Paramos langas atidarytas: bičių laikytojai paraiškas gali teikti iki rugsėjo 30 d.
Artėjant rudeniui vis dažniau prisimename medų – natūralų imuniteto stiprintoją ir energijos šaltinį. Tačiau tam, kad šis auksaspalvis produktas pasiektų mūsų stalus, bitininkai pirmiausia turi pasirūpinti, jog bičių šeimos peržiemotų stiprios ir sočios. Viena svarbiausių priemonių – papildomas bičių maitinimas. Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. bitininkai kviečiami teikti paraiškas paramai, kuri iš dalies padengs papildomo maitinimo išlaidas.
„Parama bičių laikytojams padeda sumažinti finansinę naštą, susijusią su bičių šeimų pasiruošimu žiemai. Tai svarbi pagalba, kad bitės išliktų stiprios, o bitininkai galėtų tęsti savo veiklą,“ – sako Žemės ūkio duomenų centro Paramos žemės ūkiui skyriaus vadovė Julija Šataitė.
Nuotrauka iš interneto
Nuo bičių dūzgimo – iki gausaus derliaus
Papildomas bičių maitinimas dažniausiai atliekamas vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje, kai gamtoje mažėja žydinčių augalų ir nektaro. Tuo metu bitės gali nebesukaupti pakankamai atsargų artėjančiai žiemai. Papildomas maistas padeda bičių šeimoms išlikti stiprioms, o aviliui pasiruošti ilgam šaltajam sezonui, kai natūralių šaltinių beveik nelieka.
Tai – ne tik bitininkų rūpestis. Nuo bičių šeimų stiprumo priklauso visos populiacijos gyvybingumas, o kartu ir augalų žydėjimo bei derliaus gausa. Bitės apdulkina daugelį žemės ūkio kultūrų, todėl jų gerovė tiesiogiai susijusi su mūsų maisto įvairove ir kokybe. Rūpestis aviliais rudenį – tai investicija į žydinčius laukus ir gausius derlius pavasarį bei vasarą.
Kaip teikti paraišką?
Elektroninės paraiškos priimamos Žemės ūkio duomenų centro Paramos žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinėje sistemoje (PŽŪVSAIS): https://ise.vic.lt/Paramos/Paraiskos/Paieska.
Tai galima padaryti dviem būdais:
- pačiam bitininkui prisijungus prie sistemos per e. valdžios vartus;
- per savivaldybę – darbuotojui prisijungus prie PŽŪVSAIS.
Ką svarbu žinoti?
- Prieš teikiant paraišką, nuo rugsėjo 1 d. būtina atnaujinti duomenis apie laikomas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre.
- Parama skiriama tik tiems laikytojams, kurie turi iki 150 bičių šeimų.
- Parama bus mokama už bičių šeimas. Vienai šeimai gali būti skirta iki 5,79 Eur, o ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuotai bičių šeimai – iki 11,58 Eur.
- Pavėluotai paraiškos priimamos spalio 1–14 d., tačiau tik per savivaldybes – darbuotojui prisijungus prie PŽŪVSAIS.