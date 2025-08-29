ŠVEDIJOS PAVELDAS – NUO VIDURAMŽIŲ TVARTŲIKI MODERNISTINIŲ MIESTELIŲ
Stokholmas. Švedija – šalis, kurioje modernios technologijos dera su gilia pagarba istorijai. Pastaraisiais metais net keli jos paveldo objektai pelnė prestižinius „European Heritage Awards“ / „Europa Nostra Awards“ apdovanojimus. Tai – ne tik architektūrinės vertybės, bet ir vietos, kurios pasakoja apie bendruomenių gyvenimą, amatų meistrystę ir istorijos išsaugojimą ateities kartoms.
Viduramžių dešimtinės tvartas Staffan Lagerstedt – nuosavas darbas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98924013
Viduramžių dešimtinės tvartas, Ingatorp
Įsivaizduokite pastatą, kuris stovėjo jau tada, kai Lietuvoje dar kūrėsi pirmosios mūrinės bažnyčios. XIII amžiaus medinis dešimtinės tvartas Ingatorpo kaime – vienas seniausių išlikusių tokio tipo statinių Švedijoje. Jame buvo kaupiamos gamtos gėrybės – javai, daržovės, vaisiai – kaip mokesčių dalis bažnyčiai. Restauracijos darbai čia neapsiribojo tik pastato išsaugojimu. Jie tapo vietos bendruomenės projektu: seni medinių konstrukcijų meistrai mokė jaunimą, o gyventojai dalyvavo tvarkant aplinką. Dabar tvartas naudojamas edukacijai ir renginiams, taip įrodant, kad net viduramžių paveldo objektas gali atlikti šiuolaikinę funkciją.
Hälsinglando ūkiniai namai
Hälsinglando regionas garsėja puošniais XVIII–XIX a. ūkiniais namais, kurių interjerus dažydavo patys šeimininkai, norėdami pademonstruoti savo turtus ir skonį. Sienos, lubos ir net durys dekoruotos spalvingais ornamentais, įkvėptais tiek liaudies meno, tiek užsienio madų. Šis paveldas įtrauktas į UNESCO sąrašą, tačiau jo išsaugojimas – didžiulis iššūkis: medinės konstrukcijos reikalauja nuolatinės priežiūros, o dekoruoti paviršiai – restauratorių meistrystės. Projektas apjungė vietos ūkininkus, muziejus ir paveldosaugos specialistus, sukūręs unikalų bendradarbiavimo tinklą. Tai ne tik pastatų gelbėjimas, bet ir gyvos tradicijos palaikymas.
Gunnebo rūmai ir sodai, Mölndal
Gunnebo – tai XVIII a. neoklasikiniai vasaros rūmai, statyti turtingo pirklio šeimos užmiesčio rezidencijai. Laikui bėgant, rūmai prarado savo prabangą, tačiau restauracija, pradėta 1999 m., atgaivino jų blizgesį. Išskirtinė projekto dalis – meistrų ir pameistrių darbo sistema. Čia senųjų amatų paslaptys perduodamos naujai kartai praktiškai – nuo medžio raižinių iki istorinių tapybos technikų. Šiandien Gunnebo – ne tik muziejus, bet ir amatų mokymo centras bei populiari kultūrinių renginių vieta, kurioje vyksta koncertai, parodos ir sodininkystės kursai.
Gyttorps centras, Nora
XX a. viduryje suprojektuotas architekto Ralph Erskine Gyttorps centras buvo skirtas parako gamyklos darbuotojų gyvenamajai ir socialinei erdvei. Tai modernizmo laikotarpio miestelio širdis, su spalvingais daugiabučiais, prekybos vietomis ir bendruomenės patalpomis. Po kelių dešimtmečių, susidūrus su nykimo grėsme, buvo imtasi restauracijos. Darbai atstatė pastatų spalvinę gamą, sutvarkė viešąsias erdves ir pritaikė jas šiuolaikinėms reikmėms. Projektas tapo pavyzdžiu, kaip modernistinis paveldas gali būti vertingas ne tik architektūrine, bet ir socialine prasme.
Hovdala pilis, Hässleholm
Hovdala – XVI a. akmeninė pilis, kuri per šimtmečius matė tiek karo gaisrus, tiek klestėjimo laikus. Restauracijos metu buvo subtiliai suderinti modernūs techniniai sprendimai ir tradicinės medžiagos, užtikrinant pastato ilgaamžiškumą. Pilies viduje išlikę XVII–XIX a. interjerai, atspindintys skirtingų epochų gyvenimo būdą. Šiandien Hovdala – kultūrinis centras, kuriame vyksta viduramžių festivaliai, istorijos rekonstrukcijos ir edukacinės programos.
SBy F.A.E. – Own work by the original uploader, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4818020
Paveldas – kaip ateities dalis
Šie projektai įrodo, kad paveldas – tai ne tik praeities reliktas, bet ir dabarties išteklius. Restauracija čia reiškia ne tik sienų ir stogų atnaujinimą, bet ir tradicijų gaivinimą, vietos bendruomenių įtraukimą bei naujų funkcijų suteikimą seniesiems pastatams. „Europa Nostra“ apdovanojimai suteikė šiems objektams tarptautinį matomumą ir tapo įkvėpimu kitiems kultūros paveldo saugotojams.
„Paveldas gyvas tik tada, kai juo naudojamasi. Jis turi kvėpuoti kartu su bendruomene“, – pabrėžia Gunnebo projekto meistras Lars Johansson.
