Dalyvaukite seminare: kaip savivaldybės ir vietos valdžios institucijos gali pasinaudoti Europos solidarumo korpuso galimybėmis
Europos Sąjungos inicijuotas seminaras „Aktyvinant piliečius“ skirtas padėti savivaldybėms, vietos valdžios institucijoms ir jaunimo organizacijoms geriau išnaudoti Europos solidarumo korpuso programos teikiamas galimybes. Ši iniciatyva orientuota į glaudesnio bendradarbiavimo su jaunimo sektoriaus organizacijomis kūrimą – ypač skatinant „tandemus“, kai paraišką teikia jaunimo organizacija kartu su savivaldybe ar kita vietos institucija. Toks modelis leidžia kurti stipresnį vietos bendruomenių įsitraukimą ir tvarias, ilgalaikes savanorystės bei jaunimo aktyvumo formas.
Ką siūlo seminaras?
Seminaro metu dalyviai turės galimybę:
• Sužinoti, kaip savivaldybės gali tiesiogiai pasinaudoti Europos solidarumo korpuso programa, kad būtų pritraukti jauni žmonės į įvairias veiklas, prisidedančias prie vietos bendruomenių gerovės.
• Susipažinti su sėkmingais pavyzdžiais iš kitų miestų ir regionų visoje Europoje, kurie jau pasinaudojo šia programa ir sėkmingai pritraukė jaunimą į savanorišką veiklą.
• Užmegzti kontaktus su kitomis savivaldybėmis ir organizacijomis iš įvairių ES šalių, dalintis patirtimi ir atrasti galimas partnerystes būsimuose projektuose.
• Išgirsti apie kitas ES finansavimo galimybes, tokias kaip „Erasmus+“ (skirta švietimui, jaunimui ir sportui) bei CERV programa (Piliečiai, lygybė, teisės ir vertybės), kurios gali papildyti ir praplėsti jaunimo įtraukimo veiklas.
Kam skirtas šis renginys?
• Jaunimo organizacijoms, kurios jau dirba arba nori pradėti glaudžiai bendradarbiauti su savivaldybėmis bei vietos bendruomenėmis, organizuojant savanoriškas ir pilietines iniciatyvas.
• Savivaldybių ir vietos valdžios institucijų atstovams, turintiems patirties įgyvendinant Europos finansuojamus projektus, bet siekiantiems dar aktyviau įtraukti jaunus žmones į vietos gyvenimą.
• Savivaldybių jaunimo reikalų, kultūros, socialinių paslaugų ar pilietinio įsitraukimo skyrių darbuotojams, kurie ieško naujų finansavimo šaltinių ir partnerių vietos projektams.
• Tandemų paraiškoms, kurias kartu teikia jaunimo organizacija ir savivaldybė, skiriama ypatinga svarba, nes toks bendradarbiavimas laikomas viena efektyviausių formų, užtikrinančių ilgalaikį poveikį bendruomenei.
Kodėl verta dalyvauti?
Europos solidarumo korpusas suteikia ne tik finansavimą, bet ir stiprią platformą savanorystės idėjoms plėtoti, jaunimo kompetencijoms ugdyti bei vietos bendruomenėms stiprinti. Dalyvaudamos šioje programoje savivaldybės gali:
• Padidinti jaunimo įsitraukimą į vietos sprendimų priėmimą.
• Praturtinti bendruomenės gyvenimą naujomis iniciatyvomis ir projektais.
• Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir kultūrinius mainus.
Kaip dalyvauti?
Norintys dalyvauti kviečiami užpildyti paraiškos formą iki 2025 m. rugsėjo 14 d. Išsami informacija apie registraciją, dalyvavimo sąlygas ir seminaro programą pateikiama oficialiame renginio tinklalapyje.
Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/join-seminar-municipalities-local-authorities-making-use-of-solidarity-corps_en
www.europospulsas.lt