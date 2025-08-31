Kolekcionavimas – širdžiai mielas hobis
Neseniai Jankuose (Kazlų Rūdos sav.) vykusios tradicinės vasaros ir grybų šventės metu parko kupole eksponuota Rimutės Bosienės vintažinių lėlyčių ir klounų paroda „Laiko glostomos lėlės“, atskleidusi senųjų laikų grožį, porcelianinius veidus ir mažą praeities paslaptį.
Rimutės Bosienės hobis – senienų kolekcionavimas, o naujausia aistra – lėlės. Sigito GRIGAIČIO nuotraukos
Rimutės Bosienės lėlių paroda Jankų miestelio kupole traukė suaugusių ir vaikų, ypač mergaičių, dėmesį. Mat kupole, jaukiai įsitaisiusios ant senovinių skrynių, kelioninių lagaminų šeimininkavo lėlės ir klounai.
Jankietė prisipažino, kad didžiumą demonstruojamų eksponatų ji įsigijo iš vienos Vilniuje gyvenančios kolekcininkės, kuri per septyniolika metų buvo sukaupusi 100 vintažinių lėlyčių ir klounų. Susidomėjusiai kolekcija Rimutei vilnietė su džiaugsmu pardavė savo kolekciją, juolab kad ši prisipažino apie lėles seniai svajojusi ir pasiruošusi jas kaupti toliau.
– Kai parsivežiau lėles į Jankus, telefono nepaleidau iš rankų – vis lėlytės, lėlytės… Ieškojau jų ir turguose, suvenyrų parduotuvėlėse, internete. Susirašinėjau su kitais kolekcininkais Lietuvoje ir užsienyje, ypač daug pasiūlymų buvo iš Lenkijos. Kolekcija didėjo ir čia, kupole, jau yra apie pusantro šimto eksponatų.
Kiekviena lėlė vis kitokia. Kai kurios turi vardus – atsineštus ir mano sugalvotus. O kokie gražūs jų veidukai, plaukučiai, rūbeliai, bateliai. Tik šie – porcelianiniai ir labai trapūs, netyčia kaukštelėjus vienam į kitą, sutrūksta. Tokia nelaimė nutiko ir klouniukui su geltonais batukais – vieną pavyko suklijuoti. Laikas pažeidęs ir lėlių suknelių audinius, ypač tiulį, – pristatydama savo kolekciją pasakojo R. Bosienė.
Moteris prisipažino, kad ne tik lėlių, bet ir visokių kitokių senienų – rankdarbių, baldų, įrankių ir kt. – kolekcionavimas jai teikia malonumą. „Aš pamišusi dėl šito, pamatau seną daiktą ir negaliu praeiti. Visas namų antras aukštas prikrautas senienų. Norėčiau, kad jas pamatytų ir kiti. Labai tikiuosi, kad Jankuose atsiras kokia patalpėlė, kurioje galėčiau sudėlioti savo sukauptus senovinius daiktus, vintažines lėles“, – viliasi R. Bosienė.
Tikime, kad tokia patalpa Jankuose tikrai atsiras ir Rimutės Bosienės lėlių kolekcija ir senoviniais daiktais pasigrožėti galės ne tik jos draugai, artimieji, bet ir miestelio svečiai.