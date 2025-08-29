Patvirtinta beveik 1400 naujų Kultūros paso veiklų – mokiniams atsivers dar platesnės kultūrinės patirtys
Įvyko pirmasis šių metų kvietimas teikti Kultūros paso paraiškas, kurio metu patvirtintos 1387 naujos kultūrinės edukacijos veiklos ir kultūriniai renginiai. Juose galės lankytis 1–12 klasių moksleiviai, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas Lietuvoje ir lituanistinėse formaliojo ugdymo mokyklose užsienyje.
Į birželį paskelbtą kvietimą teikti paraiškas atsiliepė 414 kultūros įstaigų, organizacijų, edukatorių ir menininkų. Aktyviai dalyvavo muziejai, bibliotekos, teatrai, koncertinės įstaigos, galerijos, nevyriausybinės organizacijos bei savarankiškai dirbantys kūrėjai iš įvairių šalies regionų. Pateiktas paraiškas vertino Kultūros ministerijos sudaryta trisdešimties švietimo ir kultūros sričių ekspertų komisija. Nemaža dalis šiame kvietime patvirtintų edukacinių programų jau yra išbandytos ir pamėgtos mokinių – tai sugrįžtančios veiklos, įtraukiamos į Kultūros paso rinkinį nebe pirmą kartą.
„Kultūros pasas yra prasmingai ugdymo procesą papildanti priemonė, suteikianti galimybę jauniems žmonėms praplėsti kultūrinį akiratį, ugdyti pilietiškumą, geriau pažinti savo krašto kultūrinę įvairovę skirtingose meno srityse. Džiaugiamės, kad šis kvietimas Kultūros paso paslaugų krepšelį papildė naujomis veiklomis, kurios skatins mokinių kūrybiškumą bei kritinį mąstymą“, – sako kultūros viceministrė E. Klaunauskaitė.
Šiuo metu Kultūros paso rinkinį sudaro daugiau kaip 5000 įvairių kultūrinės edukacijos paslaugų, daugiausia – kultūros paveldo, dailės, etninės kultūros ir teatro srityse. Mokiniai kartu su mokytojais ar savarankiškai gali rinktis jiems aktualias veiklas, atsižvelgdami į skirtas lėšas, kultūrinius interesus bei ugdomųjų dalykų turinį.
Naujomis paslaugomis bus galima naudotis jau nuo rugsėjo. Kultūros paso finansuojamos veiklos vykdomos visus metus, užtikrinant galimybę įvairaus amžiaus mokiniams papildyti ugdymo procesą turiningomis kultūrinėmis patirtimis.
Daugiau skaitykite: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtinta-beveik-1400-nauju-kulturos-paso-veiklu-mokiniams-atsivers-dar-platesnes-kulturines-patirtys-YX6D/
