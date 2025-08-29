www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Vienas sukčiams atidavė 80 tūkst. Eur, kitas – apie 17 tūkst.

"Suvalkiečio" informacija

Sukčių pelnas auga ne dienomis, bet valandomis. Lietuvoje kasdien iš žmonių apgaule išviliojamos solidžios sumos pinigų.
Marijampolės apskrities VPK pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl pastarosiomis dienomis gautų gyventojų pranešimų apie prarastas lėšas. Vienas nukentėjusysis prarado 80 tūkst. eurų, kitas – apie 17 tūkst. Eur.
47 metų vyras policijai nurodė, jog šiais metais, manydamas, kad investuoja į kriptovaliutas, į įvairias platformas pervedė apie 80 tūkst. eurų.
Rugpjūčio 26 d. policija gavo 34 metų gyventojo pareiškimą. Vyras teigė, kad nuo birželio 14 d. iki rugpjūčio 11 d. iš jam priklausančios banko sąskaitos buvo išviliota 16 tūkst. 790 eurų.
Policijos teigimu, vyras – užsienio pilietis. Pirminiais duomenimis, minimu laikotarpiu dirbdamas Europoje, šią sumą jis ir pervedė į fiktyvią investavimo platformą.

