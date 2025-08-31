Studijas MRU Sūduvos akademijoje šiemet pasirinko apie 80 studentų
Šiais metais sėkmingai į šalies aukštąsias mokyklas studijuoti įstoję jaunuoliai baigia pasirašyti studijų sutartis su universitetais. Jau rugsėjo 1-ąją aukštojo ugdymo įstaigos pakvies naujuosius savo bendruomenės narius – pirmakursius – pradėti kitokius, naujus, jau studento mokslo metus.
Studijų sutarčių pasirašymas eina į pabaigą ir vienintelėje mūsų krašto aukštojoje universitetinėje mokykloje – Marijampolėje įsikūrusioje Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijoje. Šiemet bakalauro ir magistrantūros studijas čia pasirinko apie 80 studentų. Dr. dekanės Raimondos Bogužaitės teigimu, rezultatas vertinamas gerai ir pozityviai, to buvo galima tikėtis.
Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos dr. dekanė Raimonda Bogužaitė sako, kad vienerių metų sukaktį MRU fakultetas Marijampolėje dar tik švęs, todėl natūralu, kad kol kas įstaiga tebėra pereinamojoje fazėje. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Jau pirmadienį, rugsėjo 1-ąją, Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos duris pravers apie 80 pirmakursių. Jie studijas rinkosi iš keturių bakalauro ir dviejų magistrantūros programų. Būsimieji bakalaurai studijuos skaitmenines technologijas ir kibernetinį saugumą, ikimokyk-linio ugdymo pedagogiką, verslo anglų kalbą ir komunikaciją bei socialinį darbą ir žmogaus teises. Kita dalis studentų rinkosi viešojo administravimo ir socialinio darbo magistrantūros studijas.
Pasak Sūduvos akademijos vadovės, rengiantis naujiesiems mokslo metams daug ką nulemia ir bendrosios aplinkybės. Pirmiausia, svarbu tai, kad kolegija tapo universitetu, todėl kilo stojamieji balai, prailgėjo mokslų trukmė. „Pagrindinis niuansas, dėl kurio šiuo metu matome problemą, yra tai, kad mūsų studijų programos buvo patvirtintos labai vėlai. Studijų programų vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centras ir ne nuo universiteto priklauso, kada tos programos bus įvertintos. Sūduvos akademijos studijų programos buvo patvirtintos birželio mėnesį, todėl turėjome trumpą laikotarpį jų viešinimui, studentų pritraukimui“, – aiškina R. Bogužaitė.
MRU Sūduvos akademijos dekanės teigimu, šiuo metu populiariausi yra socialiniai mokslai. „Apskritai tai populiaru visoje Lietuvoje. Mes atliepiame tas pačias tendencijas, pas mus socialinio darbo magistrantūrą pasirinko taip pat nemažai žmonių“, – pasakoja ji.
Sūduvos akademijoje taip pat džiaugiamasi, kad šiais metais pavyko surinkti ikimokyklinio ugdymo pedagogikos grupę. „Kvietėme šioje programoje mokytis tik valstybės nefinansuojamose vietose. Realiai šiais laikais reikia gebėti pritraukti žmones mokėti už studijas, tai labai sudėtinga, todėl džiaugiamės, kad pavyko surinkti šią grupę“, – sako dekanė.
MRU Sūduvos akademijos dekanė atskleidžia, kad mąstoma apie bakalauro ir magistro studijų programų portfelių peržiūrą, taip pat apie tai, ką dar regionui galima būtų pasiūlyti. Taip pat daug daroma dėl personalo pokyčių. „Stengsimės integruoti daugiau dėstytojų iš Vilniaus, taip pat derinti paskaitas, kad mūsų studentai turėtų tam tikrų dalykų kartu su Vilniaus studentais“, – komentuoja dekanė. Pasak jos, svarbu ir pačių dėstytojų kompetencijų lygis, jų mokymai, aukštos studijų kokybės palaikymas. Dekanės teigimu, svarbios ne tik dėstytojų minkštosios kompetencijos, įvairūs gebėjimų ugdymai, bet ir mokslinės veiklos plėtra.
„Šiuo metu turime dešimt projektų, kuriais skatiname savo dėstytojus labiau įsigilinti, mokytis, kaip reikia kurti mokslinę veiklą. Kiekvienu projektu sprendžiami tam tikri socialiniai klausimai ar problemos ir kiekviename iš jų dalyvauja Sūduvos akademijos dėstytojai, taip pat daugiau patirties turintys MRU dėstytojai ir dar koks nors socialinis partneris. Pavyzdžiui, iš verslo bendruomenės dalyvauja UAB „Mantinga“, CIE LT FORGE ir kiti, taip pat Savivaldybė ir kitos įvairios įstaigos“, – pasakoja dr. R. Bogužaitė.
MRU Sūduvos akademijoje projektai šiais mokslo metais irgi bus įgyvendinami, taip pat tikimasi juos tęsti ir kitąmet. „Turime suprasti, kad mūsų vidiniams dėstytojams reikalingos papildomos žinios“, – prideda akademijos dekanė.