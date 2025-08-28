Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja bado streiką nutraukė
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Šiandien Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė pranešė nutraukianti bado akciją, sudaryta taikos sutartis.
Bado streiką Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja bei gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narė Eglė Navickienė, pradėjo pirmadienio rytą.
Pedagogė teigė taip protestavusi prieš Kalvarijos gimnazijos direktoriaus Evaldo Ulevičiaus jos atžvilgiu taikomą sistemingą psichologinį smurtą, kurį mokytoja patyrė šiam pradėjus vadovauti mokymo įstaigai. Anot E. Navickienės, tai truko daugiau kaip dvejus metus, o paskutinis lašas, paskatinęs mokytoją griebtis bado akcijos, buvo siūlymas trauktis iš pradinės klasės mokytojos pareigų.
Pasak E. Navickienės, 2025 metų kovo 17 dieną Darbo ginčų komisija konstatavo, kad gimnazijos vadovo veiksmai „žemina ieškovės garbę ir orumą, menkina ją psichologiškai, ji jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama. Tokie darbdavio veiksmai rodo akivaizdžią ir tikslingą darbdavio taikomą diskriminaciją.“
Pedagogės teigimu, bado akcija buvo paskutinė galimybė atkreipti dėmesį.
Gimnazijos direktorius Evaldas Ulevičius, „Suvalkiečio“ paklaustas, kaip jaučiasi, juk ne kasdien mokytojai skelbia bado streiką, atsakė lakoniškai: „Visada būna pirmas kartas.“
Į klausimą, kokių priekaištų turi mokytojai Eglei, mokymo įstaigos vadovas teigė, kad priekaištų turi tėvai dėl ugdymo proceso. Anot E. Ulevičiaus, dalis tėvų parašė prašymus išbraukti mokinius iš gimnazijos mokinių sąrašų, vaikus perkelia į kitą mokyklą.
Paklaustas, kodėl nori mokytoją atleisti iš darbo, direktorius teigė pasiūlęs E. Navickienei pakeisti darbo sąlygas dėl to, kad jos klasėje drastiškai mažėja mokinių. Iš kažkada buvusių šešiolikos, dabar teliko septyni, o klasė sudaroma, kai yra bent aštuoni mokiniai. „Pasiūliau mokytojai kitą poziciją. Pereiti į priešmokyklinį ugdymą. Jeigu ši pozicija jai netinka, nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu“, – teigė E. Ulevičius.
Pasak gimnazijos vadovo, jam apskritai gaila ir sunkiai suprantama, kad pati mokytoja, turėdama pasiūlymų iš administracijos pusės, neatėjo pasikalbėti dėl darbo nuo rugsėjo 1-osios, o ėmėsi tokių protesto formų.
Šiandien E. Navickienė bado streiką nutraukė. Mokytojos teigimu, ji ir gimnazijos vadovas sudarė taikos sutartį. Gimnazija įsipareigojo mokytojai suteikti metodininko kvalifikaciją ir išmokėti dvylikos mėnesių išeitinę kompensaciją. E. Navickienė išeina iš darbo.