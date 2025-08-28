Rugpjūčio 29 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Neįprasta mokslo metų pradžia – prie gimnazijos badavo pradinių klasių mokytoja
Neįprastai šiemet rugsėjo 1-ąją pasitinka Kalvarijos gimnazijos mokytojai. Vietoj įprasto džiugaus ruošimosi naujiems mokslo metams – netikėta žinia. Nuo pirmadienio streiką prie gimnazijos pradėjo pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė. Pedagogė teigia taip protestuojanti prieš Kalvarijos gimnazijos direktoriaus Evaldo Ulevičiaus jos atžvilgiu taikomą sistemingą psichologinį smurtą, kurį mokytoja patiria šiam pradėjus vadovauti mokymo įstaigai. E. Navickienės teigimu, tai tęsiasi daugiau kaip dvejus metus, o paskutinis lašas, paskatinęs mokytoją griebtis bado akcijos, – siūlymas trauktis iš pradinės klasės mokytojos pareigų.
Studijas MRU Sūduvos akademijoje šiemet pasirinko apie 80 studentų
Šiais metais sėkmingai į šalies aukštąsias mokyklas studijuoti įstoję jaunuoliai baigia pasirašyti studijų sutartis su universitetais. Jau rugsėjo 1-ąją aukštojo ugdymo įstaigos pakvies naujuosius savo bendruomenės narius – pirmakursius – pradėti kitokius, naujus, jau studento mokslo metus.
Studijų sutarčių pasirašymas eina į pabaigą ir vienintelėje mūsų krašto aukštojoje universitetinėje mokykloje – Marijampolėje įsikūrusioje Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijoje. Šiemet bakalauro ir magistrantūros studijas čia pasirinko apie 80 studentų. Dekanės Raimondos Bogužaitės teigimu, rezultatas vertinamas gerai ir pozityviai, to buvo galima tikėtis.
Rugsėjo 1-ajai – šimtai jurginų žiedų
Kai vasaros lietus baigia nuplakti vasarines gėles, išguldyti kardelių šakas, visomis spalvomis sužydi jurginai. Tiesa, kol kas ne taip gausiai, kaip kasmet, bet išskirtinio grožio žiedų marijampolietė Jurgita Lazauskienė rugsėjo šventei tikrai nuskins ne vieną šimtą.
Pirmasis Kalvarijos savivaldybės meras Jonas Kazys Dzirmeika: „Visada ieškojau sutarimo“
Šiemet sukanka 25-eri metai, kai vykdant šalies administracinę teritorinę reformą buvo įkurtos penkios naujos savivaldybės. Dvi iš jų atsirado reformuojant buvusį Marijampolės rajoną. Tai – Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybės, veiklą pradėjusios 2000 metų pavasarį.
Rinkimai į pirmąją Kalvarijos savivaldybės tarybą surengti tų metų kovo mėnesį, o balandžio 4 dieną įvyko pirmasis Tarybos posėdis, kuriame meru išrinktas Jonas Kazys Dzirmeika. Šiemet 75-ąjį gimtadienį paminėjęs vyras Kalvarijos savivaldybės meru išbuvo ilgiausiai iš visų ligšiolinių merų.