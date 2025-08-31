„Atidaryk duris rudeniui su tvarkinga šukuosena!“
Ragina „J. Miler grožio studijos“, įsikūrusios Marijampolėje, Vytauto g. 19, specialistės Jurgita Milerienė ir Dovilė Galinienė.
Paskui savo svajonę
Neseniai atsidariusioje studijoje Marijampolės centre dirbanti Jurgita Milerienė – ne naujokė grožio pasaulyje. Dar prieš 20 metų marijampolietė baigė kirpėjos studijas, bet darbo tempas ir nuolatiniai aukšti reikalavimai tuomet jaunai specialistei kėlė didelę įtampą ir ji suabejojo, ar yra pasirengusi eiti šiuo keliu visą gyvenimą.
„Nusprendžiau išbandyti save kitur. Baigiau magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete, išvažiavau iš Marijampolės, dirbau biudžetinėje įstaigoje. Vis dėlto po kažkiek laiko grįžau į savo miestą, kuris visada liks mano namais, nes čia aš užaugau ir čia prasidėjo mano kelias į grožio pasaulį. Grįžau supratusi, kad grožio sritis man visada buvo artima, kad tai mano tikrasis pašaukimas“, – dabar sako Jurgita, tvirtai pasiruošusi siekti tik geriausių rezultatų, kirpėjos profesijos įgūdžius nuolat tobulinanti pas geriausius Lietuvos lektorius.
Paklausta, kuo ją žavi kirpėjos profesija, J. Milerienė pripažino, kad šioje srityje vyksta nuolatinis tobulėjimas, kūryba ir, žinoma, galimybė prisidėti prie žmonių pasitikėjimo savimi. Dirba ji su įvairaus amžiaus klientais – moterimis, vyrais, vaikais. „Man svarbu kiekvienam skirti asmeninį dėmesį ir pasiūlyti tai, kas geriausia“, – akcentuoja ji.
„J. Miler grožio studiją“ Vytauto g. 19-ajame name, Marijampolėje, Jurgita įkūrė tik šiais metais. Tai, pasak jos, buvo didelis žingsnis link svajonės išsipildymo. Nuo pirmos dienos ji siekė, kad studijoje klientai jaustųsi ypatingi, o paslaugos būtų teikiamos aukščiausiu lygiu.
Kirpimai, dažymai, procedūros plaukams ir galvos odai
Vasara, kokia ji bebūtų – saulėta, vėjuota ar lietinga, prabėga greitai, deja, plaukus spėja paveikti.
„Vasarai baigiantis pastebime, kad plaukai dažnai atrodo pavargę, todėl svarbu jais pasirūpinti. Plaukams būtinas gilesnis drėkinimas ir atstatymas, kad jie atgautų sveiką išvaizdą. Rekomenduoju naudoti drėkinančias kaukes, apsauginius purškalus nuo saulės ir vėjo, taip pat patariu vengti per karšto plaukų formavimo.
Studijoje siūlau įvairias plaukų priežiūros procedūras, tokias kaip gilaus drėkinimo kaukės, keratino procedūros, regeneruojančios ampulės ir detoksikacija galvos odai. Visada parenku tai, kas geriausia pagal kliento plaukų būklę“, – sako J. Milerienė.
Pasak Jurgitos, šiuo metu moterims populiarūs natūralūs, sluoksniuoti kirpimai, pavyzdžiui, „long bob“ ar „shag“ stilius. Vyrams – klasikiniai „fade“ su šiuolaikišku prisilietimu. Vaikams – praktiški ir stilingi kirpimai, kurie lengvai prižiūrimi ir atitinka jų aktyvų gyvenimo būdą.
Spalvų paletėje dominuoja natūralūs tonai – šilti rudos, smėlio ir medaus atspalviai. Vis dar populiarūs „balayage“ ir „ombré“ dažymai, sukuriantys natūraliai saulės nubučiuotų plaukų vaizdą. Taip pat klientės vis drąsiau renkasi violetinius, raudonus tonus, kurie įneša daugiau energijos.
Čia pat – ir permanentinio makiažo procedūros
Studijoje dirbančios permanentinio makiažo meistrės Dovilės Galinienės darbo patirtis – daugiau nei 10 metų, iš jų porą metų ji kūnus puošia tatuiruotėmis (TATTOO).
Klientės vertina ne tik Dovilės patirtį bei profesionalumą, bet ir šilumą, rūpestį jomis vizito metu.
„Kiekviena klientė – unikali ir man svarbi, todėl kiekvieną asmeniškai konsultuoju, išklausau ir linijas ant kūno, atspalvius kuriu kiekvienai individualiai, atsižvelgdama į bruožus. Mano tikslas – padėti moterims paryškinti savo grožį, sustiprinti pasitikėjimą savimi ir rytais pabusti gražioms be papildomų pastangų“, – sako makiažo specialistė.
