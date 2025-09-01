Rugsėjo 2 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Mokslo ir žinių diena – su šypsenomis, viltimi ir naujais planais
Vakar, Mokslo ir žinių dieną, prasidėjo naujieji mokslo metai, į žinių pasaulį pakvietę visų šalies mokyklų, taip pat ir mūsų krašto, moksleivius – nuo nedrąsaus pirmokėlio iki jį į pirmąją klasę už rankos nuvedusio abituriento. Ypatinga diena Rugsėjo 1-oji buvo ir vienintelėje mūsų krašto aukštojoje universitetinėje mokykloje – Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijoje. Jos duris vakar pravėrė kone 80 pirmakursių. O Marijampolės profesinio rengimo centre (MTEC) ši Rugsėjo 1-oji buvo dviguba šventė. Į ateitį drąsiai ir atsakingai žvelgiantis MTEC šiemet švenčia 25 metų veiklos sukaktį.
Šv. Liudviko atlaidais atsisveikinta ir su vasara
Visą vasarą sukomės švenčių sūkuryje. Kiekvieną savaitgalį miestai, miesteliai, net ir kaimai kvietė gyventojus į savo šventes, kurios viena už kitą išradingesnės, nuotaikingesnės. Vos spėjome visur apsilankyti.
Vasaros pabaigą vainikavo šv. Liudviko atlaidai Liudvinave, brangūs kiekvienam čia gyvenančiam, gyvenusiam, iš čia kilusiam. Atlaidai visada vyksta paskutinį vasaros sekmadienį, tad ši graži šventė – ir atsisveikinimas su vasara, rudens pradžios atskaitos taškas.
Ar galima suderinti šalies gynybos ir savivaldos interesus, plečiant vieną didžiausių šalies karinių poligonų?
Apie galimas karo grėsmės šalyje daug kalbama jau ketvirti metai, nuo tada, kai siekdama okupacinių ir imperialistinių tikslų Rusija savo karo mašiną pasiuntė į Ukrainą. Tad natūralu, kad gyvenimas Suvalkų trikampyje, šalia Kaliningrado srities, kurią Rusija pavertusi dideliu kariniu miesteliu, kelia nemažai įtampos.
Nerimo šalyje kyla ir dėl plečiamų poligonų teritorijų. Viena tokių – Kazlų Rūdoje. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos duomenimis, Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas Kazlų Rūdoje yra vienas didžiausių Lietuvos kariuomenės poligonų, kurio plotas siekia 9200 hektarų.
Marijampolės geležinkelio stoties 100-metis minėtas trankiai ir spalvingai
Praėjusį šeštadienį visa Marijampolė šventė istorinės, gražiausia Lietuvoje vadinamos geležinkelio stoties 100-metį. Architekto Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota ir 1925 metais duris atvėrusi stotis šįkart visą dieną kvietė į pačius įvairiausius renginius: edukacijas, ekskursijas, vaidinimus ir koncertus, kuriuos aplankė daugybė marijampoliečių ir miesto svečių. Šventės kulminacija tapo stoties apšvietimas – nuo šiol ji šviečia kiekvieną naktį.