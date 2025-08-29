Šiaurės Europos sveikatos technologijų inovacijos: nuo idėjų testavimo kaimo vietovėse iki tarptautinės startuolių plėtros
Šiaurės Europoje sveikatos priežiūros sektorius susiduria su išskirtiniais iššūkiais: senstančia populiacija, geografiškai išsklaidytomis gyvenvietėmis, dideliais atstumais iki sveikatos priežiūros centrų bei augančia paslaugų paklausa. Šios problemos ypač juntamos kaimiškose vietovėse Švedijoje ir Norvegijoje, tačiau tendencija matoma visame regione.
Atsakas į šiuos iššūkius — inovatyvūs tarpvalstybiniai projektai, sujungiantys technologijų kūrėjus, startuolius, viešąsias institucijas ir mokslinių tyrimų centrus. Šiame kontekste du projektai – VälTel („Välfärdsteknologi testlabb“) ir HealthTech Nordic – kartu sudaro visą inovacijų kelią nuo sprendimo idėjos ir prototipo iki sėkmingo verslo, įsitvirtinusio tarptautinėse rinkose.
Inovacijų testavimas realiomis sąlygomis – „VälTel“ patirtis
„VälTel“ projektas buvo įgyvendintas Švedijos Jämtland Härjedalen ir Norvegijos Trøndelag regionuose. Šios teritorijos pasižymi itin išskaidyta ir sparčiai senstančia populiacija, kurioje daug vyresnio amžiaus žmonių gyvena toli nuo artimiausių gydymo įstaigų.
Siekiant efektyviai spręsti šias problemas, „VälTel“ subūrė vietos verslo įmones, sveikatos priežiūros įstaigas, tyrimų centrus ir technologijų kūrėjus. Projekto esmė – bendrakūros metodas (co-production), kai inovacijos kuriamos ir testuojamos glaudžiai bendradarbiaujant viešajam ir privačiam sektoriui.
Pagrindinės išbandytos inovacijos:
• Mobilus rentgeno aparatas specialiame automobilyje, leidžiantis teikti diagnostikos paslaugas vyresnio amžiaus pacientams jų gyvenamojoje vietoje.
• IoT sensoriai ligos eigai ir gyvenimo būdo parametrams stebėti namuose, suteikiant galimybę nuolat stebėti paciento sveikatą.
• GPS laikrodžiai demencija sergantiems pacientams, siekiant užtikrinti jų saugumą.
• Kišeninis ultragarsinis aparatas ankstyvai širdies nepakankamumo diagnostikai.
• Virtuali pirminės sveikatos priežiūros skubi pagalba, leidžianti vienam gydytojui aptarnauti kelis nutolusius centrus per IoT ir vaizdo sistemas.
• Kiti sprendimai: skaitmeniniai lovų apsauginiai įtaisai, robotizuota vaistų distribucija.
Ne visos inovacijos buvo sėkmingos, tačiau net nesėkmingi bandymai davė vertingos patirties technologijų kūrėjams ir sveikatos priežiūros specialistams. Kai kurie sprendimai jau įdiegti vietos valdžios institucijų, o projekto pabaigoje pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis tarp Švedijos ir Norvegijos sveikatos tyrimų bei inovacijų centrų.
Investicijos:
Bendra projekto vertė – 2 998 596 EUR, iš kurių 938 204 EUR skyrė Europos regioninės plėtros fondas per „Interreg Sweden–Norway“ programą.
Nuo patikrintos idėjos iki tarptautinio startuolio – „HealthTech Nordic“ modelis
Kol tokie projektai kaip VälTel suteikia platformą naujoms idėjoms išbandyti realiomis sąlygomis, HealthTech Nordic suteikia galimybę šias inovacijas paversti augimu grįstu verslu ir įsitvirtinti tarptautinėse rinkose.
Projektas buvo įgyvendintas pietų Švedijoje ir Hovedstaden regione (Danija), suburiant daugiau nei 260 sveikatos technologijų startuolių į bendradarbiavimo ekosistemą. Ši bendruomenė sparčiai plečiasi ir teikia įvairius skaitmeninius sveikatos priežiūros sprendimus, stiprinančius tiek pacientų, tiek sveikatos specialistų galimybes.
Pagrindinės projekto veiklos:
• Konsultacijos tarptautiškumo, reguliacinių reikalavimų, prototipavimo, testavimo, organizacinio augimo ir personalo pritraukimo klausimais.
• Startuolių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas, siekiant dalintis patirtimi ir rezultatais.
• Nuolatinė ekspertinė analizė apie inovacijų internacionalizaciją, atliekama Geteborgo universiteto profesoriaus Mikael Hilmersson.
Rezultatai:
• Sukurta daugiau nei 440 darbo vietų (tikslas – 700).
• Apie 75 proc. naujų darbo vietų – startuoliuose, turinčiuose tarptautinius pardavimus.
• Sprendimais pasinaudojo daugiau nei 1,43 mln. pacientų, artimųjų ir sveikatos priežiūros specialistų.
• 36 600 mokančių klientų ne tik Šiaurės šalyse, bet ir JK, Vokietijoje, JAV, Australijoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Indijoje ir Afrikoje.
• 2/3 įmonių turi tarptautinių pardavimų.
Produktų pavyzdžiai:
• „Next Step Dynamics“ (Malmė, Švedija): išmanus dėvimas įrenginys, galintis prognozuoti kritimus.
• „Miiskin“ (Kopenhaga, Danija): mobilioji aplikacija apgamų ir odos pakitimų stebėjimui, siekiant užkirsti kelią odos vėžiui.
• „Cuviva“ (Geteborgas, Švedija): nuotolinio lėtinių ligų pacientų stebėjimo sistema.
Investicijos:
Bendra projekto vertė – 4 616 935 EUR, iš kurių 2 308 464 EUR skyrė Europos regioninės plėtros fondas per „Interreg Öresund–Kattegat–Skagerrak“ programą.
Bendra vertė sujungiant abu modelius
Sujungus „VälTel“ ir „HealthTech Nordic“ patirtis, sukuriamas visas sveikatos technologijų inovacijų ciklas:
1. Idėjų generavimas ir testavimas realiomis sąlygomis („VälTel“).
2. Patikrintų sprendimų komercializacija ir plėtra į tarptautines rinkas („HealthTech Nordic“).
Toks junginys suteiktų regionui:
• Greitesnį inovacijų kelią nuo koncepcijos iki paciento.
• Didesnį investicijų efektyvumą, nes testavimo etape atrinktos sėkmingos idėjos pereina į plėtros stadiją.
• Stiprų tarptautinį sveikatos technologijų tinklą, apimantį ir viešąjį, ir privatų sektorius.
• Naujas darbo vietas, didesnį startuolių konkurencingumą ir galimybes įsitvirtinti globalioje rinkoje.
„Europos Pulso“ informacija
www.europospulsas.lt
Komentarai nepriimami.