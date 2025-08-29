Neįprasta mokslo metų pradžia – prie gimnazijos badavo pradinių klasių mokytoja
Neįprastai šiemet rugsėjo 1-ąją pasitinka Kalvarijos gimnazijos mokytojai. Vietoj įprasto džiugaus ruošimosi naujiems mokslo metams – netikėta žinia. Nuo pirmadienio streiką prie gimnazijos pradėjo pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė. Pedagogė teigia taip protestuojanti prieš Kalvarijos gimnazijos direktoriaus Evaldo Ulevičiaus jos atžvilgiu taikomą sistemingą psichologinį smurtą, kurį mokytoja patiria šiam pradėjus vadovauti mokymo įstaigai. E. Navickienės teigimu, tai tęsiasi daugiau kaip dvejus metus, o paskutinis lašas, paskatinęs mokytoją griebtis bado akcijos, – siūlymas trauktis iš pradinės klasės mokytojos pareigų.
Nemalonę užsitraukė gindama kolegės interesus
Prie Kalvarijos gimnazijos – palapinė. Joje naktimis miega bado streiką pirmadienį pradėjusi pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė. Šalia kėdė, butelis vandens ir plakatai su lozungais, nusakančiais dėl ko imtasi tokios kraštutinės priemonės: „Leiskite mokyti vaikus, o ne kovoti su smurtu!“, „Moralinė žala – pripažinti ir atlyginti, STOP mobingui!“, „Mokykloje turi vyrauti pagarba, o ne baimė“. Į aikštelę nuolat užsuka mokytoją palaikančios kolegės, profesinės sąjungos nariai. Pirmadienis buvo šaltas, tad mokytoja paprašė vyro atvežti dar šiltesnių drabužių.
Eglė pradinių klasių mokytoja dirba 37 metus. Suskaičiuoti sunku, kiek per tą laiką ugdyta pradinukų, suteikta pirmosios mokymo pakopėlės žinių. „Iki konflikto su direktoriumi nebuvau turėjusi nė vieno įspėjimo, pastabos ar papeikimo. Per tiek metų nesu nė vieno vaiko pavadinusi kokiu nors netinkamu vardu, įžeidusi. Man patinka mokytojauti, tėvai nesiskundė“, – pasakojo E. Navickienė.
Mokytojos teigimu, problemos prasidėjo dirbti pradėjus naujam mokyklos vadovui Evaldui Ulevičiui.
– Iš pradžių mes su direktoriumi neblogai sutarėme. Priekabiavimas prie mano darbo prasidėjo, kai aš, kaip gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) – narė, atstovavau interesams pavaduotojos, kurią direktorius norėjo pervesti į kitą sritį, nesutiko jai skirti istorijos pamokų. Mokytoja po kurio laiko, nebenorėdama tęsti konfliktų su vadovu, išėjo iš darbo, šiuo metu sėkmingai dirba Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, – kalbėjo Eglė.
Mokytoja Eglė Navickienė žadėjo badauti penkias dienas. Vakar mokytoja Eglė badavimo akciją nutraukė. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Mokytoja prisimena, kad vadovui nepatiko, kai ji priminė, kad įstatymas reikalauja su darbuotojų atstovu tokiais klausimais derinti dokumentus. Netrukus E. Navickienė pajuto, ką reiškia užsitraukti vadovo nemalonę. „Pradėjo tiesiog persekioti mane. Pasipylė tokie smulkūs, bet nemalonūs gėlimai. Stebėdavo, kada aš ateinu į mokyklą, kada išeinu, ką veikiu pertraukų metu. Net mano kabinetą perkėlė į tokią vietą, kuri jam matytųsi pro langą“, – sakė pradinių klasių mokytoja.
Jos išvardintų nemalonių vadovo elgesio apraiškų, taikytų pedagogei, vis daugėjo. Gimnazijos darbuotojai turėjo telefono abonentus. Mokyklos vadovas panaikino mokytojos numerį, Eglė pradėjo gauti anoniminius laiškus su grasinimais esą ji niekada neapsigins metodininko kvalifikacijos, jos neišrinks profesinės sąjungos pirmininke. Buvo įsilaužta į mokytojos asmeninę „Facebook“ paskyrą, o ten nukopijuotos susirašinėjimo nuotrupos su kolege patalpintos į mokyklos patyčių dėžutę, išviešintos. Mokytoja už tai gavo įspėjimus dėl pedagogo etikos pažeidimo, gimnazijos vardo žeminimo ir nurodymą, kad jeigu tai pasikartos, ji bus atleista iš darbo. Po incidento zoologijos sode, kur mokytoja kartu su kolege vežėsi mokinius, kuomet buvo įdaužtas šėrimo aparato stiklas, buvo apkaltinti mokiniai, o mokytojos, esą nesukontroliavusios mokinių elgesio, gavo įspėjimus, joms neskirtos premijos. Medžiaga buvo perduota policijai.
Atsakymas vadovui – bado akcija
– Bandė mane atleisti iš darbo, bet negavo Darbo inspekcijos leidimo.
Aš nuolat rašiau vadovui pasiaiškinimus. Suskaičiavau, kad per pusantrų metų parašiau 23 pasiaiškinimus. Man net sunku įvardinti dėl ko. Tai per nuotolinę pamoką neprijungiau direktoriaus, tai dėl to, ką kalbėjau valgykloje. Niekada negaudavau mokinių atostogų metu dienų sveikatinimuisi ar ugdymo tobulinimuisi, atmetinėjo mano parengtus ilgalaikius planus ugdymui, kol aš neapsikentusi nusiunčiau juos Nacionalinei švietimo agentūrai ir gavau atsakymą, kad jie puikūs, – pasakojo mokytoja.
Tokių persekiojimo apraiškų, Eglės teigimu, buvo nuolatos. Mokytoja po tėvų skundų dėl netinkamo elgesio su mokiniais, esą vaikai bijo eiti į mokyklą, buvo nušalinta nuo darbo. Nors anksčiau niekada iš tėvų tokių nusiskundimų nebuvo. Direktorius kreipėsi į policiją, mokytojai buvo surašytas administracinis įspėjimas. E. Navickienė gavo ne vieną pranešimą apie galimą atleidimą iš darbo.
Bandydama apsiginti metodininko kategoriją, pedagogė susidūrė su kliūtimis, kol galiausiai atestacinė komisija metodininko kvalifikacijos jai nesuteikė, nors Nacionalinė švietimo agentūra teigė, kad toks sprendimas neteisėtas.
2025 metų kovo 17 dieną Darbo ginčų komisija konstatavo, kad gimnazijos vadovo veiksmai „žemina ieškovės garbę ir orumą, menkina ją psichologiškai, ji jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama. Tokie darbdavio veiksmai rodo akivaizdžią ir tikslingą darbdavio taikomą diskriminaciją.“
Paskutinis lašas, perpildęs mokytojos kantrybės taurę buvo prieš savaitę gautas raštiškas gimnazijos direktoriaus pasiūlymas. E. Ulevičius E. Navickienei pateikė tris variantus: nutraukti darbo sutartį kaip su pradinių klasių mokytoja; dirbti su priešmokyklinukais arba jei šie siūlymai nepriimtini, išeiti iš darbo abipusiu susitarimu su šešių mėnesių išeitine kompensacija.
– Nesutikau nė su vienu iš siūlymų. Sutikusi dirbti kaip priešmokyklinio ugdymo pedagogė gaučiau mažesnį atlyginimą, be to, prapuola mano kvalifikacija. Pats svarbiausias argumentas – jeigu aš pasitrauksiu, kaip jausis mokykloje kiti kolegos. Jie su baime stebi, kas vyksta gimnazijoje, kiti net bijo su manim bendrauti, kad neužsitrauktų direktoriaus rūstybės. Turiu laikytis dėl kitų mokytojų ir darbuotojų. Todėl mano atsakymas mokyklos vadovui – bado streikas, – sakė Eglė Navickienė.
Palaiko kolegę
Mokytoja Asta Liukaitienė turi daugiau kaip 20 metų darbo stažą, priklauso Kalvarijos gimnazijos profesinei sąjungai. Mokytoja pasakojo, kad į visą šį konfliktą ji buvo tiesiog įtraukta. Jai išvykus per atostogas į užsienį, kažkas įsilaužė į jos mesendžerį ir paviešino asmeninius pokalbius su Egle. Patyčių dėžutėje atsidūrė tai, ką mokytojos tarpusavyje kalbėjosi apie vieną ar kitą kolegą, kilo baisus šaršalas. Sutapimas ar ne, bet tai vyko 2023 birželio pradžioje, prieš gimnazijos profesinės sąjungos vadovo rinkimus.
– Nesikreipiau į policiją. Buvau ištikta šoko – mano asmeniniai pokalbiai išsiuntinėti kolegoms! Tuomet kaip tik slaugiau sunkų ligonį. Man buvo labai sunku visą šį puolimą atlaikyti. Paskui pati susirgau onkologine liga, beveik metus turėjau nedarbingumą. Man nesuvokiama, kad ugdymo įstaigoje gali vykti tokie dalykai, kai žmogus, pedagogas, tiesiog naikinamas. Kiti kolegos net pradėjo šalintis mokytojos Eglės iš baimės, nes tai gali atsigręžti prieš juos. Nesuvokiu, kaip galima gimnazijoje prieiti iki tokių nesąmonių. Juk mes turėtume vieni kitus palaikyti, susitelkti bendram darbui, kokybiškam ugdymui. Nežinau, kuo baigsis ši istorija, bet juk kažkas turi ką nors daryti, kad šitaip nebūtų. Asmeniškai neturiu nieko prieš gimnazijos direktorių, bet mokymo įstaigos vadovas negali taip elgtis.
Beje, mokytoja taip pat su direktoriumi šiuo metu bylinėjasi teismuose.
Gimnazijos direktorius Evaldas Ulevičius mano, kad mokytojai dirbti trukdo asmeniniai reikalai ir rūpesčiai.
„Visada būna pirmas kartas“
Gimnazijos direktorius Evaldas Ulevičius, „Suvalkiečio“ paklaustas, kaip jaučiasi, juk ne kasdien mokytojai skelbia bado streiką, atsakė lakoniškai: „Visada būna pirmas kartas.“
Į klausimą, kokių priekaištų turi mokytojai Eglei, mokymo įstaigos vadovas teigė, kad priekaištų turi tėvai dėl ugdymo proceso. Anot E. Ulevičiaus, dalis tėvų parašė prašymus išbraukti mokinius iš gimnazijos mokinių sąrašų, vaikus perkelia į kitą mokyklą. Buvo sukomplektuotos trys klasės, dabar vienoje klasėje lieka tik septyni mokiniai, klasė nebesusidaro. Tai – būtent mokytojos E. Navickienės klasė. Tėvai prašymus išeiti iš gimnazijos pateikė vasarą. „Nė viena mokykla, tarp jų ir Kalvarijos gimnazija, nenori prarasti mokinių. Mes stengiamės, kad vaikams čia būtų sudarytos geros sąlygos, kad jie jaustųsi saugiai, kad būtų suteikiamas kvalifikuotas ugdymas“, – kalbėjo E. Ulevičius.
Į tai, kad nesutarimai su mokytoja prasidėjo ne pastaraisiais mokslo metais, o gerokai anksčiau, gimnazijos direktorius teigė, galintis pasakyti tik tiek: „Jeigu buvo prašoma mokytojos paaiškinimų dėl darbinių situacijų, tai tam buvo pagrindas: arba tėvų pateikta informacija, ar Savivaldybės, arba fiksuotas netinkamai atliktas darbas, ar neatliktos užduotys. Dėl tokių dalykų kiekvienas darbdavys privalo reaguoti ir paprašyti, kad darbuotojas pateiktų pasiaiškinimą.“
Gimnazijos direktorius apie įsilaužimą į mokytojos E. Navickienės „Facebook“ paskyrą ir paviešintus asmeninius pokalbius, teigė nieko negalintis pasakyti. „Tegul pati mokytoja komentuoja, kas ir kur nutikę.“
Pasak vadovo, papeikimą mokytoja gavo dėl to, kad patyčių prevencija gimnazijos administracijos reikalauja reaguoti į bet kokias patyčių apraiškas. „Patyčių dėžutė yra įdiegta internetiniame Kalvarijos gimnazijos puslapyje. Bet kuris bendruomenės narys, ar tai būtų mokinys, ar mokytojas, ar tėvai, gali pateikti informaciją apie patyčias, netinkamą bendruomenės narių veiklą. O Kalvarijos gimnazijos administracijos pareiga į tuos atvejus reaguoti. Net jeigu tai asmeniniai pokalbiai. Kiekvienas, kurį tai liečia, gali pateikti paaiškinimą, parašyti savo versiją dėl aplinkybių. Šiuo atveju iš mokytojos mes negavome jokios informacijos“, – kalbėjo mokymo įstaigos vadovas.
E. Ulevičius teigė netrukdęs pradinių klasių mokytojai siekti metodininko kvalifikacijos. Pasak vadovo, gimnazijos direktorius nedalyvauja atestacinės komisijos veikloje ir sprendimų nepriima. Atestacinė komisija priėmė sprendimus suteikti ar nesuteikti darbuotojui aukštesnę kvalifikaciją.
Paklaustas, kodėl nori mokytoją atleisti iš darbo, direktorius teigė pasiūlęs E. Navickienei pakeisti darbo sąlygas dėl to, kad jos klasėje drastiškai mažėja mokinių. Iš kažkada buvusių šešiolikos, dabar teliko septyni, o klasė sudaroma, kai yra bent aštuoni mokiniai. „Pasiūliau mokytojai kitą poziciją. Pereiti į priešmokyklinį ugdymą. Jeigu ši pozicija jai netinka, nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu“, – teigė E. Ulevičius.
Gimnazijos direktoriaus įsitikinimu, mokytojo atsakomybė, kad per mokslo metus sumažėjo tiek mokinių, kad tėvai pareiškė norą juos perkelti į kitą mokyklą. Tai susiję su pedagogo darbu.
Bet kodėl mokytoja, tarkime, 35 metus dirbo gerai, tėvai buvo patenkinti vaikų mokymu, o pastaraisiais metais ėmė dirbti blogai? Apie tai paklaustas mokymo įstaigos vadovas teigė:
– Čia kaip ir vairuotojams gali būti. 37 metus vairavo be jokio eismo įvykio, o staiga 38 metais kažkas nutiko. Panašu, kad šiuo atveju mokytojai nutiko irgi kažkas, kad ji nesusitvarko su situacija. Manau, kad mokytojai sektųsi dirbti, jeigu ji dirbtų kaip mokytoja. Bet jeigu užsiimama kitais dalykais, tada atsiranda įtampos, konfliktas tarp mokytojo ir tėvų, vaikų atžvilgiu tam tikri veiksmai, kyla konfliktinė situacija.
E. Ulevičius pridūrė, kad jis neturi omenyje mokytojos veiklos profesinėje sąjungoje. Esą per visą šį laikotarpį, kiek jis dirbo, profsąjungos veiklos mokykloje ir nematė.
Tad kas trukdo mokytojai dirbti?
– Aš manau, kad kartais žmonės, slėpdamiesi po tam tikrų organizacijų vėliava, šiuo atveju profesinės sąjungos, pradeda jaustis nebaudžiami, galvoja, kad jiems galima tinkamai neatlikti pareigų, galima kolegų atžvilgiu išsakyti nemandagius, švelniai tariant, apibūdinimus, jaustis nebaudžiamiems, nes įstatymas juos gina. Kai atvirai deklaruojama: „Aš galiu nieko nedaryti, man vis tiek nieko nebus“, susiklosto tokia situacija, – kalbėjo E. Ulevičius.
Pasak gimnazijos vadovo, jam apskritai gaila ir sunkiai suprantama, kad pati mokytoja, turėdama pasiūlymų iš administracijos pusės, neatėjo pasikalbėti dėl darbo nuo rugsėjo 1-osios, o ėmėsi tokių protesto formų.
Kol kas kompromisas nerastas
Kalvarijos gimnazijos mokytoja Sandra Raibikienė prasidėjus kolegės E. Navickienės protesto akcijai kreipėsi į „Suvalkiečio“ redakciją, norėdama išreikšti palaikymą direktoriui. Mokytoja sakė anksčiau taip pat priklausiusi gimnazijos profesinei sąjungai, bet dėl pirmininkės elgesio, patyčių, intrigų iš jos išstojo. „Profsąjunga turi telkti kolektyvą, o ne priešinti“, – įsitikinusi mokytoja.
Ji pažymėjo, kad E. Navickienės nesutarimų būta ir su ankstesniais mokyklos vadovais, tik tai neiškilo į viešumą. S. Raibikienė sakė, kad jai buvo nemalonu skaityti mokytojos susirašinėjimą su kolege, kur ji buvo užgauliojama. Laišką atsiuntė anonimas.
Mokytoja Eglė žada bado streiką tęsti penkias dienas. Vyksta profesinės sąjungos derybos su gimnazijos vadovu, Savivaldybės atstovais. Kalvarijos gimnazijos direktorius dėl darbinių santykių teismuose turi tris bylas.
Nėra normalus klimatas mokymo įstaigoje, kai laužiamasi į žmonių asmenines paskyras, viešinami jų asmeniniai pokalbiai. Tai kvepia prasta reputacija, turgumi, bet ne gimnazija. Kyla klausimas, kaip galima iš širdies atsidėti darbui, jeigu per porą metų tenka parašyti 23 pasiaiškinimus?
Norėtųsi, kad ir gimnazijos steigėjas pasvarstytų, kas atsakingas už mikroklimatą gimnazijoje, nes tokie santykiai nori nenori atsiliepia mokinių ugdymui, kuris turėtų būti svarbiausias ir pagrindinis tikslas.
Vakar mokytoja Eglė badavimo akciją nutraukė. Tarp jos ir gimnazijos vadovo pasirašyta sutartis, kuria gimnazija įsipareigoja pedagogei suteikti metodininko kvalifikaciją ir išmokėti 12 mėnesių išeitinę kompensaciją. E. Navickienė pasitraukia iš darbo Kalvarijos gimnazijoje.
Komentarai nepriimami.