Ko dar nežinojote apie kardelius – gėlę nr. 1 dabar: kaip jie siejasi ir su gladiatoriais, ir žymia roko grupe, ir kaip teisingai juos patrumpinti
Parduotuvėse išsiliejusi spalvingų kardelių jūra neleis suabejoti – jau netrukus prasidės nauji mokslo metai. Lietuvoje šios nebrangios, tačiau įspūdingai atrodančios gėlės daugeliui siejasi su rugsėjo 1-ąja. Tai rodo ta proga iki dangaus – kaip ir patys kardeliai – išstypstantys jų pardavimai, sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Tačiau gladiolėmis dar vadinamų gėlių istorija ir simbolizmas – žymiai įdomesni, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Artėjanti rugsėjo 1-oji – viena svarbiausių gėlių pirkimo dienų metuose, kai aktyvumas augalų skyriuje juntamas dar prieš šventę, sako tinklo atstovė. Ji pastebi kasmet vis labiau ryškėjančią tendenciją – norėdami daugiau patogumo, gėlės žiedą ar kelis žmonės įsigyja ne šventės ryte.
„Net maždaug 3 iš 4 pirkėjų šventiškais žiedais pasirūpina išvakarėse, kad ryte nereikėtų skubėti ir rūpintis papildomais darbais. Dažnas tą daro ir tiesiog drauge su kasdieniais pirkiniais, ką rodo pernai tinkle daugiau nei dešimtadaliu išaugusi rugsėjo 1-ai skirtų gėlių paklausa. Tiesa, viena tradicija yra nepajudinama. Nors žmonės perka ir kitas skintas gėles, mėgsta mokytojui įteikti vazoninę rožytę ar orchidėją, tačiau net 80 proc. šiai progai perkamų gėlių visgi sudaro kardeliai. Spalvingi, puošnūs, įvairių dydžių – įspūdį palieka ir jei kardelis vienas, ir jei dovanojama jų puokštė, todėl jų populiarumas artimiausiu metu tikrai nežada išblėsti. O kadangi vienas kardelis kainuoja vos keliasdešimt centų, pastebime, kad rugsėjo 1-ajai skirtomis akcijomis naudojasi ir žmonės, tiesiog norintys pasipuošti savo namus ar biurą“, – sako G. Kitovė.
Futbole prilipo posakis: „mirtis arba gladiolės“
„Iki“ šviežių prekių skyriaus vadybininkė Jolanta Sabaitienė pasakoja, kad kardeliai savo botaninį ir tarptautinį pavadinimą – gladiolės – gavo dėl savo formos. Būtent lotyniškas žodis „gladius“ reiškia ne ką kitą, o kardą, kalaviją. Kalbininkai ir parinko tokį lietuvišką atitikmenį, kuris iškart rodytų tai, ką ir simbolizuoja kardeliai – pergalę, pagarbą, pasididžiavimą, tvirtą charakterį.
„Kardelių jūra Lietuvos parduotuves pasiekia iš Nyderlandų, kurie pelnytai laikomi Europos gėlių sodu. Kiekvienas olandas žino posakį „mirtis arba gladiolės“ – kas reiškia viską arba nieko. Jis naudojamos įtemptose situacijose, kai gali arba daug netekti, arba iškelti galvą kaip nugalėtojas. Šis išraiškingas palyginimas mėgstamas, pavyzdžiui, prieš svarbius futbolo mačus. Kardeliai Nyderlanduose įteikiami ir didžiausių pasaulyje Neimegeno 4 dienų žygiavimo varžybose, kiekvieną dalyvį pasitinkant finišo tiesiojoje, sveikinant jų atkaklumą“, – įdomų faktą pamini J. Sabaitienė.
Kardeliai ir gladiatoriai
Nors posakis prigijęs Nyderlanduose, jo šaknys glūdi romėnų laikuose, kai gladiatoriai arenoje kovodavo vieni prieš kitus. Pasakojama, kad sveikinant nugalėtoją, jis būdavo tiesiog užliejamas kardelių jūra. Ir ne tik – šių gėlių žiedai puošdavo ceremonijas ir pergalės šventes, nes simbolizavo nepaprastus gebėjimus ir drąsą, atsparumą.
Šios gėlės išpopuliarėjo ir plačiau: galingųjų ir pasiturinčiųjų klasės atstovų soduose buvo įprasta sodinti kardelius kaip statuso simbolį – tai buvo turto ir grožio ženklas. Dėl ryškios spalvos ir akį traukiančio aukščio romėnų sodininkai ir botanikai labai entuziastingai juos augino ir puoselėjo.
Naują įvaizdį kardeliams suteikė legendinė roko grupė
Ilgainiui kardelių šlovė kiek nublėso, nors jie ir išliko mėgstama gėle prie namų– jų atspalvių įvairovė bei aukštis sukuria žavingą šviežią sieną palei sodų pakraščius. Tačiau kardelius vėl scenos šviesa apšvietė legendinė britų roko grupė „The Smiths“. Jos lyderis Morrissey minioms žmonių įrodė, kad kardeliai – ne senamadiškos gėlės.
Aštuntajame dešimtmetyje rokeris į sceną išeidavo apsuptas kardelių, jomis apsikaišęs net džinsus, o galiausiai gėles išmesdavo į minią savo gerbėjams. Gėles mėgstantis ir savo įvaizdžiui panaudoti norėjęs muzikantas yra pasakojęs, kad būtent kardelius jis pasirinko ir dėl išskirtinės jų išvaizdos, ir dėl draugiškos kainos – nenorėjo pasirodyti esąs švaistūnas tik laikinoms dekoracijoms.
Nepamirškite to padaryti prieš kardelius merkiant į vazą
Nors kardelių istorija simbolizmas – turtingi ir įdomūs, tačiau šios gėlės populiarios ne dėl to, įsitikinusi „Iki“ šviežių prekių skyriaus vadybininkė. Dėl plačios šių gėlių spalvų paletės galima rasti tinkamą rūšį kiekvienai progai ar prasidžiuginti save ir be jos. Kardeliai yra tvirtos, grakščios gėlės, o kadangi žiedai atsiveria po vieną, tai taip pat labai dėkinga gėlė namų puošybai, nes vos po keliasdešimt centų kainuojančios gėlės vazoje išstovi pakankamai ilgai.
„Tereikia atsiminti kelias taisykles. Pirmiausia, prieš merkiant išvalykite vazą. Nuo kardelių pašalinkite apatinius lapus, kurie atsidurtų po vandeniu, ir patrumpinkite stiebus 2-3 cm aštriu peiliu 45 laipsnių kampu. Geriausia tai daryti panardinus kotelius į vandenį, kad nesusidarytų oro burbuliukų, blokuojančių vandens tiekimą“, – pataria gėlių žinovė.
Kardeliams pakanka apie 15 cm gylio vandens, kurį patariama keisti kasdien arba bent kas antrą dieną. Tą darant ir vėl išplaukite vazą bei patrumpinkite stiebus. Nužydėjusius žiedlapius švelniai pašalinkite, kad viršutiniai žiedai geriau atsiskleistų. O vazą laikykite vėsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų – taip kardeliai išliks švieži ir akį džiugins ilgiau.