaldęs latvių ansamblis.
Pirmasis festivalio koncertas Poezijos parke taip ir vadinosi: a capella ansamblis „Latvian Voices“ kvietė pajusti meilę, bendrystę ir muzikos jėgą, juo labiau – kad esame tokie artimi…
Sveikindama marijampoliečius ir svečius (o jų, regis, buvo nemažai) su dvyliktojo festivalio „Marijampolė Music Park“ pradžia jo meno vadovė E. Kasteckaitė akcentavo, ką šūkis „Vienas skambėjimas“ reiškia: šiais metais koncertuose bus pristatoma vieno instrumento muzikos galimybės (bet tai tikrai nereiškia, kad pasirodys tik solistai). „Keliausime nuo vieno instrumento prie kito: šiandien pradedame nuo brangiausio – žmogaus balso, o užbaigsime perkusija… Vieną, vientisą skambesį turi ir kino teatre tik ką atidaryta paroda, ji – festivalio dalis, todėl kviečiu ją aplankyti.“
Kreipdamasis į gausų klausytojų būrį Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda didžiausią dėkingumą išsakė E. Kasteckaitei, kasmet miestui dovanojančiai išskirtinius muzikos renginius ir įteikė jai kultūros ambasadorės apdovanojimą. „Jūsų dėka Marijampolės vardą žino muzikinis pasaulis.“
Nuo 2009 metų gyvuojantis latvių ansamblis – profesionalai, išleidę devynis studijinius albumus, patys pradėję Valmieroje rengti festivalį. Koncertavo net 35 pasaulio šalyse, o Lietuvoje vieši antrą kartą. Netrukus keliaus koncertuoti į Prahą ir Hamburgą.
Klausytojai šiltai priėmė svečių siūlomas „žaidimo“ taisykles, negailėjo plojimų ir latvių muzikai, ir mūsų sutartinei, ir užsienio kompozitorių kūrinių interpretacijoms. Tuo galėjo įsitikinti LRT.lt kanalu koncertą tiesiogiai stebėję visos Lietuvos žiūrovai.
E. Kasteckaitė dėkojo už festivalio finansavimą ir paramą: pagrindinis rėmėjas – Marijampolės savivaldybė, taip pat – Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija; įvairiais darbais prisideda ir kultūros įstaigos bei savo miestui neabejingi marijampoliečiai.
Penktadienį Vytauto Didžiojo parke skambėjo džiazas, šeštadienį „Kosminė muzika“ kvietė į Gedimino pasažą (nauja festivalio erdvė), o sekmadienį Dramos teatre skambėjo klasika: Gintaras Januševičius pasakojo „Mažojo princo“ istoriją.
Dar laukia trys festivalio koncertai: „Kelionių muzika“ trečiadienį Geležinkelio stotyje, „Džiazo naktis“ ketvirtadienį Evangelikų liuteronų bažnyčioje ir penktadienį „Atradimai“ Marijampolės kultūros centre.